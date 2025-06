Šiltos dienos – rojus ledų mėgėjams: apklausa atskleidė, kokius renkasi lietuviai

REKLAMA

Šokoladinius ledus pamažu keičia desertai su įvairiais priedais

Anksčiau, kai pasirinkimas buvo mažesnis, pirkėjai dažniausiai rinkdavosi klasikinius skonius – plombyrą, šokoladinius ar vaisinius ledus. Dabar, pasak „Rimi Lietuva“ rinkodaros ir viešųjų ryšių skyriaus vadovės D. Čenkienės, žmonės vis dažniau išbando naujoves. „Šių metų apklausa apie ledų vartojimą parodė, kad, kaip ir anksčiau, 31 proc. pirkėjų renkasi plombyrą. Tačiau itin populiarūs tapo ir ledai su įvairiais priedais – uogiene, šokolado gabaliukais, riešutais ar dražė – juos renkasi 28 proc. apklaustųjų. Šokoladinius ledus nurodė mėgstantys 14 proc., o vanilinius – 13 proc. pirkėjų. Mažiausiai populiarūs išliko vaisiniai ir šerbeto tipo ledai. Tai rodo, kad net turėdami mėgstamų skonių, vartotojai yra linkę eksperimentuoti ir ieškoti įvairesnių variant.“

Ką labiausiai vertina pirkėjai?

Atšilus orams žmonės dažnai ieško ledų su nuolaida – tokiu metu jų nuperkama daugiau. „Rimi Lietuva“ duomenimis, beveik pusė apklaustųjų – 46 proc. – ledais mėgaujasi kelis kartus per savaitę, 15 proc. – kasdien, tiek pat – kartą per savaitę. 11 proc. pirkėjų ledais save lepina kelis kartus per mėnesį ir tik 3 proc. jų visiškai atsisako.

Nors tik apie pusė jaunesnių pirkėjų aktyviai domisi ledų sudėtimi, visų amžiaus grupių vartotojai dažniausiai atkreipia dėmesį į cukraus kiekį (31 proc.), pieno sudėtį (29 proc.) ir dažiklius ar stabilizatorius (24 proc.).

Pasak D. Čenkienės, apklausos duomenys rodo, kad daugiausia įtakos pirkimo sprendimams turi ledų kaina ir taikomos nuolaidos. Kiek mažiau žmonių pirmiausia žiūri į sudėtį ar konkretaus prekės ženklo pasirinkimą.

„Matydami, kad vasarą ledų perkama ne tik sau, bet ir artimiesiems – tai nurodė net 62 proc. apklaustųjų – taikome nuolaidas iki pat vasaros pabaigos. Elektroninėje parduotuvėje www.rimi.lt valgomiesiems ledams su lojalumo kortele taikoma 50 proc. nuolaida. Ši akcija negalioja ledo kubeliams, „Vikis“ prekės ženklui bei ledams, kuriems taikomos kitos akcijos ar išpardavimai, fizinėse parduotuvėse taip pat kiekvieną savaitę rasite didelių nuolaidų valgomiesiems ledams“, – pažymi D. Čenkienė.

Ji taip pat primena, kad užsakant ledus internetu, nereikia baimintis dėl jų kokybės – kurjeriai juos pristato specialiose šaldytų produktų dėžėse, todėl ledai pasiekia pirkėjus puikios kokybės.

Iki birželio 23 d. daugiau ledų porcijų ir pigiau gali nusipirkti ir „Klasikos“ mėgėjai: fizinėse „Rimi“ parduotuvėse du jų indelius nusipirksite už vieno kainą ir taip sutaupysite.

Norintiems paeksperimentuoti namuose, „Rimi“ siūlo pasigaminti bananų duonos su vaniliniais ledais „Rimi Smart“ vafliniame indelyje, kurie kainuoja tik 0,09 Eur perkant www.rimi.lt internetinėje parduotuvėje su „Rimi“ lojalumo kortele ar programėle.

Bananų duona su ledais – receptas

Jums reikės:

3 prinokusių bananų

450 g vanilinių ledų „Rimi Smart“

225 g kvietinių miltų

2 šaukštų kepimo miltelių

1 šaukšto cinamono

Gaminimo eiga:

Išimkite ledus iš šaldymo kameros ir palaikykite kambario temperatūroje, kol šiek tiek suminkštės. Bananus sutrinkite šakute iki vientisos masės. Į bananų masę sudėkite suminkštėjusius ledus, miltus, kepimo miltelius ir cinamoną. Gerai išmaišykite. Kepimo formą išklokite kepimo popieriumi ir supilkite tešlą. Kepkite 180 °C temperatūroje apie 40 minučių. Iškepusią duoną atvėsinkite formoje, tuomet atsargiai išimkite.

Skanaus!

Straipsnį parengė: „Rimi Lietuva“.