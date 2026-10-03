Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Horoskopai > Zodiakas > Avinas

Prasideda delčia: Budraitytė ragina saugotis 3 Zodiako ženklus

2026-10-03 12:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-03 12:00
Pridėkite kaip šaltinį Google

Šiandien danguje galima pamatyti pokyčius – baigusis pilnačiai jau pasirodė delčia. Dalijamės su jumis šios savaitės astrologinėmis prognozėmis.

Vaiva Budraitytė papasakojo, kas laukia per delčią (nuotr. Šarūnas Mažeika/BNS, 123rf.com)
GALERIJA (12)

Šiandien danguje galima pamatyti pokyčius – baigusis pilnačiai jau pasirodė delčia. Dalijamės su jumis šios savaitės astrologinėmis prognozėmis.

REKLAMA
0

Vaiva Budraitytė, žinoma astrologė ir būrėja, pateikė savo įžvalgas apie šią delčią bei atskleidė, ko iš jos tikėtis.

(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Geriausia jūsų savybė pagal Zodiako ženklą: sužinokite

Tęsiasi rudens sunkmetis

Astrologė pasakojo, kad delčia mažai kuo skirsis nuo praėjusios pilnaties, nes tęsis rudeninis sunkmetis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak jos, nieko nuostabaus, jeigu tautiečiai bus prastesnės nuotaikos ar sveikatos, nes šiuo metu planetos nieko gero nežada.

REKLAMA
REKLAMA

„Mes galime būti jautresni, labiau išsiblaškę ar emociškai nestabilūs. Šią savaitę kai kuriems gali suprastėti savijauta, jaustis didesnis nuovargis ar energijos trūkumas.

REKLAMA

Gali atrodyti, kad aplinkoje daugiau įvairių negalavimų, žmonės dažniau skundžiasi sveikatos problemomis“, – dalijosi ji.

Pašnekovė ragino nesistebėti ir tais atvejais, jeigu jausitės irzlesni, labiau mieguisti. Anot jos, tai – delčios poveikis.

„Vis dėlto tai neturėtų užsitęsti ilgai – savaitės eigoje situacija pamažu stabilizuosis ir savijauta turėtų pagerėti“, – ramino ji.

REKLAMA
REKLAMA

Seksis dirbantiems protinį darbą

Nepaisant to, savaitė turi ir tam tikrų teigiamų aspektų. Anot V. Budraitytės, jeigu dirbamas sėdimas, protinis darbas, tuomet kūrybiškumo šią savaitę turėtų netrūkti.

Sėkmė taip pat lydės sportininkus, o ypatingai tuos, kurių aistra yra vandens sportas.

„Plaukikai gali pasiekti geresnių rezultatų, sėkmingai pasirodyti varžybose ar išsiskirti tarp kitų dalyvių“, – aiškino ji.

V. Budraitytė taip pat ragino nesistebėti neįprastais, nekasdieniniais sapnais:

„Kai kuriems gali pasitaikyti ir neramesnių, labiau įsimenančių ar net kiek baugesnių sapnų. Todėl nereikėtų nustebti, jei šiuo laikotarpiu sapnai atrodys intensyvesni nei įprastai.“

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Tokios sėkmės sulauksite vos kartą: 1 Zodiako ženklą ši pilnatis apibers neįtikėtina laime (Nuotr. 123rf.com)
Prasideda klampus periodas, kuris smogs 3 Zodiako ženklams: ruoškitės
Prasideda magiška pilnatis (tv3.lt fotomontažas)
Prasidės pilnaties spąstų pikas: skubiai įspėja šiuos 6 Zodiako ženklus (5)
Vaiva Budraitytė, mistika, pilnatis asociatyvi nuotr. (nuotr. Šarūno Mažeikos ir 123rf.com)
Ši pilnatis nepasigailės 6 Zodiako ženklų: Vaiva Budraitytė įspėja saugotis 1 dienos
Vaiva Budraitytė, priešpilnis (nuotr. Šarūno Mažeikos ir 123rf.com)
Priešpilnis smogs taip, kad maža nepasirodys: 4 Zodiako ženklams – skubus įspėjimas (2)

Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę

Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų