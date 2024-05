Prieš naktį atlikite 1 veiksmą: užmigsite akimirksniu

Nėra nieko blogiau, nei po varginančios dienos atsigulti į lovą ir negalėti užmigti. Milijonai žmonių pasaulyje susiduria su nemiga. Nors negalėjimas retkarčiais užmigti neturėtų pakenkti, pastovus miego trūkumas kenkia sveikatai, nes didėja diabeto, širdies ligų ir kitų sveikatos problemų rizika.

Be to, kad reikia negerti kavos prieš miegą ir nežiūrėti į ekranus, yra būdų, kaip apgauti save, kad greičiau užmigtumėte. Dermatologas dr. Scottas Walteris pasidalijo būdu, kaip greitai užmigti, kai to padaryti nepavyksta ir sako, kad tai yra viską keičianti gudrybė, rašo mirror.co.uk.

„TikTok“ gydytojas pasakojo: „Aš esu gydytojas ir kartais man sunku užmigti. Todėl papasakosiu jums apie metodą, kuris man buvo tarsi išsigelbėjimas, kai jį išmokau taikyti.“

REKLAMA

REKLAMA

Gydytojas iš karto pabrėžė, kad šis būdas nesusijęs su melatonino, kuris yra susintetinta hormono, atsakingo už mieguistumą, versija ar kitų maisto papildų vartojimu.

REKLAMA

Vietoj to gydytojas pasidalijo paprastu protiniu pratimu, vadinamu „kognityviniu maišymu“, kuris yra būdas pertvarkyti arba perorganizuoti savo mintis ir kuris veikia kone taip pat, kaip kortų kaladės maišymas.

Jo esmė – atitraukti protą nuo sąmoningų mąstymo modelių, kurie gali trukdyti jums užmigti, ir iš tikrųjų yra ne vienas būdas, kaip tai padaryti.

Pirma, dr. S. Walteris rekomenduoja: „Tiesiog sugalvokite atsitiktinius žodžius, kurie tarpusavyje neturi nieko bendro, pavyzdžiui, karvė, lapas, sumuštinis.“

REKLAMA

REKLAMA

Taip pat nuolat kartokite juos mintyse, kol užmigsite. Jei sugalvoti atsitiktinius žodžius yra per daug sudėtinga ir per daug apkraunate smegenis, yra kitas būdas.

„Pirma, pasirinkite bet kokią abėcėlės raidę, antra, pradėkite skaičiuoti savo širdies dūžius ir kas aštuonis dūžius sugalvokite po žodį, prasidedantį pasirinkta raide“, – aiškino dr. S. Walteris.

Sveikatos priežiūros specialisto teigimu, tai veikia, nes ne tik atitraukia smegenų dėmesį nuo varginančių minčių, bet ir imituoja vadinamuosius mikro sapnus, kuriuos patiriame, kai grimztame į miegą. Taigi, kai tai inicijuojate, leidžiate smegenims suprasti, kad yra saugu užmigti.