Prisimenate Trečiadienę iš filmo „Adamsai“? Štai kaip ji atrodo dabar

Savo karjerą C. Ricci pradėjo 1990 m. filme „Mermaids“, kur dirbo kartu su Cher, Winona Ryder ir Bobu Hoskinsu, rašoma usmagazne.com.

„Dienomis slėpiausi nuo auklėtojos Cher ir Winonos nameliuose – jos abi buvo tokios šaunios. Filmavimo aikštelėje išmokau tiek daug, o Bobas Hoskinsas buvo nuostabus. Tai buvo tiesiog neįtikėtinai smagi patirtis“, – 2024 m. vasarį aktorė pasakojo „Us Weekly“ apie savo debiutą filme.

Vėliau ji tapo paauglių dievaite dėl savo 9-ojo dešimtmečio vaidmenų įvairiuose filmuose, įskaitant „Adamsų šeimynėlę“, „Casper“ ir „Now and then“. Vėliau ji įsitraukė į televiziją ir atliko vaidmenis serialuose „Pan Am“, „Wednesday“ ir „Yellowjackets“.

Jos šlovę ir sėkmę pastebėdavo ir aktorės vaikai. 2025 m. vasario mėn. pasirodymo laidoje „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon“ metu C. Ricci juokavo, kad jos sūnus Freddie jos klausdavo: „Kodėl žmonės visada nori tave apkabinti?“

Aktorės karjera televizijoje

C. Ricci buvo vos 9 metų, kai debiutavo kine 1990 m. filme „Mermaids“. O jau kitais metais Ricci išgarsėjo suvaidinusi Trečiadienę Adams 1991 m. filme „Adamsų šeimynėlė“. Šį vaidmenį ji vėl įkūnijo 1993 m. filmo tęsinyje – „Adamsų šeimos vertybės“.

Bėgant metams Ricci ir toliau garsino savo vardą Helovino filmų žanre, vaidindama Kat 1995 m. filme „Casper“.

Tais pačiais metais, suvaidinusi Robertą filme „Now and then“, ji tapo paauglių kino ikona. 1995 m. istorijoje apie pilnametystę taip pat vaidino Thora Birch, Gaby Hoffman ir Ashleigh Aston Moore, atitinkamai suvaidinusios jaunąsias Teeny, Samanthą ir Chrissy.

Rosie O'Donnell vaidino suaugusią Robertos versiją, Melanie Griffith – Teeny, Demi Moore – Samanthą, o Rita Wilson – Chrissy.

2001 m. Ricci savo gyvenimo aprašymą papildė prodiuserės darbu „Prozac Nation“.

Vėliau ji šias pareigas atliko dirbdama su 2002 m. filmu „Pumpkin“, atliko vykdomosios prodiuserės darbus prie daugelio projektų, įskaitant 2015 m. filmą „The Lizzie Borden Chronicles“ ir 2018 m. filmą „Terror in the Woods“.

Pirmasis didelis aktorės vaidmuo televizijoje buvo 2002 m., kai ji suvaidino Lizą Bump seriale „Ally McBeal“. Pirmąją „Emmy“ nominaciją C. Ricci pelnė už 2006 m. vaidmenį seriale „Grei anatomija“, kur ji suvaidino naivią paramedikę Hannah Davies. 2010 m. spektaklyje „Sustojęs laikas“ C. Ricci debiutavo Brodvėjuje. Jame ji vaidino Mandy.

C. Ricci grįžo į televiziją 2011 m. vaidindama Maggie Ryan seriale „Pan Am“. Šis serialas baigėsi 2012 m. po vieno sezono. 2014 m. filme „Lizzie Borden Took an Ax“ C. Ricci suvaidino žudikę Lizzie Borden, kuri buvo išteisinta dėl dviejų žmonių nužudymo 1892 m. Tą patį personažą ji vaidino ir 2015 m. pasirodžiusiame „Lifetime“ miniseriale „The Lizzie Borden Chronicles“.

Aktorė 2015-2017 m. vaidino „Prime Video“ seriale „Z: The Beginning of Everything“, kuriam įkūnijo realią asmenybę – Zeldą Fitzgerald.

C. Ricci grįžo prie savo Adamsų šeimos šaknų, kai vaidino Marilyn Thornhill „Netflix“ seriale „Trečiadienė“ 2022-aisiais. Seriale pasakojama apie Trečiadienę Adams (Jenna Ortega), kuri mokosi Nevermoro akademijoje.

Po metų pertraukos C. Ricci vėl atliko Misty vaidmenį „Yellowjackets“ trečiajame sezone, kurio premjera įvyko 2025 m. vasarį. C. Ricci taip pat vaidins Marilyn Thornhill antrajame „Netflix“ serialo „Trečiadienė“ sezone.

Aktorės asmeninis gyvenimas

Kalbant apie aktorės asmeninį gyvenimą, 2009 m. kovo mėn. C. Ricci buvo susižadėjusi su savo kolega Owenu Benjaminu, tačiau birželį jiedu išsiskyrė.

2011 m. C. Ricci susipažino su Jamesu Heerdegenu filmo „Pan Am“ filmavimo aikštelėje, kur J. Heerdegenas dirbo operatoriumi. 2012 m. vasarį „Us“ atskleidė, kad pora susitikinėja, o 2013 m. spalį susižadėjo. 2014 m. rugpjūčio mėn. jie susilaukė sūnaus Freddie.

Vis tik 2020 m. J. Heerdegeno ir C. Ricci santykiai pašlijo, aktorei buvo išduotas apsaugos orderis prieš tuometinį jos vyrą po to, kai valdžios institucijos gavo „skambutį radijo ryšiu dėl smurto artimoje aplinkoje“ iš jų namų Los Andžele.

2020 m. liepą „Us“ patvirtino, kad C. Ricci pateikė skyrybų prašymą po šešerius metus trukusios santuokos. 2021 m. sausį teisėjas nurodė J. Heerdegenui laikytis 100 metrų atstumu nuo C. Ricci po to, kai ji apkaltino jį smurtavus. Buvusių sutuoktinių skyrybos buvo baigtos 2022 m. gruodį ir jie susitarė dėl bendros sūnaus Freddie globos.

Išsiskyrusi su J. Heerdegenu, Ricci susitikinėjo su kirpėju Marku Hamptonu. Pora susituokė 2021 m. spalį. 2021 m. gruodį C. Ricci ir M. Hamptonas susilaukė dukters Cleo.