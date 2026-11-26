Viena tokių būklių – su metaboline disfunkcija susijusi steatotinė kepenų liga (kepenų suriebėjimas). Negydoma ji gali progresuoti ir sukelti rimtų komplikacijų, įskaitant kepenų cirozę. Dietologai išskiria penkias produktų grupes, kurių vartojimą vertėtų riboti norint pasirūpinti kepenų sveikata, rašoma eatingwell.com.
Primename, kad tai yra tik patariminio pobūdžio straipsnis. Dėl savo sveikatos ir mitybos visuomet rekomenduojama pasitarti su savo šeimos gydytoju arba vaistininku.
1. Saldinti ir gazuoti gėrimai
Nors retkarčiais išgerta stiklinė saldaus gėrimo nebūtinai pakenks kepenims, reguliarus jų vartojimas gali didinti riebalų kaupimosi šiame organe riziką.
Ypač daug dėmesio specialistai skiria gėrimams, kuriuose gausu pridėtinio cukraus ir fruktozės. Jie gali skatinti riebalų gamybą kepenyse, uždegiminius procesus ir atsparumą insulinui.
Šiai grupei priklauso ne tik gazuoti gėrimai, bet ir saldintos vaisių sultys, sportiniai bei saldinti kavos gėrimai.
Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę
Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt