Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

Šie ženklai Vaidai išdavė klastingą ligą: kiti nurašo nuovargiui

2026-11-15 18:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-15 18:45
Pridėkite kaip šaltinį Google

Stiprūs galvos skausmai, vėmimas, jautrumas šviesai ir garsams – su tokiais migrenos priepuoliais ilgus metus gyveno Vaida Bendė. Iš pradžių jie kartodavosi kelis kartus per mėnesį, tačiau ilgainiui tapo kasdienybe ir ėmė stipriai trikdyti moters gyvenimą.

Vaidą migrenos priepoliai kamuodavo kiekvieną dieną (nuotr. asm. archyvo)
GALERIJA (10)

Stiprūs galvos skausmai, vėmimas, jautrumas šviesai ir garsams – su tokiais migrenos priepuoliais ilgus metus gyveno Vaida Bendė. Iš pradžių jie kartodavosi kelis kartus per mėnesį, tačiau ilgainiui tapo kasdienybe ir ėmė stipriai trikdyti moters gyvenimą.

REKLAMA
1

Simptomai Vaidą paskatino kreiptis į gydytojus. Stiprūs galvos skausmai tęsdavosi kelias dienas, tačiau niekas nepadėdavo jų numalšinti. Atlikus išsamesnius tyrimus jai buvo diagnozuota migrena be auros.

TAIP PAT SKAITYKITE:

(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Galvos skausmas

Skausmas sustiprėdavo net žengiant žingsnius

Vaida prisimena, kad migrenos priepuolių metu patiriamas skausmas būdavo itin stiprus.

REKLAMA
REKLAMA

„Net žengiant žingsnius atrodydavo, kad galva plyš, nebūdavo galima ištverti“, – savo savijautą apibūdina moteris.

REKLAMA

Priepuolius lydėdavo jautrumas šviesai ir garsams, taip pat vėmimas. Skausmas dažnai prasidėdavo paryčiais, apie trečią ar ketvirtą valandą nakties, ir tęsdavosi maždaug penkias–septynias valandas.

Iš pradžių migrena Vaidą kamuodavo vieną ar du kartus per mėnesį. Tačiau ilgainiui priepuoliai dažnėjo, kol atėjo laikotarpis, kai galvą skaudėdavo kiekvieną dieną.

REKLAMA
REKLAMA

„Buvo toks laikas, kai priepuoliai užeidavo kiekvieną dieną ir skausmo numalšinti nebuvo įmanoma“, – pasakoja ji.

Dažni migrenos priepuoliai gali apsunkinti darbą, mokslus, bendravimą ir kitas kasdienes veiklas. Vaidai dėl migrenos taip pat yra tekę neiti į darbą. Vis dėlto ji teigia, kad liga iš esmės nepakeitė jos laisvalaikio ar kasdienių įpročių. Atsisakyti suplanuotų svarbių veiklų jai neteko.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Neurologas įvardijo požymius, kurie išduoda migreną

Migrena nėra vien paprastas galvos skausmas. Tai neurologinė liga, pasireiškianti pasikartojančiais priepuoliais, kurių metu skausmas gali būti itin stiprus, pulsuojantis ir sustiprėti judant. Jį dažnai lydi pykinimas, vėmimas, jautrumas šviesai bei garsams.

REKLAMA

Apie migreną anksčiau naujienų portalui tv3.lt komentavo gydytojas neurologas Vytautas Lukošaitis. Anot jo, šią ligą galima įtarti tuomet, kai stiprų, pasikartojantį galvos skausmą lydi pykinimas, vėmimas, skausmo stiprėjimas fizinio aktyvumo metu, jautrumas šviesai ir garsams.

Migrenos priepuolis gali trukti nuo kelių valandų iki kelių dienų, tačiau, kaip teigė gydytojas, kiekvienas pacientas šios ligos simptomus gali jausti skirtingai.

REKLAMA

„Teoriškai mes žinome, kas yra migrena, bet pacientai pojūčius interpretuoja skirtingai, nes simptomai gali subtiliai skirtis“, – sakė jis.

Gydytojas taip pat atkreipė dėmesį į veiksnius, galinčius paskatinti migrenos priepuolius. Tarp jų – stresas, nuovargis, miego trūkumas ar net per ilgas miegas. Priepuolius gali išprovokuoti ir hormonų svyravimai ar tam tikri maisto produktai.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Pavyzdžiui, vadinamoji savaitgalinė migrena – tai galvos skausmas, kuris atsiranda po įtemptos savaitės, kai žmogus pagaliau atsipalaiduoja“, – pasakojo gydytojas.

Anot V. Lukošaičio, migrena dažniausiai pasireiškia žmonėms, turintiems tam tikrą polinkį, kuris gali būti paveldėtas.

„Žmonės su šiuo polinkiu turi jautresnę nervų sistemą, todėl tam tikri dirgikliai gali išprovokuoti priepuolį“, – sakė neurologas.

REKLAMA

Vaida išsiaiškino, kas gali išprovokuoti priepuolius

Vaida sako pastebėjusi kelis veiksnius, kuriuos sieja su savo migrenos priepuoliais. Tai – kontraceptinės tabletės, raudonas vynas, riešutai ir sūris.

Vis dėlto kiekvieno žmogaus jautrumas skirtingiems dirgikliams nevienodas, todėl svarbu stebėti, kokiomis aplinkybėmis priepuoliai kartojasi.

Jeigu galvos skausmai dažnėja, stiprėja ar juos lydi kiti neįprasti simptomai, svarbu kreiptis į gydytoją ir išsiaiškinti jų priežastį.

Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę

Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų