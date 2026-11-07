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TV3 naujienos > Receptai

Šis pupelių troškinys abejingų nepaliks: sotu, maistinga ir paprasta pagaminti

2026-11-07 10:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-07 10:45
Pridėkite kaip šaltinį Google

TV3 laidoje „Kotrynos burtai“ kulinarė Kotryna Starkienė parodė kaip gaminti skanų, sotų ir paprastai pagaminamą sviestinių pupelių troškinį. Skonis tikrai paliks įspūdį, o geriausia, kad gaminant neužtruksite ilgai.

TV3 laidoje „Kotrynos burtai“ kulinarė Kotryna Starkienė parodė kaip gaminti skanų, sotų ir paprastai pagaminamą sviestinių pupelių troškinį. Skonis tikrai paliks įspūdį, o geriausia, kad gaminant neužtruksite ilgai.

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Pupelių troškiniui reikės: 

  • Svogūno 
  • Šviežių pievagrybių 
  • Mažų pomidoriukų 
  • Mėgstamų alyvuogių (be kauliukų) 
  • Aitriosios paprikos 
  • Česnako 
  • Konservuotų sviestinių pupelių 
  • Šviežių špinatų 
  • Graikiško jogurto 
  • Šviežių petražolių 

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Gaminimo eiga:

Keptuvėje įkaitinti aliejų ir smulkiai supjaustytą svogūną pakepinti, kol suminkštės. Pievagrybius supjaustyti, suberti į keptuvę ir kepti, kol suminkštės ir išleis skystį. Vyšninius pomidorus perpjauti pusiau ir sudėti prie grybų. Suberti alyvuoges, supjaustytą čili pipirą ir konservuotas sviestines pupeles. Viską išmaišyti ir patroškinti. 

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Česnaką susmulkinti ir sudėti į troškinį baigiant gaminti. Sumažinti kaitrą iki minimalios, suberti šviežius špinatus ir išmaišyti, kol jie sukris. Nukelti troškinį nuo kaitros ir įmaišyti kelis didelius šaukštus graikiško jogurto, kad patiekalas taptų kremiškas. Patiekti su šviežiomis petražolėmis ir duona. 

Daugiau patarimų išgirskite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laidą „Kotrynos burtai“ žiūrėkite kiekvieną šeštadienį 10 val. per TV3 televiziją.

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Kotrynos burtai“.

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