Ši sudedamoji kosmetikos priemonių dalis padės išsaugoti jaunystę: išbandykite

Išsiskiria antioksidantinėmis savybėmis

Alpinė liūtpėdė yra daugiafunkcis kosmetikos priemonių ingredientas, pasižymintis antioksidantinėmis, priešuždegiminėmis ir antibakterinėmis savybėmis, be to, šio augalo ekstraktas gali padėti sumažinti raukšles, pagerinti odos elastingumą ir apsaugoti odą nuo žalingų saulės spindulių. Alpinės liūtpėdės veiksmingumą įrodo ir moksliniai tyrimai. 2020 metais atliktoje studijoje nustatyta, kad šis augalas veikia, kaip stiprus laisvųjų radikalų nukenksmintojas bei drėkinamoji priemonė. Be to, jau nuo seno buvo naudojamas ne tik grožio priemonių gamyboje, bet ir medicinoje – alpinės liūtpėdės nuoviru gydyti virškinimo sutrikimai, bronchitas ir įvairūs uždegimai.

Saugus ir patikimas ingredientas

Alpinė liūdpėdė paprastai yra itin gerai toleruojama visų odos tipų, tame tarpe ir jautrios odos savininkų, be to, yra lengvai derinama su kitomis sudedamosios odos priežiūros priemonių dalimis – hialuronu, aliejais, kolagenu, peptidais ir kitais.

Produktus, kurių sudėtis papildyta alpine liūtpėde vertėtų naudoti kasdien, o geriausių rezultatų pasieksite naudojant kaukes ir ilgai ant veido išliekančius naktinius kremus, kadangi tokiu būdu veiklioji medžiaga turės daugiau laiko prasiskverbti į gilesnius odos sluoksnius.

Svarbu pasirinkti patikimą gamintoją

Jei pastebite, kad oda papilkėjo, išsausėjo, prarado spindesį, putlumą ir ėmė formuotis raukšlės – nieko nelaukite ir įsigykite kokybiškų bei veiksmingų odos priežiūros priemonių.

Jeigu tenka nuolatos nusivilti įsigyta kosmetika, vadinasi, atėjo metas išbandyti kažką naujo, pavyzdžiui, Šveicarijoje pagamintą kosmetikos liniją „Bellefontaine“.

„Bellefontaine“ kosmetikos priemonių pagrindą sudaro natūralios Alpių kalnuose randamos liūtpėdės, grynas ledyno vanduo ir naujausi biotechnologiniai atradimai. Šios linijos tikslas – apsaugoti odą nuo toksinų ir kaip įmanoma ilgiau palaikyti odos jaunystę ir skaistumą.

Daugelyje „Bellefontaine“ priemonių naudojamas alpine liūtpėde papildytas „Endelgen“ kompleksas, kuris stiprina odos barjerą, užtikrina odos atsparumą ir apsaugo nuo senėjimo.