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Šį savaitgalį – nemokama pramoga visoje Lietuvoje: nepraleiskite progos

2026-09-25 13:36 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-25 13:36
Pridėkite kaip šaltinį Google

Jau šį sekmadienį, rugsėjo 27-ąją, muziejų lankytojai galės pasinaudoti puikia proga – kai kuriuose jų durys lankytojams atsivers nemokamai.

Piniginė (nuotr. Shutterstock)
GALERIJA (6)

Jau šį sekmadienį, rugsėjo 27-ąją, muziejų lankytojai galės pasinaudoti puikia proga – kai kuriuose jų durys lankytojams atsivers nemokamai.

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Kaip skelbiama Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos svetainėje, nuo 2019 metų sausio 1 d. kiekvieną paskutinį mėnesio sekmadienį nemokamai galima lankyti muziejų nuolatines ekspozicijas.

(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Prasideda Lietuvos muziejų kelias: paskelbta nemokamų renginių visoje Lietuvoje programa

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Sekmadienį šie muziejai atvers duris nemokamai

Nemokamo muziejų lankymo modelis taikomas Kultūros ministerijai pavaldiems nacionaliniams ir valstybiniams muziejams. Pagal šį modelį nemokamai muziejuose apsilankyti gali visi pageidaujantieji.

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Išsamesnę informaciją apie nemokamą lankymą, nuolatines ekspozicijas, muziejų darbo laiką, galimą registravimąsi ir kt. galima rasti muziejų interneto svetainėse, socialinių tinklų paskyrose.

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Nuolatines ekspozicijas kiekvieno mėnesio paskutinį sekmadienį nemokamai lankyti galima šiuose Kultūros ministerijai pavaldžiuose muziejuose:

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Taip pat lankytojus kiekvieno mėnesio paskutinį sekmadienį nemokamai priims: 

Prieš lankantis šiuose muziejuose, prašoma papildomai pasitikslinti informaciją jų interneto svetainėse.

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