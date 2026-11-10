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Kepenų cirozę išduoda vos keli ženklai: pajutę nenumokite ranka

2026-11-10 13:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-10 13:20
Pridėkite kaip šaltinį Google

Kepenys organizme dažnai vadinamos „filtru“, nes geba atrinkti tas medžiagas, kurios yra naudingos ir reikalingos mūsų kūnui, bei pašalinti tas, kurios žalingos. Vis tik kartais kepenų funkcija dėl vienų ar kitų priežasčių sutrinka, o sunkiausia tai žyminti būklė yra kepenų cirozė. Dalijamės su jumis simptomais, kurie padės ją atpažinti.

Kepenys organizme dažnai vadinamos „filtru“, nes geba atrinkti tas medžiagas, kurios yra naudingos ir reikalingos mūsų kūnui, bei pašalinti tas, kurios žalingos. Vis tik kartais kepenų funkcija dėl vienų ar kitų priežasčių sutrinka, o sunkiausia tai žyminti būklė yra kepenų cirozė. Dalijamės su jumis simptomais, kurie padės ją atpažinti.

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Kiekvieną kartą, kai kepenys yra pažeidžiamos – ar dėl per didelio alkoholio vartojimo, ar dėl kitos priežasties, pavyzdžiui, infekcijos – jos bando atsistatyti. Šio proceso metu susidaro randinis audinys.

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Cirozei pažengus, randinio audinio susidaro vis daugiau ir daugiau, todėl kepenims sunku tinkamai atlikti savo darbą. Pažengusi cirozė kelia pavojų gyvybei, rašo mayoclinic.org.

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Cirozės sukelto kepenų pažeidimo paprastai neįmanoma pašalinti. Tačiau jei kepenų cirozė diagnozuojama anksti ir gydoma ją sukėlusi priežastis, tolesnę žalą galima apriboti ir sustabdyti.

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Kepenų cirozės simptomai

Cirozė dažnai nepasireiškia jokiais simptomais, kol kepenų pažeidimas nėra labai sunkus. Kai simptomai pasireiškia, cirozę gali išduoti šie ženklai:

  • Nuovargis;
  • Dažnas kraujavimas arba lengvai atsirandančios mėlynės;
  • Apetito praradimas;
  • Pykinimas;
  • Kojų, pėdų ar kulkšnių patinimas (edema);
  • Svorio mažėjimas;
  • Svorio niežėjimas;
  • Odos arba akių obuolių pageltimas (gelta);
  • Skysčio kaupimasis pilve (ascitas);
  • Voratinklius primenančios kraujagyslės ant odos;
  • Rankų delnų paraudimas;
  • Pabalę nagai, ypač nykščio ir rodomojo piršto;
  • Pirštų pokyčiai – pirštų galiukai padidėja ir tampa apvalesni nei įprastai;
  • Moterims – mėnesinių nebuvimas arba ciklo nereguliarumas, nesusijęs su menopauze;
  • Vyrams – lytinio potraukio sumažėjimas, sėklidžių susitraukimas arba krūtų padidėjimas (ginekomastija);
  • Sumišimas, mieguistumas, nerišli kalba.

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Jei pasireiškia bet kuris iš aukščiau išvardytų simptomų, kreipkitės į savo šeimos gydytoją ir papasakokite apie pasireiškiančius simptomus bei kitus sveikatos nusiskundimus – tai padės išsiaiškinti, kas sukelia nemalonius simptomus.

Kepenis gali pažeisti įvairios ligos ir būklės, dėl kurių gali išsivystyti kepenų cirozė. Pavyzdžiui, tai gali lemti ilgalaikis piktnaudžiavimas alkoholiu, besitęsiantis virusinis hepatitas B, C ar D, nealkoholinė suriebėjusių kepenų liga, hemochromatozė, autoimuninis hepatitas ir t. t.

Vis tik, didžiausi kepenų cirozės rizikos veiksniai yra per gausus alkoholio vartojimas, antsvoris, nes nutukimas didina riziką susirgti ligomis, kurios gali sukelti cirozę, ir virusinis hepatitas – ne visiems juo sergantiems išsivysto cirozė, tačiau tai viena iš pagrindinių kepenų ligų priežasčių pasaulyje.

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