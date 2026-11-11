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TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Prabilus dešimtmetį dingusios Sandros Grafininos vyrui išanalizavo jo kūno kalbą: štai ko jis nepasakė žodžiais

2026-11-11 19:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-11 19:00
Pridėkite kaip šaltinį Google

2018 metais Lietuvą sukrėtė žinomos lietuvės, buvusios „Olialia pupyčių“ narės Sandros Grafininos dingimas. Iki šiol jokių pėdsakų apie tai, moteris gyva ar mirusi, nėra aptikta. Vis tik vakar pasirodė „TV Pagalbos“ laida, į kurią atvyko S. Grafininos buvęs mylimasis Nigelas Westas. Vedėjai laidos metu vyro klausė, kas yra žinoma apie lietuvės dingimą.

2018 metais Lietuvą sukrėtė žinomos lietuvės, buvusios „Olialia pupyčių“ narės Sandros Grafininos dingimas. Iki šiol jokių pėdsakų apie tai, moteris gyva ar mirusi, nėra aptikta. Vis tik vakar pasirodė „TV Pagalbos“ laida, į kurią atvyko S. Grafininos buvęs mylimasis Nigelas Westas. Vedėjai laidos metu vyro klausė, kas yra žinoma apie lietuvės dingimą.

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Į laidą atvykęs N. Westas laidos vedėjai Renatai Šakalytei-Jakovlevai pasiteiravus apie tai, kas, jo nuomone, nutiko dukters mamai S. Grafininai, atsakė miglotai: „Jeigu norite išgirsti atsakymą į klausimą, tikriausiai klausiate ne to žmogaus“.

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Siekiant išsiaiškinti tai, ko N. Westas galėjo nepasakyti žodžiais laidos metu, kreipėmės į veidoskaitos, kūno kalbos specialistę, knygos „Kreivakalbystė. Kūno kalbos paslaptys“ autorę Laurą Šukienę.

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(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Sandra Grafinina ir Nigelis Westas

Ji pokalbio metu išanalizavo vyro kūno judesius laidos metu ir paaiškino, kaip jis reagavo į jam užduodamus klausimus.

Kūno kalba nėra mokslo bendruomenės pripažintas mokslinis metodas. Straipsnyje pateikiami vertinimai yra pašnekovės nuomonė ir neturėtų būti laikomi objektyviais faktais ar moksliškai patvirtintomis išvadomis.

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Ką išdavė Nigelo Westo atsakymas?

L. Šukienė, peržiūrėjusi laidą, nurodė, kad N. Westas atsakydamas laidos vedėjai išlaikė ramią laikyseną, tačiau atsakymą pateikė tokį, kuris galėjo palikti erdvės interpretacijoms.

Pasak jos, šiuo atveju reikėtų vertinti ne tik žmogaus elgseną, tačiau taip pat pačią pasisakymo konstrukciją.

„Užuot išsakęs savo spėjimą ar tiesiog pasakęs nežinantis, vyras pasirinko formuluotę, kuri tarsi nukreipia klausimą nuo savęs.

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Tai gali būti tiek sąmoningai pasirinkta bendravimo strategija, tiek natūralus noras atsiriboti nuo jautrios, daugelį metų neišspręstos situacijos“, – paaiškino ji.

Įdomiu momentu pašnekovė įvardijo ir tai, kad išoriškai atsakydamas į šį klausimą pašnekovas išliko gana ramus.

Jos teigimu, N. Westo laikysena buvo gana laisva, o apie tai bylojo sukryžiuotos kojos, ant aukšto atlošo padėta ranka, be ryškių kūno įtampos ar nerimo požymių.

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„Tokia laikysena gali sudaryti savimi pasitikinčio, situaciją kontroliuojančio žmogaus įspūdį“, – nurodė ji.

Už akių užkliuvo 1 detalė

Vis tik nors gali susidaryti įspūdis, kad viso pokalbio metu apie S. Grafininą pašnekovas buvo ramus, tai nėra visiška tiesa.

Kūno kalbos specialistė nurodė, kad viename iš laidos momentų kalbant apie buvusios mylimosios dingimą buvo galima pastebėti trumpą, intensyvesnį ir dažnesnį mirksėjimą.

Anot specialistės, mirksėjimo pokyčiai neretai yra siejami su padidėjusiu emociniu ar kognityviniu krūviu. Vis tik taip pat tai gali lemti ir kiti veiksniai.

„Vien iš šios reakcijos negalima spręsti, ką žmogus tuo metu jautė ar galvojo“, – pasakojo ji.

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