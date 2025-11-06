 
Šį svarbų tyrimą Lietuvoje galite gauti nemokamai: štai ką reikia žinoti

2025-11-06 10:50
Lietuvoje daugėjant erkių platinamų ligų atvejų, sveikatos priežiūros specialistai primena, kad vieną tyrimą galite gauti nemokamai – štai kokiais atvejais už jį mokėti nereikia.

Tyrimai (tv3.lt koliažas)

Lietuvoje daugėjant erkių platinamų ligų atvejų, sveikatos priežiūros specialistai primena, kad vieną tyrimą galite gauti nemokamai – štai kokiais atvejais už jį mokėti nereikia.

0

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) socialiniame tinkle „Facebook“ pateikė atsakymą, ar erkinio encefalito antikūnų tyrimai yra kompensuojami.

Paaiškino, kada erkinio encefalito antikūnų tyrimai kompensuojami

Kaip nurodoma įraše, Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšomis tyrimas yra apmokamas pagal aiškiai apibrėžtas sąlygas.

„Klausiate? Atsakome

Ar erkinio encefalito antikūnų tyrimai yra kompensuojami Privalomojo sveikatos draudimo fondo (#PSDF) lėšomis?

Taip, erkinio encefalito antikūnų tyrimai (IgG ir IgM) gali būti apmokami PSDF lėšomis, jei juos pagal klinikinius požymius paskiria gydytojas neurologas arba infekcinių ligų gydytojas.

Pavyzdžiui, jei gydytojas nustato, kad tyrimas būtinas diagnozei patvirtinti, gydymo įstaiga, kurioje teikiamos šio specialisto konsultacijos, turi užtikrinti, kad tyrimas būtų atliktas toje pačioje įstaigoje arba sudarydama sutartį su kita įstaiga.

Svarbu: gydytojo konsultacija turi būti suteikta įstaigoje, turinčioje sutartį su Valstybine ligonių kasa dėl šių paslaugų apmokėjimo. Tokiu atveju tyrimas yra sudedamoji konsultacijos dalis, ir pacientui papildomai mokėti nereikia“, – rašė Valstybinė ligonių kasa prie SAM.

Sveikata.lt
