Prapjovus „Rimi“ pirktą granatą panevėžietė negalėjo patikėti, ką mato: įspėja visus

Pasidalinęs skaitytojos įspėjimu, „Riebus katinas“ savo puslapyje rašė: „Ačiū skaitytojai už nuotrauką ir komentarą.“

Susisiekusi su tinklaraštininku ir pasidalinusi nuotraukomis moteris teigė:

„Vakar Panevėžyje „Rimi“ pirkti granatai. Akcija. Pirkti ne todėl, kad akcija, o todėl, kad tuo metu labai reikėjo.

Noriu įspėti kitus pirkėjus. Nepirkit, nors iš išvaizdos jie atrodo gražiai. Labai nemalonu. Grąžinti neturiu galimybės, gyvenu ne Panevėžyje.“

Be to, paviešinęs moters laišką „Riebus katinas“ pridėjo ir žinutę nuo savęs. Jis teigė pasidalinęs šia nemalonia situacija tik dėl to, kad dažnai dauguma pirkėjų neturi jokios galimybės grąžinti įsigytų nekokybiškų prekių.

„<...> Niekas jų neskuba išimti iš prekybos, nes kaip ir ši ponia ne visiems yra galimybės grąžinti… Bet tai tik mano spėjimas, tačiau manau, kad tarp parduodamų granatų šis pirkinys nebuvo vienintelis sugedęs“, – rašė jis.

Kviečia pirkėją susisiekti

Pasiteiravus, ar nutikusi situacija dėl įsigytų nekokybiškų granatų yra žinoma, „Rimi Lietuva“ komunikacijos atstovė Gabrielė Šerėnienė šią informaciją patvirtino naujienų portalui tv3.lt.

Tačiau pasak jos, nusiskundimu pasidalinusi klientė vis dar nesikreipė į klientų aptarnavimo centrą, todėl skatina moterį susisiekti, kad parduotuvė galėtų ištaisyti savo klaidą.

„Dėkojame, kad atkreipėte dėmesį į šį atvejį ir apgailestaujame, kad pirkėjai teko patirti nemalonumų apsiperkant mūsų parduotuvėje.

Maloniai kviečiame pirkėją kuo greičiau kreiptis į mūsų Klientų aptarnavimo centrą telefonu +370 800 29 000 arba el. paštu [email protected] dėl prekės kainos kompensacijos.

Tuo pačiu norėtume patikinti, kad Kokybės užtikrinimas yra vienas iš mūsų veiklos prioritetų, todėl šis atvejis bus išsamiai įvertintas ir imsimės priemonių, kad tai nepasikartotų“, – teigė G. Šerėnienė.