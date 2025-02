Prieš naktį suvalgykite 1 produktą: užmigsite akimirksniu

Tam tikri užkandžiai prieš miegą gali jus pradėti sendinti kur kas anksčiau nei to norėtumėte, dėl to gydytojas rekomendavo gardžius skanėstus, kurie gali „padėti atkurti ir regeneruoti odą“. Be to, jie gali padėti ir greičiau užmigti.