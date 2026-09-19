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TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

3 populiarūs produktai jums gali sukelti migreną: nesakykite, kad nežinojote

2026-09-19 16:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-19 16:30
Pridėkite kaip šaltinį Google

Galvos skausmą bent retkarčiais esame patyrę kiekvienas. Vis dėlto pasikartojantį, pulsuojantį galvos skausmą vertėtų stebėti atidžiau – tai gali būti migrena.

Galvos skausmas (shutterstock.com, 123rf.com, Broniaus Jablonsko)
GALERIJA (5)

Galvos skausmą bent retkarčiais esame patyrę kiekvienas. Vis dėlto pasikartojantį, pulsuojantį galvos skausmą vertėtų stebėti atidžiau – tai gali būti migrena.

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„Eurovaistinės“ vaistininkė Miglė Kaminskaitė atskleidžia, kokie požymiai yra būdingi migrenai, kas gali išprovokuoti jos priepuolius ir kodėl nereikėtų piktnaudžiauti vaistais nuo skausmo.

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Pulsuoja, pykina, erzina šviesa – galite įtarti migreną

Galvos skausmas gali atsirasti dėl daugybės priežasčių. Dažnai įprastas galvos skausmas yra vidutinio stiprumo, jaučiamas abiejose galvos pusėse.

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Tuo tarpu migrenai būdingas stiprus, dažnai ilgai trunkantis skausmas vienoje galvos pusėje. Skausmas dažniausiai būna už akiduobių ir jį aštrina ryški šviesa bei garsai.

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„Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kaip dažnai pasikartoja galvos skausmai ir kaip ilgai jie trunka. Jeigu galvos skausmai trunka iki 72 valandų, skausmas pulsuojantis ir vienoje galvos pusėje – tai jau greičiausiai migrena“, – simptomus vardija M. Kaminskaitė.

Pasak vaistininkės, pykinimas, jautrumas šviesai, garsui ir kvapams yra svarbios užuominos į migreną, padedančios ją atskirti nuo įprasto galvos skausmo.

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„Jeigu pasirodo šitie požymiai, jie jau tikrai signalizuoja, kad tai yra migrena. Šie simptomai nėra vien reakcija į stiprų skausmą – migrenos metu keičiasi smegenų jutiminės informacijos apdorojimas, todėl žmogus tampa jautresnis įvairiems dirgikliams. Tačiau reikėtų atkreipti dėmesį ar šiems simptomams nėra kitų priežasčių, pavyzdžiui, apsinuodijimo“, – sako ji.

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Daliai žmonių migrenos priepuolį lydi vadinamoji aura – tai laikini jutimo, regos ar kalbos sutrikimai, galintys pasireikšti prieš migrenos priepuolį arba jo metu.

„Gali atsirasti mirgėjimas akyse, blyksniai, aklosios zonos (dėmės), dilgčiojimas, nerišli kalba, galvos svaigimas ar laikinas raumenų silpnumas“, – teigia M. Kaminskaitė.

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Raudonas vynas, šokoladas ir brandinti sūriai provokuoja migreną

Kava arba staigus kofeino vartojimo nutraukimas, stresas, prastas miegas – tai vos keletas veiksnių, kurie gali sukelti migreną.

Vaistininkė sako, kad hormono estrogeno svyravimai menstruacijų, nėštumo ar menopauzės metu veikia daugelį moterų, todėl migreną turinčiosios priepuolius patiria dažniau.

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„Raudonasis vynas, brandinti sūriai, perdirbti mėsos produktai bei šokoladas taip pat gali sukelti migrenos priepuolį“, – atkreipia dėmesį M. Kaminskaitė.

Patyrus lengvą galvos skausmą dažnai griebiamės tabletės. Vis dėlto vaistininkė sako, kad per dažnas vaistų nuo skausmo vartojimas gali net sustiprinti nemalonius pojūčius.

„Rizika ypač didėja, kai triptanai, opioidai ar kombinuoti analgetikai vartojami daugiau nei 10 dienų per mėnesį, o paracetamolis, ibuprofenas, aspirinas ar kiti vaistai daugiau nei 15 dienų per mėnesį ir jeigu toks vartojimas tęsiasi 3 mėnesius ar ilgiau“, – teigia ji.

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Svarbu tai, kad skaičiuojamos vaistų vartojimo dienos, o ne tablečių skaičius. Pavyzdžiui, jei vieną dieną suvartojate kelias tabletes, tai vis tiek yra viena vartojimo diena.

Pasak vaistininkės, vizito pas gydytoją atidėlioti nevertėtų, jei galvos skausmai kartojasi arba pradeda dažnėti, trukdo užsiimti kasdiene veikla, o nuskausminamieji tampa ne tokie veiksmingi.

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„Verta labiau atkreipti dėmesį, jeigu galvos skausmas yra naujas ir jūs anksčiau tokių skausmų nepatirdavote, pasikeitė įprastas galvos skausmo pobūdis, intensyvumas ar trukmė, įtariate migreną, ypač jei kartu būna pykinimas, jautrumas šviesai ar garsui, pulsuojantis skausmas arba aura, priepuoliai tampa ilgesni ar sunkesni.

Taip pat jeigu nuskausminamųjų reikia 10–15 ar daugiau dienų per mėnesį, verta kreiptis į gydytoją, o ne tiesiog didinti vaistų vartojimą. Gali būti, kad reikia gydyti pačią migreną arba skirti profilaktinį gydymą“, – aiškina M. Kaminskaitė.

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