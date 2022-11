Prasidėjusi pilnatis smogs 3 Zodiako ženklams: nesakykite, kad neįspėjo

Jei šiame sąraše rasite savo Zodiako ženklą, tai gali paaiškinti, kodėl šią savaitę jausitės prislėgti, rašo stylecaster.com.

Jautis

Atsipalaiduokite ir venkite nereikalingos įtampos ir streso. Galite pasijusti apleisti arba atstumti, tačiau iš to galite tik pasimokyti. Be to, svarbiausia, kaip pažvelgsite į tokią situaciją.

Pirmame plane atsidurs temos, susijusios su jūsų tapatybe ir profesija. Taip, laukia dideli pokyčiai, todėl pats metas susidėlioti savo prioritetus. Be to, lapkričio 8–11 dienomis Merkurijus ir Saulė seks Veneros pėdomis ir sudarys kvadratą su Saturnu. Teks rinktis savo kelią ir tai nebus lengvas sprendimas.

Liūtas

Jūsų asmeniniame ir profesiniame vyksta esminiai pokyčiai, tačiau svarbu, kad slegiami naštos nepamirštumėte balanso. Tai ypač aktualu šią savaitę, nes įvykęs Mėnulio užtemimas ir toliau veikia ketvirtąjį būstą, kuris atsakingas už namus, šeimą ir slapčiausius jausmus, tad gali kilti įvairiausių klausimų. Pavyzdžiui, ar jūsų asmeniniai tikslai dera su profesiniais siekiais? Ar jus palaiko partneris?

Nesvarbu, ar tvarkysite verslo reikalus, ar nersite į romantiškus santykius, bet kuriuo atveju imkitės iniciatyvos. Tiesa, apmąstymai apie vertybes ir prioritetus gali atverti senas žaizdas, ypač, kai dangaus valdovė Saulė, Merkurijus ir Venera lapkričio 7–11 dienomis santykių sferoje susigrums su Saturnu.

Jei partnerystė jums trukdo siekti tikslų arba gyventi jums patinkantį gyvenimo būdą, gali būti, kad atėjo laikas pokyčiams. Nesijaudinkite – nepatogumai nesitęs amžinai. O dar svarbiau, išlikite sąžiningi sau ir kitiems.

Šaulys

Visa tai, kas šiuo metu vyksta jūsų asmeniniame gyvenime, gali varginti, bet viskas praeis. Vis dėlto, Mėnulio užtemimas, įvykęs šeštajame būste, kuris atsakingas už sveikatą ir kasdienius ritualus, nepaliks kito pasirinkimo, kaip tik keisti savo gyvenimą – tiek sveikatos, tiek pasaulėžiūros klausimais.

Visą savaitę Saulė, Merkurijus ir Venera stos akis į akį su Saturnu, todėl bus sunku rinktis rasti balansą tarp privatumo ir įtampos, kurią kelia aplinkiniai. Kai kurie šio ženklo atstovai bandys vengti svarbių pokalbių, bet kuo greičiau nuplėšite pleistrą nuo žaizdos, tuo geriau.