Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vilniuje dėl tyrimo laikinai ribos eismą: nurodė, kur ir kada

2026-11-11 20:49 / šaltinis: Pranešimas spaudai
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-11 20:49
Pridėkite kaip šaltinį Google

Ketvirtadienio vakarą Vilniuje, Sidaronių gatvėje, laikinai bus ribojamas eismas. Čia policija atliks eksperimentą, kurio metu sieks nustatyti, ar eismo įvykio vietoje buvo matoma kliūtis. 

Gyventojai (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Ketvirtadienio vakarą Vilniuje, Sidaronių gatvėje, laikinai bus ribojamas eismas. Čia policija atliks eksperimentą, kurio metu sieks nustatyti, ar eismo įvykio vietoje buvo matoma kliūtis. 

REKLAMA
0

Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdyboje atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl eismo įvykio 2025 m. gruodžio 8 d., kurio metu sunkiai nukentėjo žmogus. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Štai kur ribos eismą

Šių metų lapkričio 12 d. nuo 19 val.  iki 19 val. 30 min. eismo įvykio vietoje, Vilniuje, Sidaronių g., važiuojant nuo Pociūno g. Buivydiškių k. link, ties statybviete, planuojama atlikti eksperimentą kliūties matomumui nustatyti, todėl šioje gatvėje laikinai bus ribojamas eismas.

 

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų