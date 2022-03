Ši nuotrauka iš Ukrainos tapo interneto hitu: žmogiškumas nemiršta

Gražaus ukrainiečių poelgio nuotrauka pasidalino NEXTA savo „Twitter“ paskyroje, o žmonės netruko pastebėti šį gražų gestą.

Nuotraukoje – šaldytuvas su gėrimais dėl karo apleistoje ir nedirbančioje parduotuvėje. Tačiau net ir karo akivaizdoje Ukrainos žmonės nepraranda sąžinės – pasiėmę butelį vandens, pinigus už jį įdeda į tą patį šaldytuvą. Prie nuotraukos rašoma:

„Ukrainiečiai ima vandenį iš šaldytuvų ir palieka už jį pinigus.“

#Ukrainians take water from vending machines and leave money in return💙💛

Toks ukrainiečių poelgis neliko nepastebėtas internautų – jie intensyviai dalijosi nuotrauka ir žavėjosi Ukrainos žmonių geraširdiškumu. „Twitter“ vartotojai rašė, kad taip atrodo civilizuota šalis, kurioje net vykstant karui žmonės nepamiršta žmogiškumo.

Netrūko ir tų, kurie ėmė rodyti ir visiškai priešingus rusų karių veiksmus – žmonės dalijosi vaizdo įrašu, kaip jie Ukrainoje iš parduotuvės vagia mandarinus „tarsi tai būtų paskutiniai vaisiai žemėje“. Viena vartotoja rašė: „Labas, Rusija, žiūrėk! Taip atrodo civilizacija! Nebūtina vogti mandarinus!“

Russian army "LOOT TANGERINES" in Ukrainian store like the last fruit in the world!😂😂😂