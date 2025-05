Priaugtų kilogramų neliks nė kvapo: ekspertė išdavė, kas padės

Daugelis esame girdėję pažadus apie „greitą sulieknėjimą“ per savaitę ar stebuklingas dietas, kurių metu reikės tik grikių ar žalios arbatos. Tačiau K. Kesminienė siūlo visai kitą būdą – sąmoningą, išmintingą ir ilgalaikį.

„Reikia keisti ne maistą, o santykį su juo“, – sako ji.

Kodėl verta atsisakyti dietų?

Mitybos konsultantė savo „Instagram“ paskyroje teigia žinanti, kaip moterims nuo 35 metų per du mėnesius galima numesti 7 kilogramus be griežtų dietų – ir svarbiausia, kaip tai pasiekti realiai ir tvariai.

„Aš tikrai esu išbandžiusi labai daug įvairių metodų, sistemų ir požiūrių. Kadangi sporto trenere dirbu jau daugiau kaip 20 metų ir beveik visas tas laikas skirtas darbui su moterimis, gerai pažįstu jų tikslus ir poreikius.

Apie 85 proc. mano klienčių ateina norėdamos numesti vienokį ar kitokį kilogramų kiekį. Tačiau faktas toks, kad vien tik sportas tokio rezultato negarantuoja. Sėkmės pagrindas – mityba. Kaip visada sakau, vieno stebuklingo būdo nėra.

Svarbiausia susiformuoti sveikus mitybos įpročius ir jų laikytis ilgalaikėje perspektyvoje. Sportas – tai tik malonus priedas, padedantis jaustis geriau, stangrėti, gražėti, stiprinti sveikatą ir kūno funkcijas. Bet visada dirbu kompleksiškai – sportas ir subalansuota mityba „eina“ kartu. Tik taip galima pasiekti tvarių ir ilgalaikių rezultatų“, – atvirauja asmeninė trenerė.

Sporto ir mitybos derinys

Sporto trenerė yra dirbusi ir įvairiuose projektuose kartu su žinomais Lietuvos dietologais ir dietistais, tokiais kaip Vaida Kurpienė. Pastaroji sudarydavo mitybos planus, o K. Kesminienė vesdavo paskaitas, rūpindavosi klienčių edukacija, jų stebėsena ir korekcijomis.

Kineziterapeutė pastebėjo, kad net jei projektas trukdavo pusę metų, tik dvi klientės iš viso būrio iki galo laikydavosi plano. Anot jos, dauguma klienčių sakydavo: „Man nepatogu, man per sunku valgyti pagal kažkieno sudarytą planą.“

Pavyzdžiui, plane numatyta žuvis, o tą dieną jos visiškai nesinori, pasakoja ekspertė.

„Taip supratau, kad svarbiausia duoti žmogui ne planą, o išmokyti jį suprasti, ką, kada, kiek ir su kuo valgyti. Žmogus turi gebėti atsiverti šaldytuvą ir pats susikonstruoti sveiką vakarienę ar pasirinkti tinkamą užkandį. Žinios turi būti jo galvoje.

Kitaip sakant, negalima visą gyvenimą gyventi su „mitybos navigacija“. Jeigu gyveni Klaipėdoje, juk vieną dieną išmoksti, kur yra Liepų gatvė ir važiuoji be žemėlapio. Lygiai tas pats su mityba, reikia išmokti „naviguoti“ pačiam“, – pasakoja ji.

Be to, daug kas kalba apie „tobulą figūrą“, bet retas geba ją apibrėžti. K. Kesminienės teigimu, vadinamosios „tobulos figūros“ išraiškos centimetrais „krūtinė tokia, liemuo toks, klubai tokie“ yra visiškai beprasmės, nes kiekvienas žmogus turi savo grožio supratimą. Vieniems vyrams patinka labai lieknos, ilgakojės moterys, kitiems – figūringos, išraiškingų formų moterys.

„Dirbdama trenere esu įsitikinusi: figūros negalima vertinti kilogramais. Svarbiausia, ar moteris žiūrėdama į save veidrodyje jaučiasi patogiai ir gražiai. Vienai gali būti per liesa, kitai – per pilna. Tobula figūra – tai vidinis pojūtis, ar sau patinki.

Galima kalbėti ir apie sveiką kūno svorį. Yra įvairios lentelės ir normos pagal amžių, ūgį, tarkime, moteriai, kurios ūgis 160 cm, rekomenduojamas svoris gali būti tarp 50 ir 60 kg. Tačiau viena moteris gerai jaučiasi sverdama 50 kg, o kita – 60 kg. Ir abi jos gali būti sveikos bei gražios.

Man asmeniškai pernelyg liesas kūnas nėra gražus. Man patinka, kai moteris turi figūrą, liemenį, klubus, krūtinę, o svarbiausia, kai jos kūnas stangrus, tvirtas. Ne raumeningas, bet turintis tonusą. Nes būna moterų, kurios labai lieknos, gražiai atrodo su drabužiais, bet palietus – visiškai minkštos, be raumenų tonuso.

Man gražu, kai figūra turi kontūrus ir stangrumą. Tu gali būti šiek tiek pilnesnė, bet jei esi tvirta, laikyseną išlaikanti moteris – tai yra grožis. Bent jau mano akimis“, – išreiškia savo nuomonę ji.

Optimalus treniruočių kiekis

K. Kesminienės teigimu, optimalus bazinis treniruočių kiekis per savaitę priklauso nuo to, kokių tikslų žmogus siekia. Visuomenėje nuomonės šiuo klausimu labai išsiskiria – vieni sportuoja kasdien, o kiti sako, kad labai svarbu ir pailsėti.

Pavyzdžiui, jei kalbame apie lieknėjimą, pasak specialistės, treniruotės šio proceso metu yra labai svarbios. Ji rekomenduoja sportuoti nuo 3 iki 5 kartų per savaitę, priklausomai nuo žmogaus galimybių, laiko ir motyvacijos.

Svarbu, kad tarp treniruočių būtų poilsio dienos. Pavyzdžiui, galima sportuoti dvi dienas iš eilės, po to vieną dieną ilsėtis, tada vėl dvi sporto dienos. Arba sportuoti kas antrą dieną: pirmadienį, trečiadienį, penktadienį, sekmadienį – tokiu būdu išeina keturios treniruotės per savaitę. Ir tai, anot ekspertės, yra visiškai normalu. Bet kuriuo atveju 3-5 kartai sporto per savaitę yra optimalus skaičius, jei žmogus siekia sveikai ir efektyviai lieknėti.

K. Kesminienė įsitikinusi – norint turėti liekną, stangrią ir dailią figūrą, viskas prasideda nuo mitybos. Anot jos, svarbu ne tik tai, ką valgome, bet ir suprasti, kur dažniausiai slepiasi „negerieji“ ingredientai, ypač cukrus. Jos teigimu, galima sportuoti iki išsekimo, bet jei nebus tvarkos lėkštėje, nebus ir rezultatų:

„Per savo 30 metų darbo patirties sporto klube esu mačiusi daugybę klientų, kurie sportuoja jau 5-8 metus, 3-4 kartus per savaitę, bet figūros vis tiek nepakeitė. Kodėl? Nes mityboje tvarkos nėra. Kai paklausi, pripažįsta, kad mityba „šlubuoja“. Todėl pabrėžiu, reikia pradėti būtent nuo mitybos.

Svarbu ne tik ką valgome, bet ir kokia yra maisto kokybė, režimas, porcijų dydis, subalansuotas maistinių medžiagų kiekis. Kalbant apie cukrų, jis slepiasi ten, kur mažiausiai tikimės: pusgaminiuose, padažuose, net duonoje ar jogurtuose.“

Daugelis žmonių mano, kad sveikai maitintis, tai reiškia valgyti neskanų maistą. Tačiau asmeninė trenerė su tuo visiškai nesutinka ir sako, kad tai yra labai paplitęs mitas.

„Dažnai nauji klientai ateina su įsitikinimu, kad sveika mityba lygu badas arba prėskas maistas. Kodėl taip yra? Nes daug kas yra bandę neprofesionaliai sudarytus „mitybos planus“, kurie riboja iki absurdo – virta vištiena, salotos lapas ir viskas. Arba laikėsi dietų, kurias rekomendavo draugė ar kaimynė, nes „jai padėjo“.

Aš visada sakau: norint sulieknėti, reikia valgyti. Ir dažnai net daugiau, negu anksčiau. Dauguma žmonių, kuriems nepavyksta susitvarkyti su kūno formomis, tiesiog... nevalgo. Valgo per mažai, galvoja, kad du kartus per dieną valgyti pakanka. O kita dalis valgo per daug ir prastą maistą: čipsus, picas, įvairius pusgaminius. Tai tuščios kalorijos.

Todėl mes pirmiausia turime subalansuoti mitybą, valgyti kokybišką, skanų, įvairų maistą, tinkamomis porcijomis ir tinkamu metu. Taip, sveika mityba gali būti skani. Reikia tik šiek tiek kūrybiškumo ir žinių“, – pasakoja mitybos konsultantė.

Populiarios dietos ir kalorijų deficitas – kas veikia?

Turbūt visi girdėjome apie „madingas“ dietas – grikių, žaliosios arbatos. Paklausta, ar jos išvis veiksmingos, K. Kesminienė atskleidžia, kad tokios dietos yra trumpalaikės ir dažnai žalingos.

Mūsų kūnas, pasak jos, labai protingas mechanizmas ir kad jis tinkamai veiktų, reikia gero „kuro“, kaip ir automobiliui. Jei nuolat valgysime tik vieną produktą – organizmui trūks maistinių medžiagų, ims streikuoti virškinimas, hormonai, bendra savijauta.

„Tos dietos gali duoti greitą efektą, bet tai laikina. Kai tik žmogus grįžta prie įprasto valgymo, svoris grįžta su kaupu. Be to, jos formuoja nesveiką požiūrį į maistą, žmogus ima bijoti valgyti, formuojasi valgymo sutrikimai.

Svarbiausia suprasti, kad mityba yra visam gyvenimui. Tai ne projektas mėnesiui. Mes valgome kasdien, kelis kartus per dieną, visą savo gyvenimą. Todėl būtina susiformuoti sveikus, tvarius mitybos įpročius“, – pataria ji.

Dabar atrodo, kad visi tik ir skaičiuoja kalorijas. Bet ar tai tikrai būtina? Kalbant apie svorio reguliavimą ir įvairias dietas, specialistė teigia, kad jos dažniausiai paremtos sumažintu paros kalorijų kiekiu. Patinka mums tai ar ne, tačiau svorio mažinimo pagrindas vis tiek išlieka tas pats – kalorijų deficitas, tai yra, kai organizmas sunaudoja daugiau energijos, nei jos gauname su maistu.

Dažnai rekomenduojama sukurti 500 kalorijų deficitą per dieną, nes toks deficitas per savaitę turėtų lemti maždaug pusės kilogramo svorio sumažėjimą. Tačiau realybėje kalorijų skaičiavimas gali būti sudėtingas ir varginantis procesas. Tai sukelia stresą, reikalauja daug laiko ir pastangų.

Šiandien daug žmonių maitinasi ne namuose, valgo kavinėse, baruose, užsisako maistą į namus. Tokiu atveju sunku tiksliai žinoti, kiek kalorijų suvartojama. Juk nežinome nei tikslios patiekalo sudėties, nei kokie padažai ar prieskoniai buvo naudoti. Todėl tikslus kalorijų skaičiavimas tokiose situacijose tampa beveik neįmanomas.

Asmeninė trenerė pabrėžia, kad daugelis šiuolaikinių mitybos specialistų pripažįsta, jog kalorijų skaičiavimas nėra pati veiksmingiausia ar sveikiausia svorio reguliavimo priemonė. Kur kas svarbiau, pasak K. Kesminienės, yra tai, kokius produktus mes vartojame, kokia jų maistinė vertė:

„Vis tiek verta turėti bendrą supratimą apie produktų kaloringumą. Pavyzdžiui, galima pasikabinti lentelę ant šaldytuvo su dažniausiai vartojamų produktų kalorijų kiekiu. 100 g grikių – tiek kalorijų, delno dydžio vištienos gabalas – tiek, vienas kiaušinis – tiek. Tai padeda orientuotis.

Be to, verta skaityti produktų etiketes – tai padeda išsirinkti sveikesnės sudėties maistą. Ypač verta atkreipti dėmesį į paslėptas kalorijas padažuose, užpiluose, perdirbtuose gaminiuose. Svarbiausia valgyti kokybiškai, įvairiai ir su saiku. Tai reikalauja tam tikros mitybos edukacijos. Gal verta sudalyvauti seminare apie subalansuotą mitybą, pasidomėti, ką reiškia „valgyti saikingai“.

Paprastas patarimas: jeigu valgote 4-5 kartus per dieną, bet svoris vis tiek auga, vadinasi, suvartojate daugiau kalorijų, nei išeikvojate. Tokiu atveju tiesiog šiek tiek sumažinkite porcijas. Jei svoris neauga ir nemažėja, jūsų balansas neutralus. Norint numesti svorio, reikia truputį sumažinti maisto kiekį, kad atsirastų kalorijų deficitas. Jei svoris po truputį krenta, vadinasi, pataikėte į tinkamą kiekį.“

Dažna įprasta klaida

Tačiau svarbu suprasti – kiekvieno žmogaus situacija individuali. Dažnai žmonės sako, kad maitinasi „normaliai“, bet iš tiesų sunku tai įvertinti objektyviai. Todėl ji pataria 5 dienas fotografuoti savo maistą ir siųsti specialistui. Iš nuotraukų galima matyti ne tik porcijų dydį, bet ir produktų pasirinkimą, jų balansą, baltymų, angliavandenių, riebalų kiekį. Tada jau galima pateikti tikslias rekomendacijas.

Kartais žmonės klaidingai galvoja, kad valgo sveikai, bet tam tikri įpročiai trukdo mesti svorį. Pavyzdžiui, padažai – vieni pagrindinių paslėptų kalorijų šaltinių. Net sveikas produktas, gausiai pagardintas riebiu padažu ar aliejumi, tampa kalorijų bomba.

„Štai alyvuogių aliejus – labai sveikas produktas, bet jeigu į salotas įpilsite 6 šaukštus, tai jau beveik 1000 kalorijų! O vakarienė turėtų siekti apie 400 kalorijų. Taip pat ir su vaisiais – obuoliai sveiki, bet jeigu vakare prie televizoriaus suvalgote kilogramą obuolių, tai jau per daug. Produktas sveikas, bet ne vietoje ir ne su saiku svoris vis tiek augs“, – tvirtina mitybos konsultantė.

Neretai žmonės atsisako desertų tam, kad jiems kristų svoris, tačiau K. Kesminienė mano, kad tai kraštutinumas, nes ilgalaikėje perspektyvoje tai dažniausiai neduoda gerų rezultatų. Anot jos, desertai – tai plati sąvoka:

„Jeigu kalbame apie parduotuvinius tortus, bandeles ar makaronus, tai, žinoma, nėra sveikos mitybos dalis. Tačiau yra sveikesnių desertų alternatyvų, kurie gali būti ne tik skanūs, bet ir naudingesni.

Pavyzdžiui, jei labai norisi ko nors saldaus, siūlyčiau rinktis sveikesnį desertą, tarkime, zefyrą. Jis gaminamas iš kiaušinių baltymų ir yra lengvai pasaldintas. Arba plombyro ledai, jie gaminami iš pieno ir grietinėlės, tad turi baltymų. Vėlgi, desertas desertui nelygus. Man desertas dažnai yra vaisius.

Visada sakau, valgykite vaisius su saiku, geriausia – dienos metu, o ne vakare. Pavyzdžiui, vienas persimonas, pora obuolių ar gabalėlis ananaso dienos eigoje gali puikiai atstoti saldumyną. O jeigu jau norisi „nesveiko“ sausainio – nieko tokio, jei suvalgysite jį kaip pirmą užkandį su arbata ar kava. Vienas sausainis tikrai nepakenks. Kraštutinumai yra klaidingas požiūris. Žmogų reikia edukuoti.

Kai pasakai: „Šito negalima, ano negalima“ – natūraliai kyla noras tai daryti. Tai psichologija. Jei pasakyčiau jums: „Skaitykite šią knygą, bet jokiu būdu neskaitykite 38 puslapio“, garantuoju – dauguma norėtų pamatyti, kas ten parašyta. Todėl aš savo klientams sakau: galima viskas, tik tinkamu laiku ir tinkamu kiekiu. Ir aš esu tam, kad padėčiau susigaudyti subalansuotos mitybos labirintuose.“

Kodėl nesijaučiame sotūs?

Dažna problema – žmonės valgo nemažai, bet nesijaučia sotūs. K. Kesminienė išklojo tiesą, jog tai labai dažnas reiškinys. Yra keletas pagrindinių priežasčių:

Per mažai baltymų . Žmonės, kurie per dieną suvalgo pakankamai baltymų, daug rečiau jaučia alkį.

Miego trūkumas . Vėlyvas ėjimas miegoti paveikia grelino – alkio hormono – išsiskyrimą. Jei žmogus eina miegoti po vidurnakčio, išsiskiria daugiau grelino nei sotumo hormono, todėl kitą dieną norisi valgyti nuolat. Idealu eiti miegoti 21-22 valandą, bet reikia išjungti ekranus, šviesas, atsipalaiduoti. Geriausia paskaityti knygą, o ne žiūrėti televizorių ar naršyti telefone.

Per daug greitųjų angliavandenių . Maistas iš baltų miltų ir saldumynai sukelia insulino šuolius, dėl kurių greitai vėl atsiranda alkio jausmas.

Per mažai gerųjų riebalų . Tyrimai rodo, kad žmonės, kurie nevartoja pakankamai riebalų, linkę persivalgyti ir dažniau užkandžiauja.

Per mažai vandens . Vanduo būtinas sotumo jausmui palaikyti. Vandens kiekis priklauso nuo kūno svorio, skaičiuojame pagal tam tikrą formulę (30 ml vandens kilogramui kūno svorio). Bet tai tik teorinis skaičius. Reikia atsižvelgti į žmogaus sveikatą, ligas, fizinį aktyvumą ir net šlapimo spalvą. Vandens poreikis – individualus, todėl dirbant su žmogumi jis koreguojamas pagal realius poreikius.

Per mažai skaidulų. Skaidulos lėtina virškinimą ir padeda ilgiau išlikti sotiems.

Žalingi įpročiai

Alkoholis taip pat neigiamai veikia lieknėjimo procesą. Net jei nekalbėtume apie lieknėjimą, alkoholį reikėtų vertinti kaip toksiną, įsitikinusi K. Kesminienė:

„Tai nėra sveikatai palankus produktas – jis ardo mūsų organizmo sistemą, veikia nervų sistemą, naikina neuronus, sukelia atrofinius pokyčius. Bet būtent lieknėjimo kontekste jis stabdo visą procesą, nes organizmas pirmiausia susitelkia į to toksino, alkoholio, šalinimą.

Kai žmogus išgeria, nesvarbu kiek, ar dvi taures vyno, ar du butelius šampano, organizmas kuriam laikui sustabdo riebalų deginimo procesus ir ima šalinti alkoholį. Tai trunka iki dviejų parų. Šiuo laikotarpiu medžiagų apykaita yra sustabdyta, o visas dėmesys – detoksikacijai.

Aš visada sakau savo klientams: gyvenimas vyksta. Aš pati nesu abstinentė, nors esu prieš alkoholį. Yra svarbios progos: Kalėdos, Velykos, gimtadieniai ir viena taurė per mėnesį tikrai nesugriaus visko. Bet jei alkoholį geriame kiekvieną savaitgalį, tuomet net pusė visų pastangų laikytis mitybos plano nueina veltui. Sportuosi dvi dienas po to, bet jokio rezultato, nes organizmas dar „tvarkosi“ su alkoholiu.

Turiu pavyzdį, viena klientė sportavo keturis kartus per savaitę laikėsi mitybos plano, viskas lyg ir gerai, bet svoris nekrenta. Klausiu, gal kažką nuslepia? Ji sako: „Tikrai ne, galiu parodyti, ką valgau.“ Galiausiai paaiškėjo, kad kiekvieną šeštadienį ji su draugėmis turi tradiciją – vyno vakaras. Kiekviena atsineša butelį vyno, žiūri filmą, gurkšnoja. Sakau: „Gal pabandom vieną mėnesį to nedaryti?“ Ji sutiko. Ir ką, per tą mėnesį nukrito tie trys kilogramai, kurių metus niekaip negalėjo atsikratyti.“

Specialistės teigimu, yra tokia teorija, kad viena taurė raudono vyno per savaitę netgi sveika. Ji sako, kaip ir visur, esmė yra kiekis. Vieni sako, kad vyno taurė kasdien sveika širdžiai, kiti teigia, jog bet koks kiekis yra žalingas. Ji laikosi pozicijos, viskas su saiku. Kartais, tam tikromis progomis, viena taurė tikrai nepakenks. Tačiau nuolatinis vartojimas tai jau sistemingas poveikis kūnui.

Taip pat dažnai vakare arba naktį labai norisi kažko užvalgyti. Tik ar yra bent kiek sveikesni pasirinkimai – čia slypi tikras klausimas, užduotas ekspertei:

„Iš subalansuotos mitybos pusės rekomenduojama nevalgyti po 20 valandos. Naktį organizmas neturėtų virškinti, jis turėtų ilsėtis, regeneruotis. Jei valgome vėlai vakare, ypač sunkų maistą, mūsų kūnas per naktį negali tinkamai atsistatyti.

Maistas ilgai virškinasi, prasideda puvimo procesai, organizmas intoksikuojasi, prastėja miego kokybė, atsiranda patinimai, nemalonus kvapas iš burnos. Tačiau jei tikrai norisi, galima suvalgyti ką nors lengvo, pavyzdžiui, varškę, natūralų jogurtą, daržovių. Svarbiausia vengti riebaus, kepto, perdirbto maisto.“

10 dienų lieknėjimo maratonas

Savo puslapyje ji reklamuoja 10 dienų lieknėjimo maratoną, tačiau pabrėžia, kad tiek dienų – tai tik pradžia, „startas“, o ne stebuklinga formulė. Rezultatai būna įvairūs, lieknesni žmonės dažniausiai netenka 1-1,5 kg, didesnio svorio ir iki 3-4 kg, tačiau tikslas – parodyti žmogui, kad galima sulieknėti.

„Nes kai pasakai: „Dirbsime 4 mėnesius“ – žmonės išsigąsta. Bet jei sakai: „Pabandome 10 dienų“ – daug paprasčiau. Ir kai per tas dienas žmogus pamato pirmuosius pokyčius, įsijungia motyvacija. Tada galime tęsti: 10 dienų, pertrauka, vėl 10 dienų. Maži žingsniai.

Per staigus pasikeitimas, kardinalūs draudimai sukelia organizmui stresą, o stresas taip pat stabdo lieknėjimą. Todėl viskas turi vykti palaipsniui. Vieną savaitę atsisakai cukraus, kitą – baltų miltų, trečią – alkoholio. Tokiu būdu neapkrauni nei kūno, nei psichikos“, – atskleidžia paslaptį K. Kesminienė.

Be to, pasak jos, motyvaciją svarbu auginti su mažais pasiekimais. Kai matai rezultatą, norisi daugiau ir tam reikia labai aiškių, realių tikslų, pozityvios aplinkos ir palaikymo.

„Bet štai aš noriu pasakyti šiek tiek kitaip. Taip, motyvacija įkvepia. Ji uždega mūsų viduje emociją. Tačiau emocija – tai vienas trumpalaikiškiausių ir nepastoviausių dalykų gyvenime. Ji gali užsiplieksti staiga, bet lygiai taip pat greitai ir išblėsti. Kažkas supykdo, užverda emocijos, bet praeina kiek laiko, nusiramini ir viskas vėl grįžta į savo vietas.

Todėl sakau, kad vien iš emocijų gyventi negalime. Jos nėra tvirtas pamatas. Motyvacija, paremta emocija, yra trumpalaikė. Ji greitai atsiranda, bet lygiai taip greitai ir dingsta. Tikras kelias į pokyčius ir rezultatus veda per discipliną. Tik disciplina.

Skirtumas tas, kad disciplina neatsiranda savaime, ji neiškyla kaip ugnelė po įkvėpiančio seminaro ar motyvuojančios knygos. Motyvacija po vienos nakties gali išnykti. Ryte atsikeli kupinas entuziazmo ir nusprendi vakare nevalgyti ledų. Bet vakare pavargsti, energijos nebelieka ir visa motyvacija dingsta.

Todėl aš kartoju – tik disciplina. Disciplina reiškia, kad tu kasdien atlieki tai, ką reikia, net kai nesinori. Be svarstymų. Be dvejonių. Ir tai sunku. Tačiau būtent atkaklumas visada yra apdovanojamas ir būtent per discipliną pasiekiami rezultatai“, – pasakoja asmeninė trenerė.

Jos įsitikinimu, viskas priklauso nuo požiūrio. Kartais mitybos konsultantė sako savo klientams: „Pabandome dešimt dienų. Pakeiskime vieną įprotį, tarkime, nevartokime alkoholio ar pakeiskime vakarienę.“

Anot jos, kai žmogus kasdien laikosi plano, disciplinuotai dirba, jis ima jausti pasitenkinimą, kad įveikė save. Atsiranda energija, galbūt nukrenta keli kilogramai ir štai tada gimsta tikroji motyvacija.

Įsimintinos istorijos

Ir vis dėlto K. Kesminienė sąžiningai atsako, jog būna žmonių, kuriems nepavyksta ir tai – normalu bei žmogiška. Kartais treneris nori daugiau nei pats žmogus. Bet, kaip ji sako – už kitą žmogų tu nepadarysi. Specialistė teigia, kad ji gali pasakoti, motyvuoti, patarti, būti šalia, bet veikti turi pats žmogus:

„Kartais mama atveda paauglę dukrą, kuri turi viršsvorio. Mama nori pokyčių, bet dukra – ne. Ji ateina į treniruotes nenoromis. Tai neveikia. Pirmiausia pats žmogus turi panorėti. Turi „supykti“ ant savęs, sakyti „gana“ ir tik tada galime dirbti. Tada atsiranda vizija, tikras noras.

Tarkime, nori tilpti į mažesnę suknelę per du mėnesius. Ir jei žmogus suvokia, kodėl jis to nori, aš jau galiu padėti, parodyti greitus rezultatus, kad įsipliekstų tvirtesnė, gilesnė motyvacija.

Per savo darbo metus turėjau daug istorijų. Viena iš įsimintiniausių nutiko prieš maždaug penkerius metus. Sutikau seną pažįstamą mieste su labai dideliu viršsvoriu. Kadaise buvome labai panašios. Pasakiau jai: „Ateik, pasidaryk kūno sudėties analizę, tiesiog sužinok apie save.“ Ji sutiko ir pamatė, kad situacija bloga.

Biologinis kūno amžius tarsi 60 metų, nors jai buvo tik 40-imt. Tai šiek tiek „užkūrė“. Bet ji vis tiek sakė: „Aš jau viską išbandžiau. Niekas neveikia.“ Bet ji pabandė. Paskutinį kartą. Ir numetė 20 kilogramų. Pasiekė formą, apie kurią svajojo. Tilpo į suknelę. Paskui ištekėjo, susilaukė vaikų. Jos gyvenimas pasikeitė 360 laipsnių kampu.

Toks pokytis, kai žmogus, kuris niekuo nebepasitiki, pasiekia tikslą, mane įkvepia. Tai yra tikras įrodymas, kad įmanoma viskas.“

K. Kesminienė apibendrina, kad svarbiausia – gera savijauta. Tačiau kai žmogus jaučiasi ir atrodo gerai, jo pasitikėjimas savimi auga ir pasitikėjimas veikia visas gyvenimo sritis, kadangi viskas yra susiję. Pokytis prasideda iš vidaus, bet turi išorinį atspindį. Ir tada moteris pražysta.