Retas patiki, kad Rasa – 4 vaikų mama: vilnietė pažėrė patarimų tėvams

Rasos gyvenimą stebintys žmonės bando išsiaiškinti paslaptį, kaip pavyksta viską spėti, tačiau moteris su šypsena patikina – kuo daugiau darai, tuo daugiau ir padarai, o kai yra noro, laiko užtenka viskam.

Namuose laukia didelė šeima

Stasionių namuose sukasi keturios atžalos – 10 metų Nojus, 7-metis Kristupas, ketverių Lukas ir mažiausioji dvimetė princesė Mija. R. Stasionienė juokiasi, kad niekada nė negalvojo, kad turės tokią didelę šeimą, tačiau dabar sako neįsivaizduojanti, jog galėtų būti kitaip.

„Niekada tokios didėlės šeimos neįsivaizdavau. Buvau labai tipiška mergaitė svajotoja – vyras ir du vaikai, berniukas ir mergaitė. Bet va, kad ta mergaitė pas mus labai neskubėjo ateiti“, – su šypsena pasakojo pašnekovė.

Vilnietė Rasa gali džiaugtis ne tik gausia šeima, bet ir sėkmingu verslu (7 nuotr.) Rasa Stasionienė (nuotr. asm. archyvo) Rasa Stasionienė su šeima (nuotr. asm. archyvo) Rasa Stasionienė su šeima (nuotr. asm. archyvo) +3 Rasa Stasionienė (nuotr. asm. archyvo) Rasa Stasionienė su šeima (nuotr. asm. archyvo) Rasa Stasionienė su šeima (nuotr. asm. archyvo) Rasa Stasionienė (nuotr. asm. archyvo)

Ir išties, šeimoje jau buvo trys sūnus, o Mija šį pasaulį išvydo, rodos, visai neseniai. Rasa neslepia, kad visų vaikų gimimas buvo didelis džiaugsmas, tačiau dukros atėjimas pripildė šeimą dar daugiau džiaugsmo. „Tokia vyšnaitė ant torto“, – juokauja moteris.

Žvelgiant iš šalies, visa šeima spinduliuoja geriausiomis emocijomis – tobula šeima, tačiau pati R. Stasionienė kratosi tokio apibūdinimo. Vis dėlto, ji neslepia, kad, kaip ir visur, nėra namų be dūmų, pasitaiko visko, o vaikai prisigalvoja įvairių išdaigų.

„Turbūt kaip ir visiems tėvams. Esame ir griežti, ir draugiški. Laviruojame tarp šių dviejų vaidmenų. Esame kategoriškai prieš smurtą prieš vaikus, todėl kaip sutramdyti visą ketvertą tenka pasitelkti fantaziją (juokiasi). Tačiau geriausiai patikrintas būdas – kuo vaikai daugiau užsiėmę ir išsilakstę gryname ore, tuo mažiau išdaigų namie“, – dalinosi 4 vaikų mama.

Džiaugiasi stipriu ryšiu

Vis dėlto, kad ir kas pasitaiko, ryšys tarp tėvų ir vaikų užsimezgęs itin tvirtas, galbūt tai lemia Rasos ir jos vyro požiūris į vaikų auklėjimą – namuose priimtinos visos emocijos, o vaikai skatinami kuo labiau save išreikšti:

„Ryšys tikrai stiprus, esu dėl to labai laiminga. Mes jaučiame vieni kitų emocijas, rūpinamės jausmais. Labai stengiamės neįžeisti vaikų ar nenuvertinti jų problemų.

Pas mus namie niekada neišgirsi frazės „berniukai neverkia, koks tu vyras?“ ar panašių. Aš visada sakau – jei skauda širdelę, verkiam visi ir tai nerodo nieko blogo. Tai atvirkščiai, mokėjimas išreikšti jausmus yra vertybė, o mūsų kartos auklėjimo jo labai trūko, ypač vaikams.“

Paklausta, o kaip vaikai sutaria tarpusavyje, moteris atvira – nors ryšys stiprus, viskas nėra idealu, pasitaiko ir pasisakymų „kaip jie man atsibodo“, tačiau galiausiai nugali broliška ir seseriška meilė.

„Namie jie ir pasiginčija, bet galiu pasidžiaugti, jokių muštynių nebūna, o jei įvyksta apsistumdymai, mes iškart jus stabdome. Tačiau esu ne kartą pastebėjusi – kai suaugusių nelieka, jie iškart tampa labai vieningi ir padeda vienas kitam“, – pastebi R. Stasionienė.

Grįžo į mylimą veiklą

Be didelės šeimos, Rasa turi ir nuosavą verslą – ji yra „Stylish Paw“ prekės ženklo įkūrėja. Tiesa, buvo laikas, kai nuo mylimos veiklos reikėjo atsitraukti, šiek tiek sustoti ir skirti laiko gausėjančiai šeimai.

„Kai laukiausi trečio vaikelio man jau ne darbai, kūryba ir verslas rūpėjo. Namie maži pirmi du, trečias nėštumas, o visai netrukus ir ketvirtas. Tai turbūt tuo metu man labai mažai šansų buvo grįžti į darbus, nes ir naktys bemiegės, ir jėgų ne marios. Todėl pasirinkau kelių metų pertrauką nuo visų veiklų ir darbų labai sąmoningai“, – pasakojo pašnekovė.

Tiesa, verslas niekada nebuvo uždarytas, tačiau dabar, kai vaikai jau paaugę ir turi savo dienos veiklas, R. Stasionienė vėl pilnu pajėgumu sugrįžo į mylimą veiklą ir puoselėja tai, ką ilgus metus kūrė:

„Man tik būti namie, tvarkytis ir gaminti neužtektų. Visos juk mes skirtingos. Tiesiog vieną dieną prisiminiau, kaip mylėjau tą „Pėdutę“ ir kiek širdies esu įdėjusi, per tuos metus sukaupiau ir nemažai patirties, todėl sugrįžau labai savaime ir natūraliai, su dideliu užsidegimu ir jėga.“

Nepamiršta laiko sau

Rasa juokiasi, kad dažniausiai sulaukia klausimo, kaip viską suspėja. Čia ji vadovaujasi paprasta taisykle, kad kuo daugiau darai, tuo daugiau ir padarai. Be to, svarbu planuotis dieną bei turėti pagalbos, kad laiko užtektų viskam. Tačiau svarbu ir tam tikri ritualai. Paklausta, be ko neįsivaizduoja dienos, Rasa šypteli – be kavos puodelio.

R. Stasionienė ne tik randa laiko šeimai ir verslui – ji visuomet pasitempusi ir skiria laiko sau. Daugelis žmonių, sužinoję, kad Rasa yra keturių vaikų mama, nustemba, nors pati moteris numoja ranka ir primena, kad socialiniai tinklai ir tikras gyvenimas kiek skiriasi.

„Man atrodo, aš iš savo treningų neišlipu, tai koks ten pasitempimas (šypsosi). Nereikia lyginti nuotraukų „Instagram“ ir realaus gyvenimo. Bet taip, aš prisižiūriu save, man svarbu išvaizda. Bet taip buvo nuo vaikystės, man tiesiog patinka gražūs žmonės. Bet kuo toliau, tuo labiau mane traukia gražus vidus nei blizganti išorė“, – kalbėjo ji.

Ragina palepinti save

Kartais moterys, tapusios mamomis, pamiršta save ir pasineria į motinystę, susikoncentruoja tik į vaiką. R. Stasionienė patikina, jog niekada nereikėtų pamiršti, kad visų pirma esate moteris, o tik vėliau eina kiti vaidmenys.

„Gal čia taip nutinka (moteris pamiršta apie save – aut. past.), kai susilaukiama pirmagimio ir kokius pirmus jo gyvenimo metus. Tiesiog užplūsta tokia meilė ir jausmai, kad aplink, atrodo, niekas neegzistuoja“, – svarsto pašnekovė.

Vis dėlto, su tuo teko susidurti ir pačiai Rasai – gimus vaikui užplūsta toks didis džiaugsmas, o viduje kunkuliuoja tiek emocijų, kad nesinori kreipti dėmesio į nieką kito, tik į savo vaiką, skirti laiko atsidžiaugti pokyčiais ir tik vėliau vėl atsiranda noras daugiau laiko skirti ir pačiai sau:

„Aš, pavyzdžiui, savo pirmo vaiko švenčiau pirmąjį mėnesį ir pasakyčiau, kad šventė mažai kuo skyrėsi nuo gimtadienio (juokiasi). Taigi, visos būname išprotėjusios savaip. O vėliau, kai apsipranti su jausmais, manau, grįžti į save. Ir jei moteris rūpinosi savo išvaizda prieš tampant mama, rūpinsis ir po to.“