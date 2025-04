Šie ženklai rodo, kad jūsų kepenų veikla yra sutrikusi: neignoruokite jų

Apie hepatitą C daugiau papasakoti naujienų portalui tv3.lt sutiko „BENU“ vaistinių tinklo vaistininkė Deimantė Zalagaitytė.

„Hepatitas C – ūminis arba lėtinis kepenų uždegimas, kurio sukėlėjas, hepatito C virusas, gali lemti kepenų cirozės atsiradimą, o vėliau – ir kepenų vėžio išsivystymą. Dažniausiai nustatoma lėtinė, dešimtmečius besitęsianti hepatito C infekcija“, – apie sveikatai pavojingą virusą pasakojo ji.

Užsikrėtimo hepatitu C būdai

Norint išvengti hepatito C, svarbu žinoti, kokiais būdais yra užsikrečiama šiuo virusu. Pasak vaistininkės, pagrindinis užsikrėtimo būdas – per kraują.

Ji pasakojo, kad įvairūs užkrėsti instrumentai, su kuriais atliekamos įvairios procedūros, gali tapti hepatito C šaltiniais.

„Į šią rizikos grupę galime įtraukti nesteriliomis sąlygomis dirbančius asmenis, kurių aplinkoje yra sąlytis su krauju, o įrankiai paslaugoms teikti nėra tinkamai sterilizuojami.

Didesnę tikimybę užsikrėsti turi medicinos darbuotojai, tačiau reikėtų nepamiršti, kad švirkščiamųjų narkotikų vartojimas, dalijimasis skustuvu ar dantų šepetėliu taip pat yra vienas iš kelių plisti šiai infekcijai“, – įspėjo D. Zalagaitytė.

Dar vienas būdas virusui plisti – organizmo skysčiai, kurie pernešami lytiniu būdu arba gimdymo metu. Vis tik, specialistė atskleidė, kad toks užsikrėtimo būdas gana retas.

Taip pat pokalbio metu ji kreipėsi į vieną žmonių grupę, tikindama, kad jie turi didesnę tikimybę būti užsikrėtę hepatito C virusu:

„Norėčiau atkreipti dėmesį į kraujo perpylimus bei operacijas iki 1993 metų turėjusius asmenis, kraujo donorus: kadangi virusas buvo identifikuotas tik 1989 metais, o galimybė jį nustatyti Lietuvoje atsirado vėliau, būti šios infekcijos nešiotojais šiems žmonėms yra didesnė tikimybė.“

Hepatito C simptomai

Dar vienas svarbus aspektas, aptartas pokalbio metu, buvo hepatito C virusą išduodantys simptomai. Pasak D. Zalagaitytės, nors simptomai pasireiškia, tačiau neretai lieka pacientų ignoruojami.

Tad pokalbio metu ji atskleidė kelis simptomus, kurie pasireiškia gana gretai, nuo užsikrėtimo hepatitu C nepraėjus nė keliems mėnesiams.

„Nuo užsikrėtimo praėjus 2–6 savaitėms, kartais – ir daugiau, žmogus gali pajusti tokius simptomus kaip nuovargis, silpnumas, apetito stoka, pykinimas, skausmas pilve ir dešiniame šone“, – įspėjo specialistė.

Ji taip pat pasakojo, kad hepatito C sukeltus simptomus galima aptikti ir kitais būdais. Pasak jos, neretai pasikeičia šlapimas ir išmatos.

Tad D. Zalagaitytė ragino nepraleisti pro akis patamsėjusio šlapimo, o taip pat šviesesnių išmatų. Ji pridūrė, kad ir odos spalva gali pasikeisti – oda gali pagelsti.

„Vis tik didžioji dalis, apie 70–80 procentų užsikrėtusiųjų, gali visiškai nejausti jokių simptomų“, – liūdnai tarstelėjo ji.

Hepatito C prevencija

Prabilus apie prevenciją, vaistininkė pasakojo, kad vakcinos nuo hepatito C, skirtingai nei nuo hepatito B, nėra.

Dėl to, anot jos, šios infekcijos plitimo stabdymui gali būti pritaikomos nespecifinės priemonės, tokios kaip savikontrolė ir pasitikrinimas tinkamu metu.

„Tai ypač aktualu tiems, kurie priklauso aptartoms rizikos grupėms ar įtaria, jog turėjo kontaktą su sergančiojo krauju, pavyzdžiui, naudojo jo asmeninius daiktus, lankėsi kabinetuose, kuriuose galimai nebuvo tinkamos įrankių dezinfekcijos ir sterilizacijos, įsidūrė panaudotomis adatomis“, – sakė ji.

Pasak jos, anksti aptiktas hepatitas C gali sumažinti ne tik infekcijos platinimą, tačiau ir komplikacijų atsiradimą, mat vėlyvoje stadijoje aptiktas virusas gali lemti netgi kepenų transplantacijos poreikį.

Vis tik, specialistė pridėjo, kad hepatitas C anksti aptinkamas yra gana retai, tad rekomendavo rimtai pažvelgti į sveikatos pakitimus.

„Ši virusinė infekcija vis dar dažniausiai nustatoma atsitiktinai, todėl tikslus sergančiųjų skaičius nėra žinomas. Prie ligos plitimo sustabdymo gali prisidėti kiekvienas iš mūsų, kuris galvoja, kad galėjo turėti kontaktą su sergančiojo krauju ar užkrėstomis priemonėmis.

Būtina atkreipti dėmesį į sveikatos pokyčius, kurie kankina ne trumpą laiką, nebijoti klausti šeimos gydytojo apie tikimybę sirgti šia liga“, – sakė ji.

Hepatito C gydymas

Vis tik, jau susidūrus su hepatitu C, pasak D. Zalagaitytės, yra pritaikomi naujos kartos vaistai, kurių efektyvumas siekia 99 proc.

Anot jos, šie vaistai pasižymi nedidele šalutinių poveikių rizika bei trumpesniu gydymo kursu, tad tampa puikia gydymo priemone.

„Jeigu užsikrėtusiajam pavyktų pasitikrinti kaip įmanoma anksčiau, šios infekcijos plitimą būtų galima sustabdyti, o pacientui – visiškai pasveikti, išvengiant rimtų komplikacijų.

Gydymas, priklausomai nuo kepenų pažeidimo laipsnio ir bendros sveikatos būklės, gali būti skirtingas, tačiau dažniausiai trunka nuo 8 iki 12 savaičių“, – atskleidė ji.

Vaistininkė pridėjo, kad taip pat medicinos sistema gana greitai žengia į priekį ir gali pasiūlyti vis naujų išeičių šios infekcijos gydymui.

Taip pat D. Zaragaitytė pridėjo, kad Pasaulio sveikatos organizacija yra išsikėlusi tikslą ateinančiu metu sustabdyti susirgimus hepatitu C.

„Tobulėjant medicinos sistemai, turime visas tinkamas priemones išgydyti asmenis, užsikrėtusius hepatito C virusu ir pagerinti jų gyvenimo kokybę, taip užkertant kelią viruso plitimui ir prisidedant prie Pasaulio sveikatos organizacijos tikslo – iki 2030 metų sustabdyti hepatito C susirgimus“, – sakė ji.