Šios salotos tapo 2023 metų hitu: sprogdina internetą

Arbūzas – vienas tų vaisių, kuriuo dažnai bandome atsigaivinti vasaros metu. Tačiau gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė pastebi, kad arbūzas prisideda prie skysčių balanso reguliavimo per karščius. Be to, šis vaisius turi naudingų mineralų bei organizmui būtinų vitaminų.