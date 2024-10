Ragina šiuos augalus dabar sodinti kapuose: atrodys tobulai ir po Vėlinių

Šeimos gėlių ūkio „Gėlės ir daigai Aleksote“ atstovė Justina Markevičiūtė dalinasi patirtimi, kaip šios rudeninės gėlės gali ne tik ilgai žydėti, bet ir išlikti patrauklios minimalios priežiūros dėka.

Anot Justinos, chrizantemoms ir viržiams ypač svarbu suteikti tinkamas sąlygas nuo pat įsigijimo momento, o svarbiausia – nepersistengti su jų priežiūra.

„Chrizantemas dažniausiai žmonės perka, o ne augina patys, todėl jų priežiūra tikrai minimali. Jos gali augti beveik bet kur – tiek kompostinėje žemėje, tiek paprastoje durpėje. Svarbiausia – nepamiršti palaistyti“, – teigia J. Markevičiūtė.

Ji priduria, kad šie augalai puikiai auga ir itin trąšioje dirvoje, bet net ir to nereikia per daug sureikšminti – svarbiausia, kad nebūtų per didelės drėgmės.

Chrizantemų universalumas

Chrizantemos yra viena populiariausių rudens gėlių dėl savo gebėjimo išlikti ilgą laiką. Šios gėlės ne tik puošia kapus, bet ir įneša ryškių spalvų į niūresnį rudens peizažą. Chrizantemos auga visur.

Pasak Justinos, joms nereikia ypatingų sąlygų – jos gali klestėti tiek saulėtoje vietoje, tiek pavėsyje. Žinoma, saulė šviesioje vietoje padeda gėlėms žydėti ryškiau, tačiau jos tikrai nėra tokios reiklios. Ji taip pat juokauja, kad chrizantemos galėtų augti net ir tamsoje, nors tokioje vietoje augalas būtų išstypęs ir silpnesnis.

Nepaisant jų nereiklumo, svarbu nepamiršti, kad chrizantemoms gali būti pavojinga užsilaikanti drėgmė, ypač rudens metu, kai orai dažnai būna lietingi.

„Jei auginate chrizantemas dirvoje, svarbu, kad ta vieta nebūtų per daug molinga ar labai šlapia. Užsilaikanti drėgmė gali sukelti šaknų puvinį, o tai yra pagrindinė chrizantemų nykimo priežastis“, – aiškina J. Markevičiūtė.

Todėl ji rekomenduoja sodinti šiuos augalus į gerai drenuojamą dirvą ar vazonus su skylutėmis dugne, kad perteklius galėtų pasišalinti.

Kalbant apie priežiūrą, Justina pabrėžia, kad laistyti chrizantemas reikia saikingai, ypač jei jos auginamos vazonuose.

„Jei laikysite chrizantemą vazone, laistyti reikės dažniau, nes vazonėlyje žemė greičiau išdžiūsta. Jei augalas sodinamas į dirvą, laistymo dažnis priklausys nuo oro sąlygų – šiltomis ir sausomis dienomis gali tekti laistyti kasdien, o rudenį, kai dažniau lyja, augalas pats pasiims reikiamą drėgmę iš aplinkos,“ – sako ji.

J. Markevičiūtė taip pat priduria, kad chrizantemos puikiai toleruoja lengvas šalnas, tad net ir praėjus pirmajam šalčiui, jos toliau džiugins ryškiais žiedais.

„Keli laipsniai šalčio jų visiškai negąsdina ir netgi gavusios šalnos jos gali greitai atsigauti, ypač jei auga saulėtoje vietoje“, – pastebi Justina.

Kalbant apie trąšas, specialistė pabrėžia, kad jų naudoti reikia atsargiai: „Per didelis trąšų kiekis gali sukelti priešingą efektą – augalas gali „išeiti iš proto“, – juokiasi ji, – todėl saikas yra labai svarbus.“

Ji pataria naudoti žydinčių gėlių trąšas arba specialias trąšas chrizantemoms, tačiau tik saikingai.

Viržių priežiūra

Viržiai taip pat tapo populiaria rudens kapų puošmena dėl savo ilgaamžiškumo ir tvirtumo. J. Markevičiūtė pastebi, kad viržiams labiau reikia rūgštingos dirvos ir saikingos drėgmės.

„Svarbiausios taisyklės viržiams yra kokybiškas augalas ir parūgštinta dirva,“ – teigia ji.

Viržiams svarbi saulėta vieta, kad išryškėtų jų spalvos, nors kai kurie viržių tipai, pavyzdžiui, „Skyline“ serijos, gali augti ir pavėsyje. Justina taip pat atkreipia dėmesį į drėgmės pusiausvyrą:

„Viržiai mėgsta drėgmę, bet jos neturi būti per daug. Jei viržiai užmirksta, jų šaknys gali pradėti pūti. Tai pastebėsite, kai ties šaknimis pradės juoduoti žemė.“

Sodindami viržius kapinėse, Justina rekomenduoja pradžioje gerai prilaistyti žemę, nes dažnai kapinės būna saulėtose vietose, kur žemė per vasarą išsausėja. Panašiai kaip ir chrizantemų atveju, viržius sodinant į vazonus, būtina pasirūpinti geru drenažu, kad drėgmė neužsilaikytų.

„Kai viržiams per mažai drėgmės, jie taip pat pradeda ruduoti, tačiau tokiu atveju sausumas jaučiasi ant žiedų, o lapeliai nubyra“, – aiškina Justina.

Kalbant apie tręšimą, viržius rudenį reikia tręšti fosforo ir kalio trąšomis, kurios sustiprina šaknų sistemą ir apsaugo nuo grybinių ligų. Bet svarbu nepersistengti su trąšomis – saikas čia svarbiausia.

Žiemos išbandymai

Abu šie augalai gali peržiemoti ir sulaukti kito sezono, jei tinkamai pasirūpinsite jų apsauga nuo šalčių.

„Chrizantemas žiemoti reikia paruošti dar iki didžiųjų šalnų, nupjauti nužydėjusius žiedus, apkirpti stiebus ir padėti augalą tamsioje, vėsioje vietoje“, – sako J. Markevičiūtė.

Žiemą augalas turi būti laikomas vėsesnėje vietoje (nuo 2 iki 6 laipsnių temperatūroje), kad neturėtų noro augti ir ramiai vegetuotų iki pavasario. Kartais reikia patikrinti, ar žemė neišdžiūvusi, bet svarbiausia – neperlieti. Pavasarį, praėjus šalnoms, chrizantemas galima išnešti į šiltnamį ir po truputį adaptuoti prie lauko sąlygų.

Viržiai taip pat gali sėkmingai peržiemoti, jei juos sodinsite į rūgščią dirvą ir apsaugosite jų šaknis eglišakiais arba kitu izoliaciniu sluoksniu. Pavasarį, kai praeis šalnų tikimybė, viržius reikia apkarpyti, paliekant apie 10 cm aukščio stiebus, kad augalas gražiai atželtų.

Chrizantemų ir viržių pasirinkimas tinkamai paruoštuose vazonuose ir parinkus tinkamas vietas kapuose leis džiaugtis jų grožiu ilgai.

„Rinkitės augalus su pumpurais, dar nesusprogusiais žiedais – tai užtikrins, kad jūsų gėlės žydės ilgiau“, – rekomenduoja Justina.