Ragina šias salotas pasigaminti Velykoms: visi klaus recepto

Velykos neįsivaizduojamos be kiaušinių. Juos dažome, puošiame ir įvairiai dekoruojame, o per šventę varžomės ne tik dėl kiaušinių kietumo, bet ir riedumo ar skanumo. Pasak sveikatai palankios mitybos konsultantės, gydytojos dietologės dr. Editos Gavelienės, kiaušiniai turi daugybę naudingų medžiagų, tad juos vertėtų valgyti ne tik per Velykas.