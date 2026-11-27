Kai kuriems žmonėms jis gali sukelti virškinimo sutrikimų, alerginių reakcijų ar net paskatinti dažniau pabusti naktį. Tad kokią naudą gali suteikti šis įprotis ir kada jo geriau atsisakyti?
Primename, kad tai yra tik patariminio pobūdžio straipsnis. Dėl savo sveikatos ir mitybos visuomet rekomenduojama pasitarti su savo šeimos gydytoju arba vaistininku.
6 pieno gėrimo prieš miegą privalumai
1. Gali padėti pagerinti miego kokybę
Pieno gėrimas vakare kai kuriems žmonėms gali padėti lengviau atsipalaiduoti ir greičiau užmigti. Nors šio poveikio stiprumas gali skirtis, manoma, kad tam įtakos turi piene esančios medžiagos, tarp jų – melatoninas ir bioaktyvieji peptidai, rašoma verywellhealth.com.
Melatoninas yra hormonas, padedantis reguliuoti organizmo miego ir būdravimo ciklą. Jo gamyba natūraliai didėja artėjant nakčiai. Pieno produktuose taip pat aptinkama bioaktyviųjų junginių, kurie gali būti susiję su atsipalaidavimu ir mažesne įtampa.
Vis dėlto svarbu suprasti, kad stiklinė pieno nėra vaistas nuo nemigos, o jos poveikis miegui paprastai būna nedidelis.
2. Prisideda prie raumenų atsistatymo
Po intensyvios treniruotės ar aktyvios dienos stiklinė pieno gali būti naudingas pasirinkimas. Piene yra baltymų, riebalų, angliavandenių ir aminorūgščių, reikalingų organizmo atsistatymo procesams.
Ypač svarbus leucinas – šakotosios grandinės aminorūgštis, dalyvaujanti raumenų baltymų sintezėje. Šis procesas būtinas raumenų audiniui atkurti ir auginti.
Piene esantys kazeinas ir išrūgų baltymai taip pat prisideda prie raumenų atsistatymo, todėl šis gėrimas gali būti naudingas po fizinio krūvio.
3. Gali sumažinti alkį vakare
Jeigu prieš miegą jaučiate alkį, stiklinė pieno gali padėti ilgiau išlikti sotiems. Taip yra todėl, kad piene esantys baltymai suteikia sotumo jausmą ir gali sumažinti norą užkandžiauti vėlai vakare.
Tai gali būti naudinga tiems, kurie vakare dažnai ieško saldumynų ar kitų užkandžių. Vis dėlto svarbu atsižvelgti į bendrą dienos mitybą ir nepamiršti, kad pienas taip pat turi kalorijų.
4. Padeda atsipalaiduoti po įtemptos dienos
Piene yra triptofano – nepakeičiamosios aminorūgšties, kurią organizmas naudoja serotonino ir melatonino gamybai.
Serotoninas dalyvauja reguliuojant nuotaiką, o melatoninas padeda kontroliuoti miego ir būdravimo ritmą. Dėl šios priežasties triptofanas siejamas su atsipalaidavimu ir pasiruošimu miegui.
Vakare išgerta stiklinė šilto pieno taip pat gali tapti maloniu ritualu, padedančiu atsitraukti nuo dienos rūpesčių ir nusiraminti.
5. Aprūpina organizmą svarbiomis maistinėmis medžiagomis
Pienas yra maistingas produktas, kuriame gausu organizmui reikalingų medžiagų. Nors jo nauda nepriklauso vien nuo paros laiko, vakare išgerta stiklinė taip pat gali prisidėti prie kasdienio maistinių medžiagų poreikio patenkinimo.
Piene galima rasti:
- Kazeino – baltymo, kuris lėtai virškinamas ir padeda aprūpinti organizmą aminorūgštimis;
- Išrūgų baltymų – jie svarbūs raumenų augimui ir atsistatymui;
- Triptofano – aminorūgšties, dalyvaujančios serotonino ir melatonino gamyboje;
- Kalcio – mineralo, būtino kaulų ir dantų būklei palaikyti;
- Magnio – jis svarbus normaliai raumenų ir nervų sistemos veiklai;
- Melatonino – nedideliais kiekiais jo taip pat gali būti piene, o jis dalyvauja reguliuojant miego ritmą.
6. Padeda sukurti vakaro rutiną
Pieno gėrimas prieš miegą gali būti naudingas ne tik dėl jame esančių maistinių medžiagų, bet ir dėl paties įpročio.
Nuosekli vakaro rutina padeda organizmui pasiruošti poilsiui. Pavyzdžiui, šilto pieno stiklinė, knygos skaitymas ar rami muzika gali tapti signalais, kad artėja metas miegoti.
Vaikams tokie pasikartojantys ritualai padeda lengviau pasiruošti nakties poilsiui. Panašus principas gali būti naudingas ir suaugusiesiems – reguliarūs vakaro įpročiai suteikia dienai struktūros ir padeda atsiriboti nuo kasdienių rūpesčių.
3 pieno gėrimo prieš miegą trūkumai
1. Gali sukelti virškinimo sutrikimų ar alerginių reakcijų
Nors dauguma žmonių pieną toleruoja gerai, kai kuriems jo vartojimas gali sukelti nemalonių simptomų. Tai dažniausiai susiję su alergija karvės pieno baltymams arba laktozės netoleravimu.
Alergija karvės pieno baltymams atsiranda tuomet, kai imuninė sistema netinkamai reaguoja į piene esančius baltymus. Tokia reakcija gali pasireikšti odos bėrimais, niežuliu, virškinimo sutrikimais ar kitais alergijos simptomais.
Tuo metu laktozės netoleravimas susijęs su nepakankamu laktazės fermento kiekiu plonojoje žarnoje. Šis fermentas reikalingas laktozei – natūraliam pieno cukrui – suskaidyti.
Jeigu organizmas laktozės netoleruoja, išgėrus pieno gali atsirasti pilvo pūtimas, dujų kaupimasis, pilvo skausmas ar viduriavimas. Tokiu atveju prieš miegą pieno geriau vengti arba rinktis produktus be laktozės.
2. Gali paskatinti dažniau keltis į tualetą
Nors pienas turi medžiagų, kurios gali būti naudingos miegui, nereikėtų pamiršti, kad tai yra skystis. Išgėrus didelį jo kiekį prieš pat miegą, naktį gali dažniau prireikti šlapintis.
Pabudimai naktį gali sutrikdyti miego ciklą, apsunkinti pakartotinį užmigimą ir sumažinti poilsio kokybę.
Todėl jautresniems žmonėms rekomenduojama vengti didelių skysčių kiekių prieš pat atsigulant į lovą. Jei norisi pieno vakare, galima jį išgerti anksčiau.
3. Gali prisidėti prie svorio augimo
Pats pieno gėrimas prieš miegą savaime nesukelia svorio augimo. Tačiau svarbu atsižvelgti į bendrą per dieną suvartojamų kalorijų kiekį.
Jeigu žmogus jau gauna pakankamai kalorijų organizmo poreikiams patenkinti, papildoma stiklinė pieno gali padidinti bendrą jų suvartojimą. Ilgainiui nuolatinis kalorijų perteklius gali prisidėti prie kūno svorio augimo.
Dėl šios priežasties svarbu įvertinti ne tik tai, ką valgote vakare, bet ir visos dienos mitybą. Pienas gali būti maistingas pasirinkimas, tačiau jo kiekį verta derinti prie individualių organizmo poreikių.
Ar verta gerti pieną prieš miegą?
Pieno stiklinė vakare gali būti naudinga, jei ją gerai toleruojate ir ji padeda atsipalaiduoti. Šis gėrimas aprūpina organizmą baltymais, kalciu ir kitomis svarbiomis maistinėmis medžiagomis, o po fizinio krūvio gali prisidėti prie raumenų atsistatymo.
Vis dėlto nereikėtų tikėtis, kad pienas savaime išspręs miego problemas ar užtikrins geresnį poilsį. Jei jis sukelia pilvo pūtimą, kitus virškinimo sutrikimus arba verčia dažnai keltis naktį, tokio įpročio geriau atsisakyti.
Svarbiausia stebėti savo organizmo reakciją ir pasirinkti tokią vakaro rutiną, kuri padėtų kokybiškai pailsėti.
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