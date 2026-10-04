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TV3 naujienos > Gyvenimas > Horoskopai > Zodiakas > Avinas

Sekmadienio horoskopas: štai kas laukia Zodiako ženklų

2026-10-04 08:26 / šaltinis: ELTA
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2026-10-04 08:26
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Spalio 4 d. horoskopas: verta ne skubėti pirmyn, o įvertinti tai, kas svarbiausia.

Astrologija (nuotr. 123rf.com)

Spalio 4 d. horoskopas: verta ne skubėti pirmyn, o įvertinti tai, kas svarbiausia.

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Daugiau naudos duos ne skubėjimas pradėti kažką naujo, o galimybė ramiau įvertinti ankstesnius sprendimus, nebaigtus reikalus ir santykius su aplinkiniais. Antroje dienos pusėje emocijos gali tapti ryškesnės, todėl šeimos, atsakomybės ar seniau susikaupusios problemos geriau spręsis be spaudimo ir principinių ginčų. Lengviau šiandien gali būti Dvyniams, Vėžiams, Mergelėms, Svarstyklėms, Šauliams, Vandeniams ir Žuvims. Daugiau kantrybės gali prireikti Jaučiams, Skorpionams ir Ožiaragiams ten, kur teks derinti savo norus su kitų žmonių poreikiais.

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Jeigu naktį sapnavote namus, sugrįžimą į pažįstamą vietą, lietų, medžius ar seniai matytą žmogų, tai gali simbolizuoti poreikį susigrąžinti tai, kas suteikia saugumo ir vidinės ramybės.

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Palanku užbaigti pradėtus darbus, peržiūrėti dokumentus ir finansinius planus, mokytis, grįžti prie senesnių idėjų bei ramiai aptarti klausimus, kuriems anksčiau nepavyko rasti bendro sprendimo. Reklamoje ir naujuose projektuose geriau neskubėti žadėti per daug, o santykiuose, susitikimuose ir ilgalaikiuose sprendimuose daugiau dėmesio skirti tam, kas jau pasiteisino.

Šiandien palanki spalva yra gintaro.

Palankus aksesuaras – apyrankė.

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