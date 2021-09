Prakalbo mirusios Lietuvos vizažistės draugė: ji pralaimėjo kovą su baisia liga

D. Guobytė rašė, jog daugybei žmonių V. Vileišaitės netektis palietė giliausius širdies kampelius, kai išgirdo žinią, jog mergina pralaimėjo kovą su sunkia psichologine liga.

„Vidajos mirtis palietė daugelio žmonių širdis... Tiek daug žmonių pasidalino savo istorijomis ir kova su šia baisia liga... Deja, Vidaja šią kovą pralaimėjo... Gaila, ji nepamato, kiek žmonių ji rūpi...“, – dalinosi D. Guobytė.

Netektis – skaudi pamoka

V. Vileišaitės draugė dalinosi, jog šių metų pradžioje žinoma makiažo meistrė ėmė jautėsi vieniša ir atstumta, jai rodėsi, jog visa artimiausia aplinka nuo jos nusisuko:

„Vis atrodo, kad tai tik sapnas. Prasidedant 2021 m., Vidaja jautėsi atstumta šeimos, draugų, nesuprasta, kitokia ir nereikalinga... Kaltės jausmą jausime visi, buvę arčiausiai jos, iki gyvenimo galo...“

D. Guobytė neslepia apmaudo, jog kažkas buvo nepadaryta iki galo ir draugei nebuvo suteikta tuo metu reikalinga psichologinė pagalba, kuri, jei būtų suteikta laiku, galėjo išgelbėti gyvybę.

„Faktas, kad kažkas buvo nedadaryta iki galo... Skaudi pamoka visiems, gaila, kad tos pamokos tokios brangios... Tikiuosi psichiatrams taip pat bus pamoka atkakliai stengtis padėti pacientams, o nepalikti juos likimo valiai spręsti patiems“, – dalinosi Vidajos draugė.

D. Guobytė jautriai iš gyvenimo pasitraukusią draugę įvardija kaip angelą ir tokią ją visada prisimins: „Vidaja buvo TIKRAS ANGELAS... Tokią ją ir prisiminkim... Tokio gėrio žmonių reikia dar paieškoti... See you on another side (pasimatysime kitoje pusėje – aut. past.).“

Norintiems atsisveikinti su Vidaja Vileišaite, D. Guobytė rašė pasidalinsianti detalėmis, kur ir kada vyks laidotuvės, kai tik viskas paaiškės. Pabaigoje ji pridūrė, jog saugotume vieni kitus.