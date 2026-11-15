Šie ženklai Vaidai išdavė klastingą ligą: kiti nurašo nuovargiui

Simptomai Vaidą paskatino kreiptis į gydytojus. Stiprūs galvos skausmai tęsdavosi kelias dienas, tačiau niekas nepadėdavo jų numalšinti. Atlikus išsamesnius tyrimus jai buvo diagnozuota migrena be auros.
Skausmas sustiprėdavo net žengiant žingsnius
Vaida prisimena, kad migrenos priepuolių metu patiriamas skausmas būdavo itin stiprus.
„Net žengiant žingsnius atrodydavo, kad galva plyš, nebūdavo galima ištverti“, – savo savijautą apibūdina moteris.
Priepuolius lydėdavo jautrumas šviesai ir garsams, taip pat vėmimas. Skausmas dažnai prasidėdavo paryčiais, apie trečią ar ketvirtą valandą nakties, ir tęsdavosi maždaug penkias–septynias valandas.
Iš pradžių migrena Vaidą kamuodavo vieną ar du kartus per mėnesį. Tačiau ilgainiui priepuoliai dažnėjo, kol atėjo laikotarpis, kai galvą skaudėdavo kiekvieną dieną.
„Buvo toks laikas, kai priepuoliai užeidavo kiekvieną dieną ir skausmo numalšinti nebuvo įmanoma“, – pasakoja ji.
Dažni migrenos priepuoliai gali apsunkinti darbą, mokslus, bendravimą ir kitas kasdienes veiklas. Vaidai dėl migrenos taip pat yra tekę neiti į darbą. Vis dėlto ji teigia, kad liga iš esmės nepakeitė jos laisvalaikio ar kasdienių įpročių. Atsisakyti suplanuotų svarbių veiklų jai neteko.
Neurologas įvardijo požymius, kurie išduoda migreną
Migrena nėra vien paprastas galvos skausmas. Tai neurologinė liga, pasireiškianti pasikartojančiais priepuoliais, kurių metu skausmas gali būti itin stiprus, pulsuojantis ir sustiprėti judant. Jį dažnai lydi pykinimas, vėmimas, jautrumas šviesai bei garsams.
Apie migreną anksčiau naujienų portalui tv3.lt komentavo gydytojas neurologas Vytautas Lukošaitis. Anot jo, šią ligą galima įtarti tuomet, kai stiprų, pasikartojantį galvos skausmą lydi pykinimas, vėmimas, skausmo stiprėjimas fizinio aktyvumo metu, jautrumas šviesai ir garsams.
Migrenos priepuolis gali trukti nuo kelių valandų iki kelių dienų, tačiau, kaip teigė gydytojas, kiekvienas pacientas šios ligos simptomus gali jausti skirtingai.
„Teoriškai mes žinome, kas yra migrena, bet pacientai pojūčius interpretuoja skirtingai, nes simptomai gali subtiliai skirtis“, – sakė jis.
Gydytojas taip pat atkreipė dėmesį į veiksnius, galinčius paskatinti migrenos priepuolius. Tarp jų – stresas, nuovargis, miego trūkumas ar net per ilgas miegas. Priepuolius gali išprovokuoti ir hormonų svyravimai ar tam tikri maisto produktai.
„Pavyzdžiui, vadinamoji savaitgalinė migrena – tai galvos skausmas, kuris atsiranda po įtemptos savaitės, kai žmogus pagaliau atsipalaiduoja“, – pasakojo gydytojas.
Anot V. Lukošaičio, migrena dažniausiai pasireiškia žmonėms, turintiems tam tikrą polinkį, kuris gali būti paveldėtas.
„Žmonės su šiuo polinkiu turi jautresnę nervų sistemą, todėl tam tikri dirgikliai gali išprovokuoti priepuolį“, – sakė neurologas.
Vaida išsiaiškino, kas gali išprovokuoti priepuolius
Vaida sako pastebėjusi kelis veiksnius, kuriuos sieja su savo migrenos priepuoliais. Tai – kontraceptinės tabletės, raudonas vynas, riešutai ir sūris.
Vis dėlto kiekvieno žmogaus jautrumas skirtingiems dirgikliams nevienodas, todėl svarbu stebėti, kokiomis aplinkybėmis priepuoliai kartojasi.
Jeigu galvos skausmai dažnėja, stiprėja ar juos lydi kiti neįprasti simptomai, svarbu kreiptis į gydytoją ir išsiaiškinti jų priežastį.
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