Ragina kavą keisti šiuo gėrimu: rezultatas nustebins

Pasak mitybos specialistės, Gintarės Jonaitytės, matcha arbatos ypatingumas slypi jos auginimo ir gamybos procese.

„Tai ne tik paprastos žaliosios arbatos milteliai, bet produktas, gaunamas iš aukščiausios kokybės Japonijoje auginamų arbatos lapų“, – pasakoja ekspertė. Ji pabrėžia, kad tik aukštos kokybės matcha arbata, gaminama iš kruopščiai šešėlyje auginamų ir garinamų lapų, yra vertinga dėl savo antioksidantų ir chlorofilo kiekio.

Įdomu tai, kad nors matcha arbata dabar siejama su Japonija, jos kilmė – Kinijoje. „Būtent budistai iš Kinijos atvežė šią arbatą į Japoniją 12 amžiuje“, – aiškina G. Jonaitytė, pridurdama, kad matcha arbata tapo neatsiejama Japonijos kultūros ir ceremonijų dalimi.

REKLAMA

REKLAMA

Ši arbata išsiskiria tuo, kad visos jos lapų sudedamosios dalys suvartojamos, nes jie yra sumalami į miltelius. „Tai reiškia, kad visi katechinai, antioksidantai, chlorofilas ir net baltymai yra gaunami viename puodelyje arbatos“, – pabrėžia ekspertė.

REKLAMA

Matcha arbatos nauda sveikatai

Pasak ekspertės, matcha arbata turi daug privalumų sveikatai. Ji ypač vertinama dėl antioksidantų, tokių kaip EGCG, kurie padeda kovoti su uždegimais ir laisvaisiais radikalais.

„Ši arbata taip pat gerina koncentraciją ir suteikia ilgalaikės energijos“, – sako G. Jonaitytė. Kartu su EGCG, arbatoje yra chlorofilo, kuris padeda detoksikuoti organizmą ir palaikyti sveiką virškinimą.

REKLAMA

REKLAMA

„Matcha arbatoje yra apie 70 mg kofeino 2 gramų porcijoje“, – sako mitybos ekspertė.

„Palyginimui, žaliojoje arbatoje yra apie 30–50 mg kofeino, o juodojoje – nuo 40 iki 70 mg, priklausomai nuo fermentacijos laipsnio. Kavos puodelyje gali būti net iki 100–200 mg kofeino.“

Skirtingai nei kava, matcha kofeinas veikia švelniau, nes sąveikauja su aminorūgštimi elteninu. „Tai suteikia energijos be nervingumo jausmo, kuris dažnai pasireiškia išgėrus kavos“, – priduria ji.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Be to, matcha arbatoje yra daug baltymų, vitaminų C, E, B grupės vitaminų, taip pat kalcio, geležies ir cinko.

„Matcha netgi turi apie 20–30 gramų baltymų 100 gramų miltelių“, – pabrėžia ekspertė. Ji priduria, kad arbatos skaidulos padeda virškinimui ir medžiagų apykaitai, o chlorofilas – natūraliai išvalo toksinus iš organizmo. „Ši arbata netgi padeda reguliuoti cholesterolį, kraujospūdį ir palaikyti normalų kūno svorį“, – teigia G. Jonaitytė.

REKLAMA

Matcha ir kitos arbatos bei kavos palyginimas

Kalbėdama apie skirtumus tarp matcha, žaliosios, juodosios arbatos ir kavos, G. Jonaitytė išryškina jų poveikio skirtumus.

„Matcha arbatoje naudojamas visas lapas, todėl į organizmą patenka žymiai daugiau maistinių medžiagų. Žalioji arbata gaminama tik užpilant lapelius, todėl ji neturi tiek daug antioksidantų ir kitų naudingų medžiagų“, – paaiškina ekspertė. Juodoji arbata, dėl savo fermentacijos proceso, praranda dauguma antioksidantų, tačiau išlieka geras energijos šaltinis.

REKLAMA

„Juodoji arbata turi šiek tiek daugiau kofeino nei žalioji, bet mažiau nei matcha“, – priduria ji. Tačiau ji taip pat praranda daug antioksidantų dėl fermentacijos.

„Matcha arbata turi net 137 kartus daugiau antioksidantų nei žalioji arbata“, – pabrėžia ekspertė.

Kalbant apie kavą, G. Jonaitytė pažymi, kad nors kava turi daugiau kofeino, jos poveikis yra trumpalaikis ir dažnai sukelia energijos kritimus.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Kava greitai pakelia energiją, tačiau tai dažnai lydi nervingumo jausmas. Matcha arbata, priešingai, suteikia subalansuotą ir ilgalaikę energiją“, – sako ekspertė.

Taip pat verta paminėti specifinį matcha arbatos skonį. „Jos skonis yra intensyvus, primenantis šviežiai pjautą žolę su subtiliu umami poskoniu. Tai gali būti ne kiekvieno skonio receptoriams priimtina“, – pripažįsta G Jonaitytė. „Per didelis miltelių kiekis gali sukelti net šlykštulį, todėl svarbu laikytis rekomenduojamos dozės.“

REKLAMA

Galimi pavojai ir kaip jų išvengti

Nors matcha arbata turi daug naudos, svarbu ją vartoti saikingai. „Per didelis šios arbatos kiekis gali sukelti virškinimo sutrikimų ar alerginių reakcijų“, – perspėja ekspertė. Ji pabrėžia, kad alerginės reakcijos gali pasireikšti odos bėrimais, niežuliu ar net virškinimo trakto problemomis. „Tai dažniausiai susiję su baltymų ir katechinų pertekliumi“, – teigia G. Jonaitytė.

REKLAMA

Labai svarbu rinktis aukštos kokybės matcha arbatą. „Žemos kokybės arbata gali būti užteršta pesticidais arba neturėti reikiamų maistinių medžiagų. Rekomenduoju pirkti iš patikimų tiekėjų ir įsitikinti, kad produktas yra ekologiškas“, – pataria ji.

„Aš visada rekomenduoju pradėti nuo mažo kiekio – pavyzdžiui, penktadalio arbatinio šaukštelio – ir stebėti organizmo reakciją. Jei atsiranda niežulys, paraudimai ar kiti simptomai, geriau šios arbatos atsisakyti“, – priduria ekspertė.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Ar verta rinktis matcha arbatą?

Ar matcha arbata tinka kasdieniam vartojimui? Pasak ekspertės, svarbiausia – saikas. „Du puodeliai per dieną yra saugus kiekis. Tai gali būti puikus kavos pakaitalas, ypač jei siekiate ilgalaikės energijos“, – sako ji.

Taip pat verta atsižvelgti į arbatos ruošimo procesą. „Matcha arbata dažniausiai ruošiama ceremoniniu būdu, naudojant specialią šluotelę, kuri padeda sukurti vientisą ir putojantį gėrimą. Šis ritualas skatina susitelkti ir atsipalaiduoti“, – pasakoja Jonaitytė.

REKLAMA

Matcha arbata – tai ne tik madingas, bet ir naudingas produktas, jei jį vartojate tinkamai. „Svarbu rinktis aukštos kokybės arbatą iš patikimų šaltinių ir nepersistengti su kiekiu“, – apibendrina ekspertė. Ji priduria, kad tai gali būti puiki priemonė sveikatai gerinti ir kasdieniam ritualui sukurti.

Jei ieškote būdo, kaip sustiprinti savo organizmą ir taip pat mėgautis unikaliu skoniu bei tradicija, matcha arbata gali būti geras pasirinkimas.