Pastate niekas negyveno.
Pirminiais duomenimis užsidegė šiukšlės.
Buvo atsiųstos gausios ugniagesių pajėgos, kurios suvaldė gaisrą.
Liepsnos neišplito į gretimus pastatus
Pranešama, kad dėl šio gaisro pasklido dūmai.
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FOTOGALERIJA. Vilniuje – ugniagesių sujudimas: degė pastatas
Laimei, liepsnos neišplito į gretimus pastatus.
Priežastis aiškinsis tyrėjai.
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