Savo pačios name senolė Valerija nepageidaujama – marti esą išstūmė gyventi prie tvarto: „Jau 4 metus nesu maudžiusis“

Konfliktą išnarplioti bandė „TV Pagalbos“ gelbėtoja Toma Arcišauskaitė-Lukošienė.
Atrodytų, ši istorija prasidėjo gražiai – beveik prieš dvidešimtmetį jaunas vyras, savo tetą laikęs tikra motiną, sugrįžo gyventi pas ją. Tačiau šiandien tas pats berniukas ir jo žmona leido, kad vos bepajudanti moteris būtų išstumta iš savo pačios namų.
„Aš ten saloną turėjau sau – gražų pasitaisiusi buvau, sau baldus susipirkusi“, – apie prarastą savo erdvę kalbėjo senolė Valerija.
Išmetė senjorę iš savo pačios namų
Valerija pati priėmė šeimą su anūkais į savo namus ir užleido kambarius bei antrąjį aukštą, manydama, kad taika namuose yra svarbesnė už asmeninį komfortą. Tačiau džiaugsmas ir ramybė netrukus virto košmaru. Šiandien moteris gyvena šalia tvarto esančioje patalpoje, o visi jos kadaise puoselėti baldai atsidūrė daržinėje.
„Mano pusę baldų išmetė į daržinę. Aš sakau: Olga, tu man sunešk tuos baldelius atgal į tą saloną. Niekas negerai, su keiksmas, su piktumais, nieko neneš. Aš savininkė – tiek metų pragyvenusi, žemę susitvarkiusi, traktorius susipirkusi, viskas mano“, – graudinosi moteris.
Negana to, kad atėmė kambarius ir išnešė baldus, šeima pamiršo pagrindines žmogiškąsias pareigas – pasirūpinti Valerijos buitimi bei higiena. Dėl neįgalios moters poreikių buvo gauta valstybės parama būsto pritaikymui, įrengtas modernus dušas. Tačiau pačiai Valerijai juo pasinaudoti niekas nepadeda.
„Aš jau keturis metus nesu maudžiusis... Kiek galiu apsiplaunu, ranka va tokia viena išnirusi…“ – pasakojo Valerija.
Marti ginasi nuo kaltinimų
Namuose šeimininkaujanti marti situaciją mato visiškai kitaip. Jos teigimu, anyta pati atsisako persikelti atgal į namą, o skundai kyla tik dėl senų, sulūžusių baldų.
„Mes padarėme remontus ir ana eina iš proto. Turėjome išnešti į lauką tą seną supuvusią sekciją“, – nepasitenkinimą reiškė marti.
Aštrėjant konfliktui, paaiškėjo ir dar viena skaudi aplinkybė – namuose augantis anūkas turi priklausomybių ir iš namų neša daiktus, o pati marti prisipažino, kad nebeįstengia pakelti tokios emocinės naštos ir net planuoja išvykti.
Išklausiusi abiejų pusių priekaištus, „TV Pagalbos“ gelbėtoja Toma paskatino šeimą priimti sprendimą: sustabdyti nereikalingus remontus, atlaisvinti kambarius ir grąžinti senolei jos kambaryje buvusius daiktus bei orumą.
Ar marti sutiks išpildyti senolės prašymą? Atsakymą sužinokite aukščiau pateiktame vaizdo įraše.
VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:
Laidą „TV Pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 per TV3 televiziją.
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“.