Šie virtinukai nepaliks abejingų: skonis primins vaikystę

Šiems virtinukams paruošti Jums reikės vos keleto produktų, o miltų kiekį galite matuoti taip pat pagal save, priklausomai kokio drėgnumo yra varškė. Tik neįdėkite per daug miltų, kad virtinukai nebūtų per kieti“, – rašo tinklaraščio „Lithuanian in the USA“ autorė Liucija.

2 porcijoms reikės:

200 g varškės (naudojau 18 % riebumo);

1 kiaušinio;

100-120 g miltų;

1,5 valg. š. cukraus;

1/5 arb. š. druskos.

Į vieną indą sudedame varškę, cukrų, druską, įmušame kiaušinį. Masę sutriname šakute. Pamažu įmaišome miltus, kai masė pradeda sunkiai maišytis – minkome rankomis. Man užteko lygiai 150 g miltų, bet jei Jūsų varškė skystesnė ir tešla vis dar limpa prie rankų, tuomet įminkykite daugiau miltų. Tešla neturėtų labai kibti prie rankų, turi išlikti minkšta ir elastinga.

Kai paruošite tešlą, tuomet stalą pabarstykite miltais ir padalinę tešlą į keletą dalių susukite virveles, jas truputį prispauskite prie stalo ir supjaustykite norimo dydžio gabalėliais. Supjaustytus gabalėlius dėkite ant miltais pabarstytos lėkštės ar pjaustymo lentelės.

Puode užverdame vandenį, pamažu sudedame visus tešlos gabalėlius, verdame ant stipresnės vidutinės ugnies, vis atsargiai pamaišome ir pajudiname puodą, kad virtinukai nesuliptų. Verdame, kol visi virtinukai iškyla į paviršių. Tada dar paverdame 3-4 min. Patiekiame su mėgstama uogiene ir grietine. Jei nenorite saldžių virtinukų, tuomet į tešlą nedėkite cukraus. Išvirtus virtinukus taip pat galite pagardinti grietine ir cukrumi.