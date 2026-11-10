Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Ši Middleton šeimos nuotrauka prajuokino tūkstančius: ar matote, kas joje ne taip?

2026-11-10 13:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-10 13:50
Pridėkite kaip šaltinį Google

Prieš kurį laiką princo Williamo ir princesės Kate Middleton pasidalintas jaukus šeimos kadras vis dar aptarinėjamas iki šiol – daugiausiai dėl ne vieno pastebėtų akivaizdžių nuotraukos redagavimo pėdsakų. Internautai juokauja, kad net karališkosios šeimos atstovai menkai nuo skiriasi nuo kitų ir bando tobulinti savo nuotraukas.

Karališkosios šeimos Kalėdų atvirukas (nuotr. Instagram)
GALERIJA (5)

Prieš kurį laiką princo Williamo ir princesės Kate Middleton pasidalintas jaukus šeimos kadras vis dar aptarinėjamas iki šiol – daugiausiai dėl ne vieno pastebėtų akivaizdžių nuotraukos redagavimo pėdsakų. Internautai juokauja, kad net karališkosios šeimos atstovai menkai nuo skiriasi nuo kitų ir bando tobulinti savo nuotraukas.

REKLAMA
0

Neformalia šeimos nuotrauka princas Williamas ir Kate pasidalijo prieš pora metų, tačiau ją vis dar lengvai išvysite sklandančią viešojoje erdvėje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kalėdiniam atvirukui skirtame kadre – visi šeimos nariai, vilkintys vienodus baltus marškinius. Ant visų šeimos narių veidų šypsenos – nuo Williamo ir Kate iki jų sūnų George'o, Louiso ir dukros princesės Charlotte.

REKLAMA
REKLAMA

(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Anglijos karališkoji šeima

Pastebėjo netikėtą detalę

Tačiau gerbėjams į akis krito ne tik jaukumas, įamžintas kadre, bet ir akivaizdi klaida – nuotrauka pakoreguota taip, kad princas Louisas neturi kairės rankos viduriniojo piršto. Socialiniuose tinkluose gerbėjai pastebėjo ir daugiau detalių, kad nuotrauka pakoreguota su „Photoshop“.

REKLAMA

Panašu, kad Velso princas ir princesė šios klaidos nepastebėjo, nes nuotrauka buvo pasidalinta oficialioje socialinio tinklo „X“, anksčiau vadinto „Twitter“, paskyroje, rašo dailymail.co.uk.

Taip pat ir tūkstančiai karališkosios šeimos gerbėjų, kurie gyrė jaukų šeimos portretą, nepastebėjo akivaizdžios klaidos, tačiau ji nepraslydo pro akyliausiųjų akis.

REKLAMA
REKLAMA

Vienas internautas klausė: „Kas nutiko Louiso viduriniajam pirštui?“, o kitas pridūrė: „Pamirškite apie trūkstamus batų raištelius, mane labiau neramina, kur dingo Louiso pirštas.“

Trečiasis rašė: „Louisui trūksta piršto; tai turbūt blogiausiai su „Photoshop“ pakoreguota nuotrauka“. Kitas rašė: „Louisui trūksta piršto, o Charlotte kairė plaštaka atrodo per ilga.“

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Dar kitas pridūrė: „Nors tai graži šeimos nuotrauka, vos pažvelgęs į ją atkreipiau dėmesį į Louiso ranką. Jam trūksta piršto. Tai privertė mane pažvelgti atidžiau. Jo dešinė koja atrodo patinusi. Kur Williamo šlaunis? Kur kita Kate pėda?“

Josho Shinnerio darytoje juodai baltoje nuotraukoje šeima vilki vienodus baltus marškinius, Williamas su sūnumis nuotraukai pasirinko tamsias kelnes, o Kate su Charlotte – džinsus. Nuotrauka užfiksuota Vindzore praeitų metų pradžioje.

REKLAMA

Kate ir Williamo vardu išplatintame pranešime rašoma: „Velso princas ir princesė labai džiaugiasi galėdami pasidalinti nauja savo šeimos nuotrauka.

Nuotrauką, kuri puikavosi ant Jų Karališkųjų Didenybių kalėdinio atviruko, metų pradžioje padarė fotografas Joshas Shinneris ir joje Vindzore užfiksuoti princas ir princesė su trimis savo vaikais – princu George, princese Charlotte ir princu Louisu.“

Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę

Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų