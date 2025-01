Šį gėrimą vadina žarnyno šluota: gerkite rytais

Prekybos tinklo „Rimi“ ryšių su visuomene ir korporatyvinės atsakomybės vadovė Eglė Krasauskienė pataria jų įsigyti. Iš jų pasigaminsite ne tik glotnutį pusryčiams, bet ir salotas pietums ar sriubą vakarienei, rašoma pranešime spaudai.

Viena universaliausių daržovių

Su salierų stiebais galima paskaninti įvairias salotas, makaronus, troškinius ir sriubas, juos galima valgyti ir kaip užkandį, supjausčius juostelėmis bei skanaujant kartu su humusu, riešutų sviestu ar tzatziki padažu.

REKLAMA

REKLAMA

Pasak minėto prekybos tinklo ryšių su visuomene ir korporatyvinės atsakomybės vadovės E. Krasauskienės, žiemai persiritus į antrą pusę, pirkėjai dažniau ieško žalių daržovių:

REKLAMA

„Salierai – itin universalūs: įvairiems patiekalams galima panaudoti tiek jų stiebus, tiek lapelius, tiek šakniagumbį. Kai į prekybos centrus dar neatkeliavo pasiilgtos šviežio derliaus pavasarinės daržovės, salierų stiebai gali tapti puikiu ir kvapniu ingredientu, praturtinančiu racioną.“

E. Krasauskienė taip pat pasakoja, kaip išsirinkti geriausios kokybės salierus.

„Kokybiškiausi salierų stiebai turi ryškiai žalius stiebus ir lapus, todėl vertėtų vengti tokių, kurie yra su nuvytusiomis, pageltusiomis ar parudavusiomis dalimis.

REKLAMA

REKLAMA

Taip pat namuose galite įvertinti jų traškumą švelniai suspausdami daržovės stiebus. Jie turi būti tvirti ir lengvai lūžinėti, kai yra sulenkiami. Rinkitės salierus su minimaliomis matomomis gijomis arba be jų“, – pataria ekspertė.

Kaip stiebus ilgiau išlaikyti traškius

Parsinešti iš parduotuvės salierų stiebai kartais suglemba ir apvysta, tad pirmiausia rekėtų juos apsaugoti tiek nuo perteklinės drėgmės, tiek nuo visai sausos aplinkos. Tad jei pigiau nusipirkote didesnį kiekį salierų stiebų, būtina juos sudėti į šaldytuvą.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Nors daugelis salierų neišima iš pakuotės, E. Krasauskienė pataria stiebelius išpakuoti, suvynioti į aliuminio foliją arba įdėti į perforuotą maišelį, kad būtų užtikrinta oro cirkuliacija.

„Prieš dėdami salierų stiebus į maišelį, galite juos suvynioti į drėgną popierinį rankšluostį. Salierus laikykite šaldytuvo stalčiuje, kur temperatūra yra šiek tiek žemesnė ir stabilesnė, geriausiai apie 0–4 °C .

REKLAMA

Prieš dėdami salierus į šaldytuvą, pašalinkite sudžiūvusius išorinius stiebus, nupjaukite šaknies galą. Taip pat galite salierus švelniai nušveisti su daržovių šepetėliu“, – pataria ekspertė.

Ji priduria, kad salierus taip pat galima laikyti pamerktus šaldytuve, įstačius į šalto vandens pripildytą indą: „Vandens jame turėtų būti tiek, kad apsemtų nupjautus salierų galus, bet neužlietų viso stiebo. Kas kelias dienas keiskite vandenį, kad salierai išliktų šviežūs ir būtų užkirstas kelias bakterijų dauginimuisi.

REKLAMA

Be to, svarbu atkreipti dėmesį, kad vandenyje laikomi salierai laikui bėgant gali prarasti šiek tiek skonio, todėl geriausia juos sunaudoti per savaitę.“

Minėtas prekybos tinklas siūlo panaudoti salierus pusryčiams, pietums ir vakarienei – pasigaminti maistingą glotnutį, salotas, pagardinti jais vištienos sriubą – nustebsite atsiskleidusiais skoniais.

Maistingas glotnutis su salierais

Patiekalui reikės:

0,5 vnt. ilgavaisio agurko;

2 vnt. salierų stiebų;

1 vnt. banano;

1 vnt. datulės be kaulo;

1 vnt. obuolio;

1 stiklinės vandens;

1 šaukštelio smulinto šviežio imbiero;

Šiek tiek špinatų.

Daržoves ir vaisius supjaustykite, sudėkite į elektrinę trintuvę drauge su kitais produktais ir sutrinkite. Jei kokteilis per tirštas, įpilkite dar truputį vandens.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Salotos su kumpiu, salierais ir mandarinais

Patiekalui reikės:

240 g kiaulienos kumpio;

2 vnt. saliero stiebų;

1 vnt. pankolio;

4 vnt. mandarinų;

3 šaukštų alyvuogių aliejaus;

1 vnt. apelsino (sultimis).

1. Nulupkite mandarinų žievelę, juos supjaustykite griežinėliais.

2. Iš aliejaus ir apelsino sulčių sumaišykite užpilą.

3. Pankolį ir saliero stiebus supjaustykite labai plonais griežinėliais. Panardinkite juos į šaltą vandenį su šlakeliu citrinos sulčių, kad jų krašteliai neimtų ruduoti.

REKLAMA

4. Apdžiovinę salierus ir pankolius, lėkštėje sumaišykite juos su užpilu. Ant viršaus išdėliokite kumpio ir mandarinų griežinėlius.

Vištienos sriuba su salierais

Patiekalui reikės:

3 vnt. broilerių blauzdelių;

2 vnt. morkų;

3 vnt. salierų stiebų;

1 vnt. česnako;

1 vnt. poro;

200 g trintų pomidorų;

230 g konservuotų pupelių;

100 g lapinių kopūstų;

druskos – pagal skonį;

aliejaus kepimui.

1. Vištieną apkepkite puode alyvuogių aliejuje ir suberkite per pusę perpjautas, bet nenuluptas morkas bei poro stiebus ir patroškinkite 2 minutes.

REKLAMA

2. Sudėkite pomidorus ir įpilkite 2-3 l vandens.

3. Kai sriuba pradės virti, kaitrą sumažinkite per pusę, leiskite garuoti.

4. Sudėkite česnaką ir suberkite druską.

5. Sultinį virkite mažiausiai valandą, kad paukštiena lengvai atsiskirtų nuo kaulo.

6. Jį nukoškite ir vėl supilkite į puodą.

7. Sudėkite nuo kaulų nuimtą mėsą ir morkas, supjaustytas mažesniais gabalėliais.

8. Taip pat suberkite smulkintus salierų stiebus, pupeles ir kopūstų lapus.

9. Virkite sriubą dar 10 minučių. Skanaus!