Įspėja visus Lietuvos gyventojus: ateinančiomis dienomis venkite 1 gėrimo

Siekiant užtikrinti savo saugumą, svarbu prisiminti, kad vieną gėrimą karščių metu reikėtų vartoti itin atsakingai, nes jis gali sukelti bėdų. Tai – alkoholis.

Artimiausių dienų orų prognozės

Kaip anksčiau pranešė naujienų portalas tv3.lt, artimiausiomis dienomis orai lepins pavasariui nebūdingais karščiais.

Ketvirtadienį, balandžio 17-osios naktį palis šiauriniuose, šiaurės rytiniuose rajonuose, rytą ir dieną – be lietaus. Naktį ir rytą daug kur nusidrieks rūkai. Vėjas pietų, pietryčių, 4–8 m/s. Naktį +7–12 °C, dieną 21–26 °C, pajūryje 15–20 °C.

Penktadienį, balandžio 18 d. – be lietaus. Naktį ir rytą gali vėl nusidriekti rūkai. Vėjas pietų, pietryčių, 4–8 m/s. Naktį 9–12 °C, dieną 23–28 °C.

Šeštadienį, balandžio 19-osios naktį – be lietaus, įdienojus gali trumpai palyti su stiproka perkūnija. Vėjas pietų, pietryčių, 3–7 m/s, dieną per perkūniją 7–12 m/s, gūsiai 15–17 m/s. Naktį 10–13 °C, dieną 22–27 °C.

Įspėja dėl alkoholio vartojimo per karščius

Apie tai, kaip mityba ir skysčių vartojimas turėtų keistis priklausomai nuo orų, anksčiau naujienų portalui tv3.lt pasakojo „Eurovaistinės“ vaistininkė Jelena Deksnienė.

Užslinkus karšiams svarbu rinktis šviežius, vandens turinčius vaisius ir daržoves. Arbūzai, agurkai, braškės, melionai ir citrusiniai vaisiai puikiai tinka, nes jie ne tik suteikia drėgmės, bet ir yra kupini vitaminų ir mineralų. Taip pat nepamirškite salotų ir baltymų – jie padės palaikyti energijos lygį ir sotumą.

REKLAMA

REKLAMA

Svarbu ne tik ką valgome, bet ir ką geriame. Dėl prakaitavimo mūsų organizmas praranda svarbius mineralus, todėl per karščius itin svarbu vartoti pakankamai vandens.

Taip pat verta rinktis stipresnės mineralizacijos mineralinį vandenį ar elektrolitų tirpalus, kurie padėtų atstatyti prarastas medžiagas. Pomidorų, citrusinių vaisių ir slyvų sultys yra puikus pasirinkimas.

REKLAMA

„Nepamirškite, kad tam tikrų produktų derėtų vengti. Per karščius venkite riebaus, aštraus, kepto, rūkyto ir sunkiai virškinamo maisto. Taip pat rekomenduojama riboti kavos, alkoholinių gėrimų bei daug cukraus turinčių vaisvandenių vartojimą, nes jie gali dar labiau dehidratuoti organizmą.

Įdomu tai, kad nors per karščius norisi griebtis itin šalto gėrimo, iš tiesų kūnui atsivėsinti gali padėti karšta arbata. Geriant karštą arbatą, mūsų kūnas išskiria daugiau prakaito, kuris padeda atsikratyti šilumos pertekliaus ir taip natūraliai atvėsinti organizmą“, – tąkart įspėjo ir patarimais dalijosi vaistininkė.

REKLAMA

REKLAMA

Anksčiau alkoholio vartojimo per karščius pavojus naujienų portalui tv3.lt vardijo ir šeimos gydytoja Elena Šukė. Ji pasakojo, kad alkoholis žmogaus organizmą veikia kaip dehidracinė priemonė, dėl to alkoholį vartojantys žmonės intensyviau netenka skysčių, o tai galima pastebėti ir iš to, jog jie pradeda dažniau eiti į tualetą.

Didžiausia problema yra ta, jog alkoholį vartojant šiltu laiku, kuomet dėl karštų orų ir taip gausiai prakaituojama, alkoholis dar labiau paspartina skysčių netekimą ir dehidrataciją bei gali dar labiau paveikti žmogaus savijautą.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Tas alkoholio kiekis, kuris gal ne tokiu karštu metu ne taip paveiktų organizmą, gali gerokai stipriau suveikti. Liaudiškai tariant, kiekis, nuo kurio žmogus neįkaušdavo, karštą dieną gali tapti tokiu. Dėl to yra gerokai lengviau perdozuoti alkoholio“, – sakė E. Šukė.

Gydytoja akcentavo, kad nesvarbu, koks alkoholinis gėrimas yra vartojamas, stiprusis ar ne, jis organizmą veikia lygiai taip pat, kadangi veikia tos pačios alkoholio molekulės.

REKLAMA

„Tik vartojant silpnuosius alkoholius mes daugiau skysčio su jais išgeriame, nes tūris yra didesnis. Stiprųjį alkoholį geriant tikrai gerokai greičiau pasijaus tas neigiamas karštos dienos poveikis nei vartojant silpnuosius. Bet vis tiek tuo nereikia rizikuoti, nes ir alaus gėrimas gali būti labai pavojingas“, – pridūrė specialistė.

Dažna pasekmė – šilumos smūgis

Gydytoja dalijosi, kad perdozavusių alkoholiu ir atsidūrusių priėmimo skyriuje karštomis dienomis būna didžioji dauguma. Ji pridėjo, kad dažnai kartu su alkoholio perdozavimu ir dehidratacija, pacientus kartu lydi ir nuo tiesioginių saulės spindulių gautas šilumos smūgis.

REKLAMA

Todėl karštą dieną išgėrus ir pasijutus blogai, visų pirma būtina nustoti vartoti alkoholį. Rekomenduojama ir nieko nevalgyti, o atsigerti paprasto kambario temperatūros arba mineralinio vandens.

Įtarus, kad žmogui gali būti perkaitimas – jis yra paraudęs, sako kad yra labai karšta ir negali atvėsti – jį reikėtų kuo greičiau nuvesti nuo tiesioginių saulės spindulių.

„Namų sąlygomis tokiais atvejais padeda ir šlapias rankšluostis, sudrėkintas šaltu vandeniu, ir uždėtas ant kūno tam, kad būtų kuo greičiau atvėsintas kūno paviršius“, – pasakojo gydytoja.

Visgi, jei žmogus yra padauginęs alkoholio ir kartu per ilgai pabuvęs ant tiesioginių saulės spindulių, jis gali pradėti vemti. O tai sustabdyti namų sąlygomis gali ir nebeišeiti. Tokiu atveju būtina kreiptis į gydytojus.