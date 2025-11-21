Sapne jus persekioja kitas žmogus? Išdavė, ką tai reiškia

Neurochirurgas, mokslininkas ir knygos „Štai kodėl sapnuojate“ autorius dr. Rahul Jandial teigia, kad sapnai – tai ne tik vaizduotės žaismas. Jie atlieka svarbų fiziologinį ir psichologinį vaidmenį mūsų gyvenime, rašoma mirror.co.uk.
Kodėl sapnuojame?
Pasak eksperto, smegenys sapnuose aktyvuojasi taip pat, kaip ir būdravimo metu: bėgant sapne įsijungia motorinė žievė, o jaučiant prisilietimą – sensorinė žievė. Sapnai yra natūrali proto treniruotė, apdorojanti emocijas, patirtis ir net traumas.
„Sapnai mus giliai veikia, nes juos patiriame kaip tikrus“, – sako jis.
Dr. R. Jandial atskleidžia, ką mūsų pasąmonė bando mums pasakyti per pačius dažniausius sapnų scenarijus – nuo košmarų iki kūdikio sapnavimo.
Neurochirurgas paaiškina, kad sapnavimas – intensyvi smegenų veikla, padedanti mums išlikti psichologiškai lankstiems.
„Sapnavimas yra intensyvi proto treniruotė… Tai proto būdas išlaikyti kiekvieną pertraukėlę užimtą“, – teigia dr. R. Jandial.
Nors kai kurie žmonės mano, kad nesapnuoja, tai beveik neįmanoma. Mes visi sapnuojame – tik ne visi tai prisimename.
Sapnų pamiršimas ir kontrolė
Pasak neurochirurgo, tam yra labai aiški priežastis: „Žmonės pamiršta savo sapnus, kad išvengtų painiavos tarp „budrumo minčių“ ir „sapnavimo minčių“.“
Ši natūrali atminties „uždanga“ saugo mūsų psichologinę pusiausvyrą.
Be to, suaugusiųjų košmarai gali būti ženklas, kad psichika patiria įtampą.
„Agresyvūs arba stiprėjantys košmarai yra raudona vėliava“, – perspėja specialistas. Tai signalas, kad kažkur giliai slepiasi nerimas ar trauma, kuriai reikia dėmesio.
Anot specialisto, sapnus galima kontroliuoti, o ypač pasikartojančius košmarus. Vizualizacijų terapija leidžia žmonėms pakeisti sapno siužetą, jį perrašant į pozityvesnę versiją.
Jis taip pat paaiškina, kad sąmoningi (angl. lucid) sapnai – tai būsena, kai žmogus sapnuodamas suvokia, kad sapnuoja – ir kartais gali valdyti savo veiksmus.
„Tai hibridinė būsena, kurioje ribos tarp miego ir pabudimo pradeda blukti“, – aiškina R. Jandial.
Ką reiškia dažniausi sapnai?
Egzamino neišlaikymas
Tai vienas universaliausių nerimo sapnų. Net jei realiame gyvenime jums nieko nereikia laikyti, šis sapnas reiškia stresą dėl kažkokio įsipareigojimo ar situacijos.
Persekiojimas
Persekiojimo sapnai – klasikinis psichologinės įtampos atspindys.
„Tokie sapnai yra metaforiniai“, – aiškina neurochirurgas. Jei sapnas atkartoja traumos momentą – tai ženklas, kad psichika vis dar bando apdoroti patirtį.
Partnerio neištikimybė
Erotiniai sapnai, įskaitant neištikimybę, yra visiškai normalūs. Jie nereiškia problemų santykiuose ar tikro noro nuklysti.
„Erotiniai sapnai yra išlaisvintos vaizduotės produktas – be jokio vertinimo“, – pabrėžia specialistas.
Susitikimas su mylimu žmogumi
Susapnavus seną draugą ar artimąjį, kurio ilgai nematėte, pabusite kupini emocijų. Tai vadinama emociniu sapnu.
Tokie sapnai padeda suprasti savo tikruosius jausmus, dažnai iškelia tai, ką budrumo būsenoje stumiame į šalį.
Kūdikio sapnavimas
Dažnai sapnuoja nėščios moterys, tačiau kūdikio simbolis gali reikšti ir naują gyvenimo etapą.
Tie, kurie artėja prie gyvenimo pabaigos, dažnai sapnuoja mirusius artimuosius.
Šie sapnai – tai gilios paguodos, ramybės ir susitaikymo šaltinis.
