Šiems žmonėms gerti kavą – pavojinga: kiti to net nežino

Kvapnus kavos puodelis ryte – neatsiejama daugelio žmonių kasdienybės dalis. Vieniems jis suteikia energijos ir padeda susikaupti, kitiems – tampa svarbiu dienos ritualu. Tačiau kiek kavos yra per daug? Ar tiesa, kad ji gali pagerinti sveikatą? Gyvensenos medicinos specialistė Ana Patapienė padeda suprasti, kur slypi nauda, o kur galimos grėsmės.

Juodos kavos nauda mūsų organizmui

Pirmiausia, kava vertinama dėl savo gebėjimo suteikti energijos ir pagerinti koncentraciją. Pasak A. Patapienės, tai vyksta dėl to, kad kava blokuoja smegenų hormoną, kuris yra atsakingas už mieguistumą.

„Kai mes išgeriame kavos, ji blokuoja smegenų hormoną adenoziną ir išskiria kitus hormonus, kurie pagerina smegenų veiklą ir smegenys susikoncentruoja geriau. Todėl jaučiamės tokie budrūs, o energijos lygis pakyla“, – sako specialistė.

Be to, moksliniai tyrimai rodo, kad juoda kava gali sumažinti tam tikrų neurodegeneracinių ligų, tokių kaip Alzheimeris ar Parkinsonas, riziką. Naujausi tyrimai taip pat rodo, kad kava gali padėti kontroliuoti cukraus kiekį kraujyje ir netgi sumažinti riziką susirgti antrojo tipo cukriniu diabetu.

Nors kavoje yra antioksidantų ir įvairių mineralų, specialistė perspėja, kad jų kiekiai per maži, kad turėtų didelį poveikį organizmui.

„Taip, juodoje kavoje yra fosforo, folio rūgšties, magnio, natrio, vitamino B, B2, B5, kurie mums gali padėti nepažeisti ląstelės, tačiau šių medžiagų kiekiai minimalūs. Tačiau tas visas maistines medžiagas mes kuo puikiausiai galime gauti su daržovėmis ir vaisiais“, – aiškina ji.

Be to, kava gali šiek tiek pagreitinti medžiagų apykaitą ir padėti lengviau numesti riebalinį audinį, tačiau ilgainiui organizmas prie to pripranta, ir efektas mažėja.

„Ilgainiui organizme susidaro tolerancija kofeinui ir tas poveikis ar svorio, ar medžiagų apykaitai, gausiai mažėja“, – sako specialistė.

Vienas svarbiausių klausimų – kiek kavos galima išgerti per dieną? Pasak specialistės, saugi riba yra 400 mg kofeino, tai yra apie 4-5 puodeliai juodos kavos.

„Tačiau kiekvienas žmogus yra skirtingas. Jei po kavos išgėrimo jaučiate galvos skausmą, svaigimą, drebulį, širdies plakimo padažnėjimą, jūsų organizmas yra jautrus kofeinui, arba padauginote normą“, – pabrėžia ji.

Jautresniems žmonėms arba nėščiosioms ši norma dar mažesnė – ne daugiau kaip 200 mg per dieną, tai yra maždaug 2-3 puodukai juodos kavos.

Juodos kavos pavojai ir žala

Daugelis nerimauja dėl kavos poveikio kraujospūdžiui.

„Kai kurie tyrimai rodo, kas turi padidintą kraujospūdį, gali vartoti mažesnį kiekį kavos. Vadinasi, ne 400, o apie 50-200 miligramų, per dieną maždaug apie vieną-du puodukus galima. Tačiau vis tiek žmogus turėtų pasitarti su gydytoju, nes kava kažkiek pakelia to kraujospūdžio ir šiek tiek pakilęs jis gali išsilaikyti iki 3 valandų“, – aiškina A. Patapienė.

Vis dėlto, jei žmogus jau turi aukštą kraujospūdį, jam rekomenduojama vartoti mažiau kofeino arba rinktis silpnesnę kavą. Įdomu tai, kad kava taip pat veikia kaip diuretikas – tai reiškia, kad ji skatina skysčių pasišalinimą iš organizmo.

„Būna žmonės, kurie nori specialiai išgerti kavos, kad padidėtų spaudimas, kai vyrauja žemas. Tačiau, kai išgeria kavos ir jeigu prieš tai neišgeria pakankamai skysčių, jie pradeda išeidinėti ir tas žemas spaudimas lieka. Tokiu atveju geriau tada ne kavą rinktis, o kokį mineralinį vandenį, kur yra druskų, kad jos išsilaikytų organizme“, – pataria specialistė.

Ką daryti tiems, kurie negali vartoti kofeino, bet nenori atsisakyti kavos skonio? Mitybos ekspertė pasakoja, kad neretai sutinka žmonių, kurie negali gerti kavos dėl sveikatos, tačiau tai yra įėję į įprotį, kavos gėrimo ritualas.

„Be kofeino kava gali būti gera alternatyva, kai mes jaučiame tą kvapą ir skonį, bet kofeinas mūsų visai neveikia“, – tikina specialistė.

Kofeinas taip pat gali daryti įtaką ir miego kokybei.

„Rekomenduojama paskutinį kavos puodelį išgerti bent 9 valandas prieš miegą. Jautresniems žmonėms net pietų metu išgerta kava gali sukelti nemigą“, – sako A. Patapienė.

Kavos stiprumas dažnai siejamas su jos skoniu, tačiau tai ne visada atitinka realybę:

„Būna, žmonės galvoja, kad, pavyzdžiui, espresas yra labai stipri kava, kur yra be galo daug kofeino, iš tikrųjų ne, espresas turi apie 65 miligramus kofeino.“

O kapučino puodelyje, kuris siekia apie 240–250 ml, kofeino gali būti apie 100 mg. Dar stipresnė – lėtai filtruojama kava, mat jeigu kofeino sąlytis su vandeniu yra išlaikomas ilgai, tuo daugiau kofeino yra tame puoduke kavos.

Be to, kofeino kiekis organizme kaupiasi visos dienos eigoje. Jei vartojame ne tik kavą, bet ir arbatą, energetinius gėrimus ar net šokoladą, galime peržengti rekomenduojamą normą. Tai gali sukelti nemalonius pojūčius – pradedant lengvu drebulio jausmu ir baigiant per dideliu stimuliacijos efektu.