Ruošiatės atostogauti? Šios priemonės turi atsidurti jūsų kelionių vaistinėlėje

Vis dar galima išgirsti besididžiuojančių sukauptu rekordiniu atostogų dienų skaičiumi. Pasak farmacijos specialistės, džiaugtis čia tikrai nėra kuo ir poilsio nereikėtų atidėlioti. Kartais su vaistininku atėję pasikonsultuoti pacientai skundžiasi dažnai sergantys virusinėmis ligomis, tokiu atveju vaistinių tinklo „Camelia“ vaistininkė I. Sauserytė sako, kad neretai tenka pasiteirauti, kada pastarąjį kartą atostogavo – nuovargis gali būti ir sumažėjusio organizmo atsparumo priežastis. rašoma pranešime spaudai.

„Atostogos teigiamai veikia savijautą, gali būti naudingos susiduriantiems su stresu. Be to, taip leidžiame pailsėti smegenims, kūnui, mažiau laiko skiriame mechaniškiems darbams. Atostogos didina darbingumą, nes darbas be poilsio atneša daugiau žalos nei naudos, pailsėję daug greičiau įveikiame užduotis, esame kūrybiškesni. Svarbu pastebėti, kad poilsis teigiamai veikia net mūsų sveikatą. Tarp darbų dažnai užleidžiame lėtines ligas, kimba virusai, infekcijos, neleidžiame sau sirgti ir vos pasijutę geriau sugrįžtame į darbą, todėl poilsis gali pozityviai veikti ir bendrą sveikatos būklę“, – naudas vardija vaistininkė.

Tiesa, svarbu ne tik išeiti atostogų, bet ir tinkamai joms pasiruošti. Anot vaistininkės, adaptacinis periodas tiek prieš atostogas, tiek po jų yra labai svarbus ir padedantis išvengti streso atostogų metu.

Vaistininkė rekomenduoja laisvas dienas planuoti iš anksto, prieš jas vengti persidirbimo, viršvalandžių ir nesitikėti visų darbų padaryti paskutinę naktį. „Labai svarbu nusiteikti atostogoms ir nesitikėti, kad režimą pavyks perjungti per vieną naktį. Geriausia, jeigu tik yra galimybė, darbus suplanuoti taip, kad paskutinės dienos prieš atostogas būtų laisvesnės ir jau galėtumėte jausti atostogų nuotaiką“, – sako vaistininkė.

Natūralu, kad taip pavyksta ne visada. Vaistininkė pasakoja, kad sulaukia ieškančių būdų, kaip įveikti priešatostoginį stresą. Tokiu atveju, anot jos, naudinga papildomai skirti dėmesio nervų sistemai, pasirūpinti, kad jai netrūktų vitaminų ir mineralų. Gali būti naudingi B grupės vitaminai, antioksidantai vitaminai A, C, E, mineralai magnis ir cinkas. Nervų sistemą taip pat teigiamai veikia omega-3 rūgštys. „Šios medžiagos naudingos ne tik nervų sistemai, bet ir imuninei. Dažnai klientai prieš atostogas baiminasi susirgti, todėl naudinga gali būti papildyti vitamino D, seleno atsargas, teigiamai imuninę sistemą veikia ežiuolė, erškėtis“, – vardija vaistininkė.

Atidedantiems atostogas

Vasara ne visiems yra atostogų sezonas. Tokiu atveju vaistininkė pataria skirti daugiau dėmesio kasdieniams įpročiams – pasirūpinti, kad organizmui netrūktų naudingų maistinių medžiagų, palaikyti fizinį aktyvumą, gerti pakankamai vandens ir rūpintis savo miego higiena.

„Jeigu nepavyksta turėti suplanuotų atostogų, labai svarbu skirti laiko sau kiekvieną dieną ir pasirūpinti, kad pavyktų atsistatyti laisvadieniais. Tokiomis dienomis naudinga užsiimti veikla, kuri yra priešinga jūsų darbui. Pavyzdžiui, jeigu dirbate fizinį darbą, pirmenybę naudinga teikti pasyvioms veikloms. Jeigu kasdien dirbate protinį darbą, per laisvadienius palaikykite fizinį aktyvumą“, – pataria ji.

Kartais geriau jaustis ir išlaikyti produktyvumą gali padėti ir suplanuotos atostogos, laukiančios ateityje. Vaistininkė rekomenduoja tada, kai dėl kokių nors priežasčių esate priversti atidėti laisvadienius, susiplanuoti juos ateityje. Neretai vien žinojimas, kad laukia atostogos, veikia pozityviai.

Sklandžios atostogos

Vaistininkė I. Sauserytė pasakoja, kad dažnai sulaukia tiek išvykstančių atostogų, tiek sugrįžusių ir sunegalavusių kelionėje. Anot jos, kad ilgai lauktų atostogų nesugadintų sveikatos sutrikimai naudinga pasirūpinti atostogų vaistinėle iš anksto.

Vaistininkė rekomenduoja vykstant svetur, pirmiausia, pagalvoti apie lėtines ligas ir turėti pakankamai reguliariai vartojamų preparatų, pasiimti vaistų nuo alergijos, virškinimo sutrikimų, apsinuodijimo. Taip pat pasikeitus mitybos racionui gali praversti ir probiotikai. Vaistinėlėje dalį vietos naudinga skirti apsaugos nuo kenksmingo saulės poveikio priemonėms, repelentams, tvarsčiams bei pleistrams.

Jeigu vykstate į tolimesnes šalis, kur susiduriate su dideliais laiko pokyčiais, vaistininkė rekomenduoja iš anksto pasikonsultuoti su farmacijos specialistais. Naudingi gali būti triptofano, melatonino maisto papildai bei preparatai skirti nervų sistemai palaikyti.

Taip pat I. Sauserytė rekomenduoja dar prieš išvykstant pabandyti pamažu pritaikyti savo kasdienybę prie svečios šalies laiko juostos – keltis ir eiti miegoti šiek tiek vėliau arba anksčiau (atsižvelgiant į kryptį, kuria vykstate).