Buvusi princo Hario mergina išklojo tiesą: „Man buvo labai sunku“

Zimbabvėje gimusi gražuolė draugystės su princu patirtį apibūdina kaip „sunkią“ – ji prisipažįsta, kad tokių viešumoje nuolat matomų santykių spaudimas ją „labai gąsdino ir buvo nepatogus“.

Pora išsiskyrė 2011 metais – Chelsy kaip vieną iš esminių priežasčių, dėl kurių nutraukė santykius, tuomet įvardijo nenumaldomą žiniasklaidos dėmesį.

„Man buvo labai sunku“

„Man buvo labai sunku“, – po keleto metų pasakojo ji. – „Negalėjau su tuo susitvarkyti. Buvau jauna, stengiausi gyventi kaip normali mergina, ir tai buvo siaubinga.“

Chelsy pasakoja, kad kad ir kur beeitų, nuolat buvo fotografuojama, todėl normalų gyvenimą gyventi buvo neįmanoma: „Man patinka mėgautis gyvenimu, bet taip pat noriu ir kažko pasiekti, esu labai ambicinga.“ – sakė ji. – „Jiems galima atleisti už tai, kad nežinojo, kad sunkiai dirbu, aš apie tai garsiai nekalbėdavau.

Užtenka vieną kartą nueiti pasilinksminti, ir jie tave nufotografuoja, bet niekas nefotografuoja tavęs kiekvieną rytą einančios į darbą – visada matomos tik toks tavo nuotraukos, kuriose 4 ryto išeini iš klubo.“

Haris matė sunkią merginos būklę

Haris žinojo, kaip spauda veikia jo tuometinės merginos būklę, rašoma dailystar.co.uk.

„Aš matau, kaip ji gali nusiminti“, – savo 21–ojo gimtadienio proga duotame interviu sakė jis. – „Mano mergina man yra labai ypatinga, ir taip, ji išgyveno labai sunkių laikotarpių.“

Poros santykiai buvo nesibaigiančių spekuliacijų šaltinis spaudai ir karališkosios šeimos fanams, o dabar savo „Apple TV+“ seriale apie psichologinę sveikatą kartu su Opra Vinfri, pavadintame „The Me You Can't See“, Haris atvirai papasakojo apie nuolatinį stresą, kurį jam kelia begalinis klausinėjimas apie jo asmeninį gyvenimą, kai jis vykdo karališkosios šeimos nario pareigas.

Negalėjo pakelti tokio streso

Chelsy ir toliau palaiko draugiškus santykius su princu Hariu, ji dalyvavo jo vestuvėse su Meghan Markle. Bet tai, kad jos sprendimas išsiskirti su Hariu buvo teisingas, Chelsy suprato kitose karališkosiose vestuvėse.

Dalyvaudama princo Viljamo ir Kate Middleton vestuvėse 2011 metais ji suprato, kad niekada negalėtų pakelti tapimo princese streso. Britų karališkosios šeimos reikalų ekspertė Katie Nicholl 2018 metais biografijoje „Sasekso hercogas Haris: gyvenimas, netektys ir meilė“ rašė, kad šiose vestuvėse „Chelsy galutinai apsisprendė“.

Ji rašė: „Karališkosios nuotakos gyvenimas buvo skirtas ne jai, ir ji Hariui pasakė, kad niekada nepaaukos viso to, ką teko paaukoti Kate.“