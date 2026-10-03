Prasideda delčia: Budraitytė ragina saugotis 3 Zodiako ženklus

Vaiva Budraitytė, žinoma astrologė ir būrėja, pateikė savo įžvalgas apie šią delčią bei atskleidė, ko iš jos tikėtis.
Tęsiasi rudens sunkmetis
Astrologė pasakojo, kad delčia mažai kuo skirsis nuo praėjusios pilnaties, nes tęsis rudeninis sunkmetis.
Pasak jos, nieko nuostabaus, jeigu tautiečiai bus prastesnės nuotaikos ar sveikatos, nes šiuo metu planetos nieko gero nežada.
„Mes galime būti jautresni, labiau išsiblaškę ar emociškai nestabilūs. Šią savaitę kai kuriems gali suprastėti savijauta, jaustis didesnis nuovargis ar energijos trūkumas.
Gali atrodyti, kad aplinkoje daugiau įvairių negalavimų, žmonės dažniau skundžiasi sveikatos problemomis“, – dalijosi ji.
Pašnekovė ragino nesistebėti ir tais atvejais, jeigu jausitės irzlesni, labiau mieguisti. Anot jos, tai – delčios poveikis.
„Vis dėlto tai neturėtų užsitęsti ilgai – savaitės eigoje situacija pamažu stabilizuosis ir savijauta turėtų pagerėti“, – ramino ji.
Seksis dirbantiems protinį darbą
Nepaisant to, savaitė turi ir tam tikrų teigiamų aspektų. Anot V. Budraitytės, jeigu dirbamas sėdimas, protinis darbas, tuomet kūrybiškumo šią savaitę turėtų netrūkti.
Sėkmė taip pat lydės sportininkus, o ypatingai tuos, kurių aistra yra vandens sportas.
„Plaukikai gali pasiekti geresnių rezultatų, sėkmingai pasirodyti varžybose ar išsiskirti tarp kitų dalyvių“, – aiškino ji.
V. Budraitytė taip pat ragino nesistebėti neįprastais, nekasdieniniais sapnais:
„Kai kuriems gali pasitaikyti ir neramesnių, labiau įsimenančių ar net kiek baugesnių sapnų. Todėl nereikėtų nustebti, jei šiuo laikotarpiu sapnai atrodys intensyvesni nei įprastai.“
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