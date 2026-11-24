Naujienų portalas tv3.lt susisiekė su mitybos specialistu Pauliumi Paulausku, o jis pasidalijo, kokie kasdieniniai valgiai turėtų būti braukiami iš meniu.
Žalingiausi lietuvių pasirenkami valgiai
Kebabai
Pirmiausia pokalbio metu pašnekovas skyrė dėmesio kebabams. Nors atrodytų, kad jame nieko blogo nėra – mėsa, daržovės, padažas ir lavašas, į kurį jis susukamas, vis tik P. Paulauskas pažymėjo, jog tai vienas kaloringiausių patiekalų.
„Vienas kebabas gali sudaryti labai nemažą dalį dienos kalorijų normos, ypač jeigu žmogus dirba sėdimą darbą ir nėra labai fiziškai aktyvus. Be to, juose dažnai būna nemažai sočiųjų riebalų, įvairių padažų, skonio stipriklių“, – dalijosi jis.
Tiesa, pašnekovas pabrėžė, kad šioje vietoje kebabas kebabui nėra lygus, nes jeigu šis maistas gaminamas namuose renkantis kokybišką mėsą, daug daržovių, jogurtinį padažą – tuomet tai visai neblogas variantas.
Jis taip pat nurodė, kad tie, kurie ieško sveikesnių alternatyvų Lietuvos užkandinėse, jų tikrai gali rasti. Vis tik svarbu skaityti kebabų sudėtis.
„Vis tik jeigu kalbame apie tradicinį greitojo maisto kebabą, dažniausiai tai būna sunkus, gana riebus ir maistine verte nepasižymintis patiekalas. Tiesiog visa kombinacija nėra pati palankiausia sveikatai“, – nurodė jis.
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