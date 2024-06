Prieš naktį suvalgykite šį produktą: užmigsite turbo greičiu

Lėtinis miego trūkumas yra susijęs su didesne sveikatos sutrikimų, įskaitant širdies ligas, inkstų problemas, diabetą ir depresiją, rizika.

Miego kokybę ne visada galite kontroliuoti, tačiau tokie veiksniai, kaip dienos planavimas ir nakties užbaigimas, gali padidinti jūsų galimybes miegoti giliau ir ilgiau.

Miego būsenai įtakos gali turėti ir pasirinkta mityba. Tam tikruose maisto produktuose ir gėrimuose yra melatonino ir triptofano – maistinių medžiagų, kurios gali skatinti ramybę ir padėti geriau miegoti, rašo health.com.

Suvalgykite šį produktą prieš miegą

Kiviuose natūraliai gausu serotonino – tos pačios minėtos cheminės medžiagos, kuri skatina melatonino gamybą smegenyse.

REKLAMA

REKLAMA

Vieno nedidelio tyrimo, atlikto su miego sutrikimų turinčiais suaugusiaisiais, metu nustatyta, kad suvalgius du kivius likus valandai iki miego, miego kokybė labai pagerėjo. Verta paminėti, kad šis tyrimas buvo nedidelis, trumpalaikis.

REKLAMA

Be to, kad kiviai gali būti naudingi miegui, jie taip pat turi maistinių skaidulų ir imunitetui palankių maistinių medžiagų, pavyzdžiui, vitamino C.7 Kito tyrimo duomenimis, suvalgant du kivius per dieną taip pat gali būti lengviau gydyti vidurių užkietėjimą.

Riebi žuvis

Naudingų riebalų, pavyzdžiui, nesočiųjų omega-3 riebalų, kurių yra riebioje žuvyje, pavyzdžiui, lašišoje, vartojimas gali padėti pagerinti miego kokybę.

Atlikus stebimąjį tyrimą, kuriame dalyvavo 495 20–76 metų amžiaus moterys, nustatyta, kad moterys, kurios nurodė vartojančios mažiau nesočiųjų riebalų, žymiai dažniau jautė blogą miego kokybę.

REKLAMA

REKLAMA

Kito tyrimo metu taip pat nustatyta, kad valgant daugiau maisto produktų, kuriuose yra daug sočiųjų riebalų, pavyzdžiui, mėsoje ir keptame maiste esančių riebalų, didėja nemigos rizika.

Stebėjimo tyrimais negalima įrodyti priežastinio ryšio, todėl tyrėjai negali būti tikri, ar valgant daugiau nesočiųjų riebalų tiesiogiai pagerėja miegas. Be to, žmonės, kurie teigia valgantys daug širdžiai naudingų riebalų, gali būti labiau linkę laikytis kitų sveikatos įpročių, gerinančių miegą.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Vis dėlto atrodo, kad tarp Viduržemio jūros regiono tipo mitybos ir kokybiško miego yra teigiamas ryšys.

Pabandykite du–tris kartus per savaitę valgyti riebios žuvies, kuri yra Viduržemio jūros regiono dietos pagrindas. Lašišose, sardinėse ir Atlanto arba Ramiojo vandenyno skumbrėse yra daug priešuždegiminių omega-3 riebalų ir vitamino D – dviejų maistinių medžiagų, kurios yra susijusios su geresniu miegu.