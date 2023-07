Šeima komfortišką poilsį atrado Bulgarijoje: nustebino ne tik kainos, bet ir pramogų gausa

REKLAMA

Rinkosi dėl viešbučių pasiūlos, pramogų ir prieinamos kainos

Dažna situacija šeimoje, kai išsiskiria jos narių atostogų vizija: vieni nori aktyvių atostogų, dovanojančių įspūdžius ir pramogas, o kiti, dažniausiai tėvai, – svajoja apie ramybę ir pasyvų poilsį pajūryje. Tokiais atvejais geriausiai pasitarnauja aukštesnės klasės viešbučiai, siūlantys įvairius sporto užsiėmimus, animatorių paslaugas, koncertines programas bei dienos trukmės ekskursijas, kurias patogu derinti su galimybe komfortiškai mėgautis jūra ir saulėtu oru.

Nuo mažens keliauti mėgstanti Gintarė neslepia, jog pasirinkimas poilsiauti Bulgarijoje buvo nulemtas viešbučių pasiūlos įvairovės, pramogų vaikams gausos bei visos kelionės kainos, kuri atitiko šeimos biudžetą.

„Į šią šalį su vyru vykome atostogauti jau antrą kartą, tačiau tai buvo pirmas kartas su mažais vaikais. Antroji kelionė buvo visai kitokia ir net pakeitė mano nuomonę apie Bulgariją. Šį kartą nutarėme pasirinkti keturių žvaigždučių „Sol Nessebar Bay & Mare“ viešbutį su „viskas įskaičiuota“ sistema, kad nereikėtų sukti galvos, kur nueiti pavalgyti (o maži vaikai išalksta labai dažnai) ir itin džiaugėmės tokiu savo pasirinkimu“, – įspūdžiais dalijasi keliautoja.

Gintarė pasakoja, kad vykstant poilsiauti kartu su septynerių bei trejų metų sūnumis, reikia nusiteikti, jog daug laiko dėl vaikų dienos režimo reikės praleisti viešbutyje, todėl jį renkantis vertėtų atkreipti dėmesį, ar ten siūlomos įvairios pramogos ir vaikams, ir tėvams.

„Mums patiko viešbučio lokacija – netoli oro uosto, tad atskridus nereikėjo daug laiko praleisti kelyje, be to, džiaugėmės puikiu smėlėtu paplūdimiu, jūra buvo visai šalia. Vaikai pramogavo lauko baseinuose bei kalneliuose, kas vakarą stebėdavo animacijos šou, važinėjo mini kartingais, plaukiojo vandens atrakcionais, tad vakare jau laukdavo dar vienos įspūdžių kupinos dienos“, – džiuginančias pramogas prisimena Gintarė.

Nessebaro miestelis priminė Graikiją

Nors atostogaujant su vaikais vilniečių šeimai pavyko patyrinėti vos keletą Bulgarijos vietovių, Gintarei didžiausią įspūdį paliko vienas iš seniausių Europos miestelių – Nessebaras, savo istoriją skaičiuojantis jau 3000 metų. Nedidelėje saloje, su žemynu sujungtoje tiltu, įsikūręs miestelis dar 1956 metais buvo paskelbtas miestu-muziejumi, išsaugojusiu senovinį graikų bei romėnų istorinį paveldą, o nuo 1983 metų įtrauktas į UNESCO saugomų paminklų sąrašą. Senamiesčio namai, bažnyčios ir jų griuvėsiai, jaukios tavernos, siūlančios gurmanišką maistą, nukelia į helenistinės Romos ir Bizantijos laikus.

„Gamtovaizdis Bulgarijoje per daug nesiskiria nuo Lietuvos, tačiau lankantis Nessebaro kurortiniame miestelyje, šią šalį pamatai visai kitomis spalvomis. Vaikštant jaukiomis senamiesčio gatvelėmis gali pasijusti lyg būtum Graikijoje, kurioje taip pat labai mėgstame atostogauti“, – pasakojo pašnekovė.

Per atostogas šeima taip pat aplankė Burgasą, pamatė ilgiausią Bulgarijos tiltą ir pasivaikščiojo Žaliajame parke. Gintarės nuomone, tiek spėti pamatyti per savaitę galima net ir su mažais vaikais, kurie daugiau laiko nori praleisti pramogaudami: „Visas šias vietas galiu rekomenduoti kaip puikiai pritaikytas visiems vaikų poreikiams, bet to, jose ypatingai gražu.“

Kviečia rinktis komfortišką poilsį

Pasak didžiausio Baltijos šalyse kelionių organizatoriaus „Novaturo“ produkto specialistės Žanetos Vincevičienės, Bulgarija sparčiai atsinaujina ir kasmet keliautojus pasitinka vis kitokia. Tačiau renkantis poilsį šioje šalyje, svarbu pasirinkti tinkamą kurortą, viešbučio žvaigždučių skaičių bei lokaciją. Gyventi pačiame centre labiau tinka mėgstantiems šurmulį, o norintiems ramesnio poilsio, patariama rinktis nakvynę pietinėje arba šiaurinėje Saulėto kranto dalyje.

„Nemažai Bulgarijos viešbučių svečiams duris atvėrė 2019 metais, o senieji – po truputį renovuojami. Be to, pastaraisiais metais Bulgarijoje didelis dėmesys skiriamas tvariam turizmui. Kainos šalyje nesikandžioja, tačiau čia galima rasti daug įvairių, įdomių bei geros klasės restoranų, pamogų vietų. Dauguma Bulgarijos viešbučių yra orientuoti į poilsį su šeima, todėl jų teritorijoje galima rasti platų spektrą pramogų vaikams. Vis dėlto, ruošiantis kelionei, vertėtų papildomai pasidomėti, kokios užimtumo programos taikomos viešbutyje, ar jame bus vaikų mini klubas bei viena mėgstamiausių mažųjų pramogų – baseino kalneliai. Didžiausią dėmesį bei komfortą keliautojams gali užtikrinti 4–5 žvaigždučių klasės viešbučiai, kurie dovanos tik gražiausius prisiminimus“, – rekomenduoja Ž. Vincevičienė.

Šeima komfortišką poilsį atrado Bulgarijoje: nustebino ne tik kainos, bet ir pramogų gausa (6 nuotr.) Šeima komfortišką poilsį atrado Bulgarijoje: nustebino ne tik kainos, bet ir pramogų gausa Šeima komfortišką poilsį atrado Bulgarijoje: nustebino ne tik kainos, bet ir pramogų gausa Šeima komfortišką poilsį atrado Bulgarijoje: nustebino ne tik kainos, bet ir pramogų gausa +2 Šeima komfortišką poilsį atrado Bulgarijoje: nustebino ne tik kainos, bet ir pramogų gausa Šeima komfortišką poilsį atrado Bulgarijoje: nustebino ne tik kainos, bet ir pramogų gausa Šeima komfortišką poilsį atrado Bulgarijoje: nustebino ne tik kainos, bet ir pramogų gausa

(6 nuotr.) FOTOGALERIJA. Šeima komfortišką poilsį atrado Bulgarijoje: nustebino ne tik kainos, bet ir pramogų gausa

„iHotel“ viešbutis – mėgstantiems išmaniąsias technologijas

Kai pasaulis eina iš proto dėl išmaniųjų technologijų, Bulgarija nusprendė neatsilikti ir atidarė vieną pirmųjų viešbučių šalyje, susijusį su išmaniosiomis technologijomis. Šiame keturių žvaigždučių klasės viešbutyje ne tik rasite daug interaktyvių ekranų, kuriuose galėsite susipažinti su restoranų meniu, pramogine vakaro programa ar orų prognoze, bet ir tai, kas vyksta kurorte ar kaip gerai šiandien atrodote.

„iHotel“ viešbutyje nereikės baimintis dėl pamestų raktų, nes į telefoną parsisiuntus specialią programėlę kambario duris bus galima atidaryti tiesiog telefonu. Be to, šiame viešbutyje

vyksta jogos užsiėmimai, yra sporto salė, nedidelis SPA. O jaunimo zonoje galima žaisti įvairius video žaidimus“, – išskirtinumus vardija „Novaturo“ atstovė.

„Voya Beach Resort“ viešbutis – vertinantiems tvarumą

Norintiems apsigyventi dar šiemet atidarytame viešbutyje, patariama rinktis poilsį „Voya Beach Resort“. Šis tvarus penkių žvaigždučių klasės viešbutis įsikūręs ramesnėje Bulgarijos dalyje.

„Viešbutyje naudojama taupi energija, atsisakyta vienkartinių indų, be to, yra elektromobilių įkrovimo stotelė. Šis viešbutis buvo statomas naudojant kokybiškas medžiagas: hole jaukumo teikia medinės grindys ir laiptai, rankų darbo šviestuvai. O gurmaniško maisto mėgėjus tikrai sužavės viešbučio virtuvė: pagrindiniame restorane ji yra visiškai atvira, o per stiklines sienas galima stebėti savo patiekalo kelią iki stalo. Be to, viešbutis turi ir savitarnos užkandžių barą, kuriame išalkusieji visą parą gali rasti įvairių salotų, sumuštinių, vaisių, jogurtų, mišinukų ir tyrelių kūdikiams“, – pasakoja Ž. Vincevičienė.

„The Wave Resort“ viešbutis – norintiems sveikatinimosi procedūrų

Šis penkių žvaigždučių klasės viešbutis įsikūręs kiek atokiau nuo pagrindinių kurortų, ramesnėje zonoje, garsėjančio mineraliniais vandenimis bei gydomaisiais purvo šaltiniais. Viešbutis teikia nemokamą transportą iki žinomo Pomore miestelio, nutolusio vos 5 kilometrus. Be to, šalia viešbučio yra nedidelis purvo ežeras, kuriame galima savarankiškai pasimėgauti purvo voniomis. Net paplūdimys čia kiek pilkesnės spalvos dėl jame esančių mineralų.

„Viešbutyje yra net keletas skirtingų baseinų, iš kurių vienas skirtas vien suaugusiems, taip pat SPA centras, vandens kalneliai tiek didesniems, tiek mažesniems vaikams. Tai vienas populiariausių Bulgarijos viešbučių, teikiančių daug paslaugų įvairaus amžiaus keliautojams. Atvykusieji čia gali viską rasti vienoje vietoje ir gerai praleisti atostogas net neišvykus už viešbučio teritorijos ribų“, – pasakoja specialistė.

„HVD Reina Del Mar“ viešbutyje – dėmesys net patiems mažiausiems

Tai 2019 metais pastatytas viešbutis, įsikūręs ramesnėje vietovėje ir labai tinkantis šeimų bei porų poilsiui. Šiame viešbutyje dirba tarptautinis personalas, atvykęs iš įvairių šalių: Kubos, Turkijos, Indijos bei kitų. Be to, didelis dėmesys skiriamas net patiems mažiausiems keliautojams: yra specialūs maitinimo paketai, pervystymo zonos, vaikiška kosmetika, chalatai, vežimėliai bei vaikiškos lovytės.

„Atrodo, jog šiame viešbutyje apie viską pagalvota. Pavyzdžiui, prie įrengtos vaikų žaidimų aikštelės yra kavinė, kur tėvai gali ramiai atsigerti kavos ir kartu stebėti vaikus. Vakarais netrūksta pramogų ir suaugusiems: organizuojami gyvos muzikos pasirodymai, įvairios šokių pamokos. Todėl šį viešbutį rekomenduojame net labai įnoringiems klientams“, – pažymi „Novaturo“ atstovė.

„Sol Nessebar Resort“ kompleksas – norintiems išbandyti jūrinį taksi

Nessebaro miestelyje įsikūręs kompleksas „Sol Nessebar Resort“ sudarytas iš trijų pastatų, kurių vienas yra penkių žvaigždučių – „Sol Nessebar Palace”, o kiti du korpusai – keturių – „Sol Nessebar Mare & Bay”. Tačiau visi keliautojai gali naudotis prabangiai įrengtomis bendromis erdvėmis: baseinais, restoranais, užkandžių barais. Nuo šio viešbučio iki keliautojų mėgstamo Nessebaro senamiesčio, saugomo UNESCO, galima nuvykti jūriniu taksi. Tai įdomesnė, bet saugi pramoga tiek vaikams, tiek suaugusiems.

„Kompleksą supa žalia teritorija, kurioje auga pušynas, o toleliau baltuoja privatus paplūdimys su įlankėlėmis. Vaikams čia įrengta vandens atrakcionų pilis, o suaugusiems skirta nemažai barų bei restoranų. Be to, viešbutis propaguoja tvarų poilsį bei mažina plastiko vartojimą“, – pažymi „Novaturo“ atstovė.

„Cook's Club Sunny Beach“ – suaugusiųjų poilsiui

Nors viešbučiai Bulgarijoje daugiausiai pritaikyti šeimų poilsiui, galima rasti ir tokių, kurie priima tik suaugusiuosius. Išskirtinio boho stiliaus „Cook's Club Sunny Beach“ viešbutis yra būtent toks ir orientuojasi į jaunimo poilsį.

„Čia vyksta DJ‘ų pasirodymai, netrūksta pramogų nei dieną, nei naktį. Tad viešbutis puikiai tiks tiems keliautojams, kurie nori pasilinksminti su draugų kompanija ir gerai praleisti laiką šokių aikštelėje“, – sako Ž. Vincevičienė.