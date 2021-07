Šie ženklai išduoda emocinį smurtautoją: pastebėję − bėkite kuo toliau

Emocinis smurtas sudaužo žmogaus asmenybę, tačiau jei žinosite tam tikrus ženklus, sugebėsite apsisaugoti, rašo thesun.co.uk. Kalbamės su Emma Davey, narcizistiško smurto eksperte ir „My Trauma Therapy“ (Mano traumos terapija) įkūrėja apie tai, kokių perspėjančių ženklų ieškoti ir ką daryti, jei susitikinėjate su emociniu smurtautoju.

Žodinis smurtas

Emma sako: „Tai yra viena iš pagrindinių metodų, kuriuos naudoja emocinis smurtautojas. Taip siekiama manipuliuoti auka, bandant ją įtikinti, jog ši nebesuvokia tikrovės. Jie sako tokius dalykus kaip „to niekada nebuvo“, „tu per stipriai reaguoji“, „tu per daug jautri“, „ aš niekada to nesakiau“ ir „tau reikia kreiptis į gydytoją“. Žodinio smurto auka nuolat atsiprašinėja net nežinodama kodėl, bijo kalbėti, praranda pasitikėjimą savo sprendimais ir gali būti taip paveikta, kad suabejoja savo sveiku protu“.

Pavydas

Emociniai smurtautojai pavydi, kad linksminatės, pavydi draugų, šeimos ir aplinkinių dėmesio. Emma priduria: „Jie apkaltins jus flirtu, jei kalbėsite su priešingos lyties asmeniu. Jie taip pat gali tikrinti jūsų telefoną ir socialinius tinklus kad jaustųsi valdantys situaciją“.

Izoliacija

Emocinis smurtautojas bandys stoti tarp jūsų ir jūsų draugų ar šeimos. Emma paaiškina: „Jie nenori, kad jūs klaustumėte kito asmens nuomonės, nes bijo, kad auka vėl gali tapti tuo, kuo buvo. Taigi, kitų žmonių nuomonė nėra tai, ko nori smurtautojas. Jis nori būti pagrindiniu aukos proto balsu. Tai rodo, kad smurtautojui reikalinga valdžia ir kontrolė, kad aukos negalėtų ištrūkti iš jų tinklo“.

Negerbia tavo ribų

„Smurtautojai netiki ribomis ir jie bandys jas spausti, ypač pradžioje“, − sako Emma. „Jie vaizduoja save tobulais žmonėmis, galinčiais manipuliuoti savo auka įtikinant ją, kad ji yra ne tas, kas ji mano esanti. Jie bandys peržengti ribas ir pamatyti, kiek toli gali eiti išsisukinėdami ir nebaudžiami“, − aiškina ji.

Jie gali prašyti panaršyti jūsų telefone, liepti kitaip rengtis, klausinėti, kodėl susitinkat su konkrečiu žmogumi bei kiek pinigų išleidžiate. Emma perspėja: „Jei tvirtai nesilaikysite nubrėžtų ribų, galiausiai tapsite smurtautojo auka, nes priėmėte tokį jo elgesį“.

Melas ir apgaulė

Emociniai smurtautojai save laiko protingais žmonėmis bei pasitiki savimi, jog gali manipuliuoti savo aukomis, o šios tiki jų žodžiais. Jie nejaučia kitiems jokios pagarbos ir tiki, jog jiems leistina viskas. Ema tvirtina: „Jie nedvejodami jums meluos ir apgaudinės“.

Pravardžiavimas

Smurtautojas kenks aukai, kad įgytų valdžią. Ema paaiškina: „Kuo tu silpnesnis, tuo labiau jie tave valdo ir auka praranda pasitikėjimą savimi“.

Netikėti pykčio protrūkiai

Kai atrodo, kad viskas klostosi gerai, emocinis smurtautojas „pasiunta“ dėl mažiausios smulkmenos, o auka nesupranta kas nutiko. Tai dar labiau tikėtina „ypatingomis“ dienomis.

„Smurtautojai nemėgsta, kai jūs džiaugiatės šventėmis, tokiomis kaip gimtadieniai, jubiliejai, Valentino diena ar panašiai. Jie bandys tas dienas sugadinti, nes nepakenčia, kad jums linksma ir gera“, − aiškina Emma.

Jei atpažįstate kurį nors paminėtų ženklų, galite imtis veiksmų ir atgauti savo gyvenimą bei apsaugoti save.

Pripažinkite realybę

Pirmasis žingsnis – pripažinkite, kad jūsų partneris yra emocinis smurtautojas.

„Ilgą laiką tai neigėte. Partneriui tiek daug davėte ir tikrai nelengva pripažinti santykių realybę“, − sako Emma.

Ji paaiškina, kad emociniai smurtautojai dažniausiai kenčia nuo asmenybės sutrikimų ir nesuvokia, jog kažkas yra negerai. Jie nepasikeis, smurtautojo nepakeisi, gali pakeisti tik tai, kaip tą faktą priimi.

Pradėk rašyti dienoraštį

Dienoraštis padės suprasti, su kokio mąsto problema susidūrėte, jis taip pat gali tapti ir daiktiniu įrodymu.

Dienoraštyje fiksuodami partnerio elgesį bei tai, kaip tai paveikia jus, įgausite drąsos daryti savo sprendimus ir galėsite įgyvendinti viską, ką nuspręsite daryti dėl savo santykių su partneriu.

Palaikykite ryšius su žmonėmis

Jei partneris jus izoliavo nuo artimųjų ir jaučiatės, kad neturite į ką kreiptis, iš tikrųjų taip nėra.

„Dauguma žmonių visada jus palaikys ir kuo daugiau bus palaikančių, tuo lengviau bus išeiti“, − sako Emma.

Nesvarbu, ar tai yra patarėjas, kuris specializuojasi šioje srityje, pagalbos linija, draugai ar šeima, visada yra žmonių, į kuriuos galite kreiptis pagalbos.

Pasirinkite

Galiausiai, tėra tik du pasirinkimai: likti arba išeiti. Emma perspėja: „Jei planuojate išeiti, tam reikia pasiruošti. Smurtautojai nėra linkę atsisakyti savo aukų, nebent jie turi numatę kitą. Jie nenorės jūsų paleisti“.

Atsižvelgiant į aplinkybes, pasiruoškite pabėgimo krepšį ir laikykite jį tėvų ar patikimų žmonių namuose. Susitaupykite šiek tiek pinigų ir surinkite visus svarbiausius dokumentus: pasą, gimimo liudijimą ir panašiai. Taip pat pravartu užsirašyti telefono numerius iš savo mobiliojo, jei smurtautojas jį atimtų.