Naujausias Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų Zodiako ženklo

Šią savaitę Zodiako rate įvykių nebus daug, dėl to galima manyti, kad ir mūsų gyvenimuose permainų daug nebus.

Šilumos, energijos ir kūrybiškumo skleidėja Saulė kartu su dalykinio gyvenimo globėju bei valdovu Merkurijumi bei gražaus gyvenimo kūrėja Venera keliaus Skorpiono ženklu, todėl visokiausių aštrių gyvenimo prieskonių tikrai nestigs. Merkurijus bus įžvalgus, nesileis vedžiojamas už nosies, ir kartu nesidrovės pasakyti viską, ką mano esant reikalingu pasakyti – tiesmukai, taikliai, dažnai ir kandžiai.

Venera gali kankintis dėl tikrų jausmų, jei tokie ateis, bet dėl kitų dalykų būdama Skorpiono ženkle ji tikrai nesidrovės, greičiau priešingai. O Saulė Merkurijui bei Venerai suteiks energijos ir įkvėpimo veikti. Kitaip tariant, puikus metas žaisti kažką panašaus į seksualius vampyrus mokslinėje laboratorijoje, bet…

Visa ši trijulė šią savaitę bus tiesiai prieš Uraną, kuris įprastos tvarkos pakęsti niekaip negali, todėl radęs progą ją ir sugriauna. Visgi daro tai su tikslu – siekdamas, kad sugriuvus įprastiems dalykams gimtų kažkas nauja. Todėl šią savaitę daug kas gali baigtis ne taip, kaip sumanyta iš pradžių.

Maža to, antradienį įvyks Mėnulio Pilnatis, todėl pirmoji savaitės pusė gali būti dar ir ganėtinai emocinga. Vėliau aistros slūgs, emocinio chaoso bus mažiau, galiausiai jis ir visai pranyks.

Marsas dabar keliauja Dvynių ženklu atgalios (retrogradinė judėjimo fazė), labiau linkęs kaupti jėgas ir aiškintis buvusių nesėkmių priežastis nei atvirai pulti, tad ir įkvėpimo plėtoti esamus konfliktus turės mažiau.

Avinas. Įkvėpimo su kuo nors dėl ko nors kovoti ar siekti sportinių aukštumų bus mažiau, noro judėti, plėsti akiratį – irgi, o ramiai pabūti, apie svarbius dalykus pagalvoti norėsis dažniau. Permaininga sėkmė lydės tuos, kurie ieško papildomų finansinių išteklių savo veiklai plėsti.

Jautis. Dabar daug kas priklausys ne nuo jūsų, o nuo išorės – nuo kitų ar kito asmens, besiklostančių aplinkybių. Ta ana pusė stengsis dominuoti ir įtraukti į savo veiklos orbitą, nors naudingų bei viliojančių pasiūlymų irgi gali pateikti nemažai. Čia bus svarbi jūsų pačių požiūris ir pozicija, todėl niekas greitai nesigaus.

Dvyniai. Jėgų bus mažiau, dažniau norėsis stabtelėti, dar kartą viską apgalvoti, pasigilinti kas ir kaip. Ir tai – nepaisant to (o gali ir kaip tik dėl to), kad tikrai nestigs nedidelių, tačiau gana svarbių darbų, palankus laikas rūpintis ir sveikatos, sveikatingumo reikalais.

Vėžys. Laikas linksmas ir smagus – darbe darbų ne per daugiausia, namie – įprasta tvarka į kurią niekas kėsintis neketina, tad liks laiko sau, savo pomėgiams. Aplinkybės tam bus palankios – jūs patys būsite labai kūrybiški, puikiai seksis kurti gražius, mielus dalykus, be to, ir smagiai pasilinksminti progų bus daugybė.

Liūtas. Daugiausia laiko, dėmesio, išteklių ir jėgų gali paprašyti namų, šeimos reikalai, aplinkybės susijusios su nekilnojamuoju turtu. Veiklos šioje srityje gali būti daug ir ganėtinai įvairios. Maža to, planuoti dabar bus labai sunku, senieji šablonai ar įpročiai gali nebeveikti, teks kurti naujus. Akivaizdu, nuobodu tikrai nebus.

Mergelė. Darbe darbų gali būti nemažai, bet kartu jėgų bus mažiau, o noro pažvelgti į savo veiklą iš šalies, viską įvertinti – daugiau. Kitaip tariant, čia bus savotiška pauzė. Kita vertus, dabar būsite labai atviri, daug ir mielai bendrausite visokiausiomis temomis ir visokiausios srityse, būsite judrūs ir mielai plėsite savo akiratį visose jums svarbiose srityse.

Svarstyklės. Tikėtina, kad daugiausia laiko, dėmesio ir pastangų bus sutelkta į piniginius, turtinius reikalus, veiklą šioje srityje. Tikėtina, kad šioje srityje būsite ir veiklūs, ir įžvalgūs, ir dalykiški, nestigs ir sėkmės. Tačiau stigti gali palankių, numatomų aplinkybių – labai dažnai jos bus permainingos, todėl jums teks improvizuoti.

Skorpionas. Puikus laikas – būsite labai veiklūs, pilni energijos ir kūrybiškumo, todėl labai gerai seksis bet kokia veikla, kurios imsitės, kurią prižiūrėsite asmeniškai; taip pat būsite labai dalykiški ir įžvalgūs, lengvai pastebėsite visas būtinas smulkmenas ir detales, be to, nestigs ir asmeninio žavesio, kuriuo bus smagu pasimėgauti.

Šaulys. Gali susidaryti neteisingas įspūdis, kas visi jus pamiršo. Net priešai užsiims savais reikalais, o visi dalykiniai ir asmeniniai reikalai, kartu su visais pasaulio vargais, džiaugsmais ir rūpesčiais liks kažkur tarsi už stiklo, jus menkai lies. Bet tai laikinas reiškinys, linkintis jums pailsėti prieš rudens darbymetį – reikia tai žinoti.

Ožiaragis. Dabar svarbiausia žada būti kolektyvinė veikla – puikus laikas ne tik susitikti, aptarti reikalus su artimais draugais, bet ir visiems kartu nuveikti kai ką svarbaus, įdomaus. Panašiai ir su kolegomis darbe, profesijos srityje. Susidomėjimas sveikatingumo tema gali tapti labiau teorinis.

Vandenis. Nestigs darbo darbe, profesijos srityje – viską reikės daryti greitai, dalykiškai, bet nestigs ir atsivėrusių gerų, gražių aplinkybių, dažnai bus tiesiog smagu. Žinoma, produktyvumas bus didelis, net nepaisant to, kad aplinkybės gali būti ganėtinai permainingos.

Žuvys. Darbe darbų ne per daugiausia, namie – operatyvinė pauzė siekiant išsiaiškinti ką galima daryti dar geriau, dėl to liks laiko kitiems dalykams. Galima pasinaudoti proga ir nerti į rudens kelionę – pavyktų puikiai pailsėti, užsiimti pažintine veikla ir smagiai pasilepinti prieš būsimą darbymetį.