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TV3 naujienos > Gyvenimas > Horoskopai > Zodiakas > Jautis

2027 metais šiems Zodiako ženklams seksis viskas: pasitikrinkite, ar tai jūs

2026-10-03 16:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-03 16:45
Pridėkite kaip šaltinį Google

2027-ieji kai kuriems Zodiako ženklams gali tapti ypatingų galimybių, sėkmės ir svarbių pokyčių metais.

2027-ieji kai kuriems Zodiako ženklams gali tapti ypatingų galimybių, sėkmės ir svarbių pokyčių metais.

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Astrologinėse prognozėse išskiriami penki ženklai, kuriems ateinantys metai gali atnešti daugiau finansinio stabilumo, karjeros galimybių, meilės ir asmeninio augimo, rašoma mutlucicekler.com.

(12 nuotr.)
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1. Šaulys – laimingiausias 2027-ųjų Zodiako ženklas

Šaulys 2027-aisiais gali tapti tikruoju laimės favoritu. Jupiterio globojami šio ženklo atstovai gali išgyventi vienus įspūdingiausių metų per pastarąjį laiką.

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Kodėl 2027-ieji Šauliui gali būti tokie sėkmingi?

  • Netikėtai gali atsiverti naujų karjeros galimybių.
  • Gali pastebimai pagerėti finansinė padėtis.
  • Kelionės į užsienį ar persikėlimas į kitą šalį gali atnešti sėkmę.
  • Romantiniai santykiai gali tapti gilesni.
  • Didės pasitikėjimas savimi ir motyvacija.

Daugelis Šaulių gali pagaliau pasiekti tikslus, kurių siekė ne vienerius metus. Atkaklumas, kantrybė ir optimizmas gali būti apdovanoti ilgai lauktais rezultatais.

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Meilė

Vieniši Šauliai kelionėje ar socialiniuose renginiuose gali sutikti ypatingą žmogų. Jau kuriami santykiai gali tapti tvirtesni, stabilesni ir artimesni.

Karjera ir pinigai

2027-ieji gali atverti duris į paaukštinimą, verslo plėtrą ar kūrybinius projektus. Teigiamų rezultatų gali duoti ir investicijos bei ilgalaikis finansinis planavimas.

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