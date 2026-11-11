Vilniuje dėl tyrimo laikinai ribos eismą: nurodė, kur ir kada

Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdyboje atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl eismo įvykio 2025 m. gruodžio 8 d., kurio metu sunkiai nukentėjo žmogus.
Štai kur ribos eismą
Šių metų lapkričio 12 d. nuo 19 val. iki 19 val. 30 min. eismo įvykio vietoje, Vilniuje, Sidaronių g., važiuojant nuo Pociūno g. Buivydiškių k. link, ties statybviete, planuojama atlikti eksperimentą kliūties matomumui nustatyti, todėl šioje gatvėje laikinai bus ribojamas eismas.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.