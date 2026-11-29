Praėjus beveik dešimtmečiui, R. Kelly vėl atkreipė internautų dėmesį – šįkart pasidalijo naujomis šeimos nuotraukomis, kuriose matyti, kaip užaugo anuomet visų dėmesį pavogę vaikai, rašoma mirror.co.uk.
Tiesioginį interviu netikėtai nutraukė vaikai
R. Kelly išgarsėjo 2017 metais, kai tiesioginio BBC interviu metu į jo darbo kambarį netikėtai atbėgo mažametė dukra Marion. Profesorius tuo metu vaizdo skambučiu komentavo politinius įvykius Pietų Korėjoje, tačiau dukros pasirodymas akimirksniu pakeitė pokalbio eigą.
Netrukus į kambarį įžingsniavo ir mažasis sūnus Jamesas, o po kelių akimirkų pasirodė jų mama. Ji skubiai įbėgo į patalpą, bandė išvesti vaikus ir kuo greičiau uždaryti duris, o R. Kelly stengėsi išlaikyti rimtą veidą bei atsiprašė už netikėtą pertraukimą.
Šis vaizdo įrašas sulaukė milžiniško populiarumo. Oficialiajame BBC News „YouTube“ kanale jis peržiūrėtas daugiau nei 65 milijonus kartų. Internautai negailėjo linksmų komentarų, o daugelis pripažino, kad būtent netikėta šeimos reakcija ir pavertė šį interviu nepamirštamu.
„Tai, kaip žmona tiesiog įskriejo į kambarį, buvo aukso vertės momentas“, – rašė vienas žiūrovas. Kitas internautas juokavo, kad tai geriausias 44 sekundžių trukmės vaizdo įrašas internete.
Pasidalijo naujomis šeimos nuotraukomis
Praėjus beveik dešimčiai metų po išgarsėjusio interviu, R. Kelly socialiniame tinkle X pasidalijo naujienomis apie savo šeimą. Profesorius paskelbė kelias nuotraukas, kuriose matyti jis pats, žmona ir gerokai ūgtelėję vaikai.
„Truputis BBC tėčio turinio. Praėjo nemažai laiko: mano gimtadienis; Jamesas ir aš žygiavome; Marion atrodo labai suaugusi; BBC mama ir aš gatvės festivalyje. Jamesui dabar 10, Marion – 13“, – parašė jis.
Nuotraukose šeima leidžia laiką kartu: mėgaujasi pasivaikščiojimu gamtoje, sustoja pasivaišinti šokoladiniu pyragu, o viename kadre įsiamžina ir R. Kelly su žmona. Iš paskelbtų vaizdų matyti, kad anuomet dar visai maži vaikai jau gerokai paūgėjo.
Internautai prisiminė prieš daugelį metų išgarsėjusį vaizdo įrašą
Naujos profesoriaus nuotraukos sulaukė šiltų internautų reakcijų. Daugelis prisiminė prieš daugelį metų išplitusį BBC interviu ir stebėjosi, kaip greitai užaugo jo vaikai.
„Neįtikėtina, kaip bėga laikas. Kūdikiai dabar jau paaugliai“, – rašė vienas komentatorius.
Kitas internautas dėkojo šeimai už kadaise sukeltą juoką: „Ačiū, kad pasidalijote! Jūsų brangi šeima mums suteikė tiek daug juoko.“
Dar vienas komentatorius prisiminė, kad vaizdo įrašas išplito ir Japonijos socialiniuose tinkluose, kur žmonėms praskaidrino įtemptą kasdienybę.
Panašu, kad net ir praėjus beveik dešimtmečiui šis trumpas šeimos epizodas išliko daugelio atmintyje. O naujos R. Kelly nuotraukos internautams suteikė progą dar kartą prisiminti vieną linksmiausių tiesioginio eterio akimirkų.
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