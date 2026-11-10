Ši Middleton šeimos nuotrauka prajuokino tūkstančius: ar matote, kas joje ne taip?

Neformalia šeimos nuotrauka princas Williamas ir Kate pasidalijo prieš pora metų, tačiau ją vis dar lengvai išvysite sklandančią viešojoje erdvėje.
Kalėdiniam atvirukui skirtame kadre – visi šeimos nariai, vilkintys vienodus baltus marškinius. Ant visų šeimos narių veidų šypsenos – nuo Williamo ir Kate iki jų sūnų George'o, Louiso ir dukros princesės Charlotte.
Pastebėjo netikėtą detalę
Tačiau gerbėjams į akis krito ne tik jaukumas, įamžintas kadre, bet ir akivaizdi klaida – nuotrauka pakoreguota taip, kad princas Louisas neturi kairės rankos viduriniojo piršto. Socialiniuose tinkluose gerbėjai pastebėjo ir daugiau detalių, kad nuotrauka pakoreguota su „Photoshop“.
Panašu, kad Velso princas ir princesė šios klaidos nepastebėjo, nes nuotrauka buvo pasidalinta oficialioje socialinio tinklo „X“, anksčiau vadinto „Twitter“, paskyroje, rašo dailymail.co.uk.
Taip pat ir tūkstančiai karališkosios šeimos gerbėjų, kurie gyrė jaukų šeimos portretą, nepastebėjo akivaizdžios klaidos, tačiau ji nepraslydo pro akyliausiųjų akis.
Vienas internautas klausė: „Kas nutiko Louiso viduriniajam pirštui?“, o kitas pridūrė: „Pamirškite apie trūkstamus batų raištelius, mane labiau neramina, kur dingo Louiso pirštas.“
Trečiasis rašė: „Louisui trūksta piršto; tai turbūt blogiausiai su „Photoshop“ pakoreguota nuotrauka“. Kitas rašė: „Louisui trūksta piršto, o Charlotte kairė plaštaka atrodo per ilga.“
Dar kitas pridūrė: „Nors tai graži šeimos nuotrauka, vos pažvelgęs į ją atkreipiau dėmesį į Louiso ranką. Jam trūksta piršto. Tai privertė mane pažvelgti atidžiau. Jo dešinė koja atrodo patinusi. Kur Williamo šlaunis? Kur kita Kate pėda?“
Josho Shinnerio darytoje juodai baltoje nuotraukoje šeima vilki vienodus baltus marškinius, Williamas su sūnumis nuotraukai pasirinko tamsias kelnes, o Kate su Charlotte – džinsus. Nuotrauka užfiksuota Vindzore praeitų metų pradžioje.
Kate ir Williamo vardu išplatintame pranešime rašoma: „Velso princas ir princesė labai džiaugiasi galėdami pasidalinti nauja savo šeimos nuotrauka.
Nuotrauką, kuri puikavosi ant Jų Karališkųjų Didenybių kalėdinio atviruko, metų pradžioje padarė fotografas Joshas Shinneris ir joje Vindzore užfiksuoti princas ir princesė su trimis savo vaikais – princu George, princese Charlotte ir princu Louisu.“
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