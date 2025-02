Šis produktas suteikia sotumo jausmą: ragina valgyti metantiems svorį

Atsižvelgdami į tai, turėtumėte nepamiršti, kad per didelis jo valgymas gali sukelti tam tikrų problemų. Dėl to svarbu žinoti, ar galite greipfrutą valgyti kasdien, kaip jis veikia cukraus kiekį kraujyje ir dantų sveikatą.

Naudingos greipfrutų savybės

Kaip ir dauguma vaisių ir daržovių, greipfrutai gali turėti teigiamą poveikį sveikatai. Jame gausu vitaminų, mineralų, antioksidantų ir kitų organizmui naudingų augalinių junginių. Ypač daug vitamino C yra greipfrute.

„Viename vidutinio dydžio rausvame greipfrute yra beveik 100 proc. vitamino C, kuris yra stiprus antioksidantas ir palaiko imuninę sistemą, paros normos“, – sako mitybos specialistė Courtney Pelitera.

Be to, viename rausvame greipfrute yra 16 proc. vitamino A, kuris taip pat svarbus imunitetui. Be to, šis vaisius žinomas kaip vienas populiariausių maisto produktų, padedančių numesti svorio – jame mažai kalorijų.

„Štai kodėl daugelis žmonių jį įtraukia į savo mitybos racioną, kai lieknėja“, – aiškina mitybos specialistė Samantha McLeod.

Jame gausu skaidulų ir vandens, o tai skatina sotumo jausmą. Viename sveikame vaisiuje yra maždaug 100 kalorijų, o jo sudėtyje yra 90 proc. vandens. Tačiau, nepaisant greipfrutų populiarumo dietose, šiuolaikiniai tyrimai dar nepatvirtino tiesioginio ryšio tarp jų vartojimo ir svorio metimo.

Ekspertai taip pat pažymi, kad greipfrutuose esančios skaidulos naudingos širdžiai ir širdies bei kraujagyslių ligų prevencijai. Ji padeda sumažinti „blogojo“ cholesterolio (MTL) kiekį, normalizuoja kraujospūdį ir cukraus kiekį kraujyje, teigiama tyrime. O kalis, kurio taip pat yra greipfrutuose (7 proc. paros normos), svarbus kraujospūdžiui reguliuoti.

Mitybos specialistai teigia, kad greipfrutai taip pat gali padėti reguliuoti cukraus kiekį kraujyje. Be to, jame yra kvercetino – fitocheminio junginio, kuris skatina insulino gamybą kasoje.

Galima rizika ir kontraindikacijos

Nepaisant visų naudingųjų savybių, greipfrutai gali sukelti tam tikrų problemų tam tikroms žmonių grupėms. Pavyzdžiui, greipfrutai gali pakeisti tam tikrų vaistų absorbciją organizme. Vaisiai blokuoja fermento CYP3A4, atsakingo už daugelio vaistų metabolizmą, veikimą, sakoma tyrime.

Dėl to vaisto koncentracija kraujyje gali padidėti arba sumažėti, o tai gali sukelti šalutinį poveikį arba sumažinti gydymo veiksmingumą.

Svarbu pasitarti su gydytoju prieš vartojant greipfrutus kartu su bet kokiais vaistais.

Be to, greipfrutai, kaip ir kiti citrusiniai vaisiai, yra labai rūgštūs, o tai gali prisidėti prie dantų emalio ardymo. Be to, dėl savo didelio rūgštingumo jis taip pat turi įtakos rūgštiniam refliuksui.

Greipfrutų vartojimas taip pat gali sustiprinti rėmens simptomus.