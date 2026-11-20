Kokių maisto produktų reikėtų vengti ir kokių įpročių atsisakyti? Apie tai naujienų portalui tv3.lt pasakoja mitybos specialistas Paulius Paulauskas.
Įvardijo, kokie produktai gali kenkti kasai
Kalbėdamas apie kasai nepalankius maisto produktus, mitybos specialistas P. Paulauskas išskiria saldintus gėrimus, saldumynus ir gruzdintą maistą.
„Visi saldinti gėrimai: sultys, limonadai, kavos su sirupais, saldinti pieno ar augaliniai gėrimai. Juose gali būti labai daug pridėtinio cukraus. Per visą pakuotę gali susidaryti net 100 gramų pridėtinio cukraus“, – įspėja P. Paulauskas.
Anot jo, vertėtų riboti ir saldumynus, kuriuose gausu nekokybiškų riebalų, pavyzdžiui, palmių aliejaus, bei cukraus. Prie tokių produktų priskiriami pyragai, įvairūs kepiniai ir kiti riebūs saldumynai.
„Reikėtų rečiau rinktis gruzdintą maistą ir greitojo maisto patiekalus – mėsainius, gruzdintus koldūnus, vištienos gabalėlius bei panašius produktus“, – teigia jis.
Pašnekovas taip pat primena, kad dažnas ir gausus alkoholio vartojimas yra susijęs su pankreatitu – kasos uždegimu.
Kasos sveikatai svarbi ne tik mityba
Pasak mitybos specialisto P. Paulausko, norint pasirūpinti kasos veikla, vien mitybos pokyčių gali nepakakti. Svarbu įvertinti ir bendrą gyvenimo būdą.
„Galioja visi bendri sveikos gyvensenos veiksniai. Jeigu žmogus patiria stresą, neišsimiega, tai tikrai nepridės naudos.
Taip pat svarbus fizinis aktyvumas – jeigu jo nėra, tai irgi gali būti rizikos veiksnys. Visi šie faktoriai veikia bendrai“, – pabrėžia P. Paulauskas.
Dar vienas svarbus veiksnys, apie kurį kalbant apie kasos sveikatą neretai pamirštama, yra rūkymas. Specialisto teigimu, rūkymas gali didinti įvairių kasos ligų, sutrikimų, taip pat ir kasos vėžio, riziką. Tai galioja ne tik įprastoms cigaretėms, bet ir elektroninėms cigaretėms bei kaitinamajam tabakui.
Todėl rūpinantis kasa svarbu ne tik atsakingai rinktis maistą, bet ir atsisakyti žalingų įpročių, pasirūpinti kokybišku miegu bei reguliariu fiziniu aktyvumu.
Kasos funkcijos sutrikimus išduoda 7 simptomai
Anksčiau naujienų portalui tv3.lt „Camelia“ vaistinių tinklo vaistininkė Judita Voverė atskleidė, kokie ženklai gali išduoti kasos veiklos sutrikimus. Anot jos, dažniausiai jie pastebimi dėl sutrikusio virškinimo. Pašnekovė nurodė šiuos septynis simptomus:
- pilvo pūtimas;
- sunkumo jausmas po valgio;
- viduriavimas ar riebios, blizgios išmatos;
- skausmas viršutinėje pilvo dalyje, kuris kartais plinta į nugarą;
- pykinimas;
- sumažėjęs apetitas;
- nepaaiškinamas svorio kritimas.
„Jei sutrinka hormoninė kasos funkcija, gali atsirasti simptomų, susijusių su cukraus kiekio kraujyje svyravimais, pavyzdžiui: nuovargis, troškulys ar dažnesnis šlapinimasis“, – retesniais atvejais pasirodančius simptomus įvardijo specialistė.
Sutrikusios kasos veiklos grėsmės
Sutrikusios kasos funkcijos didžiausia problema yra ta, kad tai atveria galimybes vystytis kitoms, sudėtingesnėms ligoms.
J. Voverė pasakojo, kad viena dažniausių ligų yra pankreatitas, t. y. kasos uždegimas. Jis gali būti ūmus arba lėtinis, o dažniausiai pasireiškia stipriu pilvo skausmu, virškinimo sutrikimais.
„Taip pat gali išsivystyti kasos nepakankamumas, kai kasa nebegamina pakankamai virškinimo fermentų, todėl maistas nėra tinkamai suvirškinamas, o organizmas negauna reikalingų maistinių medžiagų.
Dėl to gali pasireikšti malabsorbcija (maistinių medžiagų nepasisavinimas): krenta svoris, trūksta vitaminų, jaučiamas silpnumas“, – dar vieną ligą išryškino ji.
Negana to, sutrikus hormoninei kasos funkcijai, gali pradėti vystytis cukrinis diabetas. Dėl to organizmas nebegali tinkamai reguliuoti gliukozės kiekio kraujyje. Galiausiai, gali išsivystyti net onkologinė liga – kasos vėžys.
Todėl pajutus virškinimo sutrikimus, pasikartojantį pilvo skausmą ar kitus nerimą keliančius simptomus, svarbu neatidėlioti vizito pas gydytoją. Laiku atlikti tyrimai gali padėti nustatyti kasos veiklos sutrikimus ir užkirsti kelią galimoms komplikacijoms.
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