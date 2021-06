Princas Haris ir Markle sulaukė skaudžios žinios: prašo pasitraukti visam laikui

Princo prašoma visam laikui pasitraukti ir baigti „kenkti monarchijos institucijai“. Peticiją inicijavo karališkoji ekspertė Ledi Colin Campbell, knygos „Meghan ir Haris: tikroji istorija“ autorė. Dienraščiui The Daily Star ji teigė, kad Haris gali prašyti Karalienės laikinai suspenduoti jų titulus, rašo mirror.co.uk

Ji sakė: „Peticiją inicijavau, nes esu įsitikinusi, kad taip būtų teisinga. Kalbėjausi su žmonėmis, su daugybe žmonių, kurie mano, kad tai būtų teisingas sprendimas. Tai būtų orus sprendimas visiems susijusiems asmenims. Nieko nežeminti, kiekvieną apsaugoti. Tai žmoniškas būdas išeiti iš labai apgailėtinos situacijos“.

Sugebės „parduoti savo prekinį ženklą“

Karališkoji ekspertė įsitikinusi, kad ir be savo karališkųjų titulų Haris ir Meghan Markle sugebės „parduoti savo prekinį ženklą“.

Ledi C sakė: „Tai geriausias sprendimas, nes jis išlaisvintų Harį, ir jis galėtų atsiduoti savo veiklai be pasekmių, nepadarydamas žalos britų tautos monarchijos institucijai, britams ir pačiam sau. Šiuo atžvilgiu, jis išsivaduos. Jis yra pakankamai suaugęs ir puikiai išsivers be karališkųjų titulų – jau dabar jam tas puikiai sekasi. Tai pančiai ir be jų – geriau“.

Jos peticijoje sakoma: „Peticijos tikslas yra paraginti princą Harį kreiptis į Karalienę su prašymu suspenduoti jo karališkuosius titulus ir rangus, atleidžiant jį nuo diplomatinių, politinių ir konstitucinių apribojimų, kurie neišvengiamai siejami su karališkuoju rangu, bei toliau atleidžiant jį nuo konstitucinių konfliktų, kylančių dėl jo įsitikinimų su visomis to pasekmėmis Jungtinėje Karalystėje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose, kur jo viešai pareiškiami teiginiai atvirai konfliktuoja su priimtomis Jungtinės Karalystės ir Amerikos konstitucijų normomis.

Būdamas tik privačiu piliečiu, be karališkojo laipsnio ar titulo, jis turės teisę reikšti savo asmeninius įsitikinimus kaip visi privatūs piliečiai, be to, nebus kenkiama Monarchijos institucijai ar draugiškų valstybių santykiams, jis galės laisvai reikšti įsitikinimus, net ir nelabai malonius, nesukeliant įtampos, kas paprastai nėra išvengiama, turint karališkąjį statusą.

Jo laisvanoriškas kreipimasis į Valdovę išspręs konfliktus, kurie kitaip būtų neišvengiami, ir leis jam džiaugtis tuo, kad tiek nacionaliniai, tiek tarptautiniai interesai nebus keliami aukščiau savo asmeninių interesų, tuo įgyjant pagarbą, kurios priešingu atveju jis neužsitarnaus“.