Šios Zodiako ženklų poros pasmerktos nesėkmei: nustebsite, kas jos

Štai kokių Zodiako ženklų santykiai yra sunkiausi:

Vandenis ir Šaulys

Abu jie mėgsta keliauti ir susipažinti su naujais žmonėmis. Tačiau kartais Šaulys gali būti labai egoistiškas, o Vandenis visų pirma galvoja apie kitus ir apie tai, kaip jiems padėti. Atrodo, kad abu jie startuoja tame pačiame taške, bet eina labai skirtingomis kryptimis.

Avinas ir Mergelė

Visų aplinkybių neapgalvojęs rizikuoti mėgstantis Avinas Mergelę verčia jaudintis nuolat. Kai ugnies sferai priklausantis ženklas, Avinas, susitinka su žemės sferos ženklu, Mergele, jiems sunku suprasti vienas kito elgesį ir mąstymą.

Vėžys ir Žuvys

Abu jie yra rūpestingi, kūrybingi ir jautrūs. Bet Vėžys yra pernelyg prieraišus emociškai, o Žuvims tai – nesuprantama. Be to, Vėžiams visada atrodo, kad Žuvys neprisimena praeities ir nepasimoko iš savo klaidų.

Ožiaragis ir Vėžys

Ožiaragis nėra toks emocingas, kaip Vėžys, bet Vėžys visada gali atsiremti į jo tvirtą petį. Be to, Ožiaragiai yra santūresni už Vėžius, kurie nuolat vaikšto atlapa širdimi.

Dvyniai ir Vandenis

Abu jie – laisvos dvasios ir labai intelektualūs. Abu jie myli žmones, bet Dvyniams lengviau sekasi laisvai bendrauti. Kita vertus, Vandenis mėgsta bendrauti su kokiu nors tikslu! Be to, Dvyniai lengviau prisitaiko.

Liūtas ir Šaulys

Šie Zodiako ženklai moka gerai leisti laiką ir apie sudaryti puikų pirmą įspūdį. Bet Liūtui reikia žmogaus, kuris leistų jam sužibėti, o Šauliui labai prastai sekasi būti kieno nors papuošalu. Be to, Šaulys negalės pakęsti, kai Liūtas nesusitvardys ir pradės aiškinti, kaip reikia gyventi.

Svarstyklės ir Žuvys

Svarstyklės žavisi Žuvimis ir joms labai patinka kartu leisti laiką. Tačiau abu šie ženklai yra pernelyg romantiški ir idealistiški, todėl realistiškų lūkesčių ir tikslų kartu jiems nusistatyti nepavyks. Trumpam romanui tai – idealus derinys, bet ilgalaikiai santykiai dažniausiai nepavyksta.

Žuvys ir Ožiaragis

Lyginant su Žuvimis, Ožiaragiai yra daug praktiškesni. Be to, Žuvys kartais mėgsta slapukauti, o tai Ožiaragiui labai nepatinka. Galiausiai, Žuvys yra daug patiklesnės ir visai kitaip žiūri į gyvenimą bei pasaulį, o tai labai komplikuoja santykius.

Šaulys ir Svarstyklės

Šauliai yra labai nepriklausomi, o Svarstyklėms tai gali nelabai patikti, nes jos nemėgsta likti vienos. Be to, Šauliai viską sako tiesiai ir neturi Svarstyklių diplomatijos sugebėjimų.

Skorpionas ir Liūtas

Skorpionas kitam žmoguje labiausiai vertina nuoširdumą ir aistrą. Bet Liūtas tokia meile tiesai visai nepasižymi. Be to, abu šie ženklai yra linkę į dominavimą santykiuose, o dėl to gali būti labai sudėtinga, nes jie nuolat konkuruos tarpusavyje.

Jautis ir Skorpionas

Abu šie ženklai yra aistringi ir atidžiai renkasi, kuo pasitikėti. Tačiau jie abu gali būti labai pavydūs, ir čia prasideda visos problemos. Jie nesupras vienas kito pavyduliavimo ir nuolat ieškos, kaip atsilyginti.

Mergelė ir Vandenis

Didžiausia Mergelės ir Vandenio poros problema yra tai, kad Mergelėms rūpi, ką apie jas galvoja žmonės, o Vandeniams – visai ne. Be to, Vandenis gali tiesiog įsiutinti Mergelę savo nutrūktgalviškumu ir nuolatiniais naujais sumanymais.