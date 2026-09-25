Šį savaitgalį – nemokama pramoga visoje Lietuvoje: nepraleiskite progos

Kaip skelbiama Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos svetainėje, nuo 2019 metų sausio 1 d. kiekvieną paskutinį mėnesio sekmadienį nemokamai galima lankyti muziejų nuolatines ekspozicijas.
Sekmadienį šie muziejai atvers duris nemokamai
Nemokamo muziejų lankymo modelis taikomas Kultūros ministerijai pavaldiems nacionaliniams ir valstybiniams muziejams. Pagal šį modelį nemokamai muziejuose apsilankyti gali visi pageidaujantieji.
Išsamesnę informaciją apie nemokamą lankymą, nuolatines ekspozicijas, muziejų darbo laiką, galimą registravimąsi ir kt. galima rasti muziejų interneto svetainėse, socialinių tinklų paskyrose.
Nuolatines ekspozicijas kiekvieno mėnesio paskutinį sekmadienį nemokamai lankyti galima šiuose Kultūros ministerijai pavaldžiuose muziejuose:
- Lietuvos nacionaliniame dailės muziejuje
- Lietuvos nacionaliniame muziejuje
- Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje
- Nacionaliniame muziejuje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose
- Kauno IX forto muziejuje
- Lietuvos aviacijos muziejuje
- Lietuvos etnokosmologijos muziejuje
- Lietuvos jūrų muziejuje
- Lietuvos etnografijos muziejuje
- Lietuvos švietimo muziejuje
- Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje
- Maironio lietuvių literatūros muziejuje
- Šiaulių „Aušros“ muziejuje
- Trakų istorijos muziejuje
- Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejuje
- Žemaičių muziejuje „Alka“
Taip pat lankytojus kiekvieno mėnesio paskutinį sekmadienį nemokamai priims:
- Kernavės archeologinės vietovės muziejuje
- Vytauto Didžiojo karo muziejuje
- Energetikos ir technikos muziejuje
- Vilniaus muziejuje
Prieš lankantis šiuose muziejuose, prašoma papildomai pasitikslinti informaciją jų interneto svetainėse.
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