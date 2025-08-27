Po atostogų vaizdas veidrodyje nedžiugina? Padės gydytojos dermatovenerologės patarimai

Universaliausios – drėkinančios priemonės
Pasak gydytojos A. Dumbliauskienės, po saulėtų atostogų odai dažniausiai trūksta drėgmės, todėl tikrai praverčia kaukės su hialuronu. „Siekiant geresnio efekto, patarčiau naudoti lakštines kaukes: jos taupo laiką ir yra puikus atradimas šiuolaikinei odos priežiūrai. Kaukes įprasta užsidėti vakare, nes ir kolagenas, ir elastinas, kurie reikalingi mūsų odos grožiui, gaminasi naktį, kol miegame. Tačiau lakštines kaukes galima užsidėti ir iš ryto, prieš einant į darbą – oda paskaistės, atrodys gaivesnė“, – atkreipia dėmesį ji.
Specialistės teigimu, tradiciškai kaukes rekomenduojama naudoti porą kartų per savaitę, bet jei po atostogų oda atrodo išsausėjusi ir pavargusi, galima naudoti kasdien dvi savaites, o paskui grįžti prie įprastos odos priežiūros rutinos.
Gydytoja primena, kad oda rūpintis svarbu ne tik vasarą, o priemones svarbu rinktis pagal odos tipą. Parduotuvėse gausu maitinančių kremų, lengvos tekstūros drėkinančių pienelių, šerbetų ar gelių, tačiau universaliausias pasirinkimas – drėkinamosios priemonės, ypač gerai, jei ant pakuotės nurodyta, kokiam odos tipui jos skirtos.
Namų SPA su aromatinėmis druskomis ir aliejais padeda atsipalaiduoti bei puoselėti odą, tačiau jautresnei odai patariama voniomis mėgautis saikingai, nes karšta aplinka gali pernelyg stimuliuoti odos procesus.
Plaukams, kurie linkę sausėti nuo saulės, jūros ar baseino vandens, specialistai rekomenduoja naudoti drėkinančias kaukes, serumus su aliejais bei nenuplaunamus kondicionierius. Ypač veiksmingos priemonės su argano, kokosų ar simondsijų aliejumi, kurios atkuria drėgmės balansą ir suteikia plaukams žvilgesio. Svarbu nepamiršti ir galvos odos – švelnūs masažai bei specialūs drėkinamieji tonikai padeda palaikyti jos sveikatą, o kartu ir gražesnę plaukų išvaizdą.
Populiariausių prekinių ženklų grožio priemonės – pigiau
„Rimi“ rinkodaros ir viešųjų ryšių skyriaus vadovė Dalia Čenkienė sako, kad grožio ir SPA procedūros namuose daugeliui įprastos. Tad dabar nusipirkti produktų, kurie pagelbėtų puoselėjant veidą, kūną ir plaukus, verta daugiau, nes rugpjūčio 26 d. – rugsėjo 22 d. prekybos centruose vyksta „Grožio šventė“: daugelio pamėgtoms kosmetikos ir higienos priemonėms taikomos iki 50 proc. nuolaidos.
Nors populiariausių prekių kategorijoje išlieka šampūnai, dušo geliai bei kremai, dėmesio sulaukia ir įvairios aromatinės vonios druskos, atpalaiduojantys vonios kristalai, vonios pieneliai, perlai ir burbulai, kvapnūs kūno šveitikliai. D. Čenkienė priduria, kad per „Grožio šventę“ bus galima įsigyti ne tik įprastų kasdienio naudojimo grožio bei higienos priemonių, bet ir išskirtinių produktų – „Biodance“ kaukių, „Laneige“ lūpų balzamų, „La Roche Posay“ kosmetikos bei daugelio jau pamėgtų „Olaplex“ plaukų priežiūros priemonių.
„Taip pat rekomenduojame atkreipti dėmesį į privačios etiketės liniją „Almeda“. Šie produktai puikiai tinka kūno priežiūrai ir puoselėjimui, o jų vertės ir kokybės santykis išties išskirtinis. Prekybos tinkluose pirkėjai ras ir pamėgtų lietuviškų ir tarptautinių prekės ženklų – „Margarita“, „Rasa“, „Nivea“, „L'Oréal“, „Colgate“ bei daugelį kitų“, – akcentuoja D. Čenkienė.
Pirkėjai gali išsirinkti prekes iš daugiau nei 1200 skirtingų produktų ir daugiau nei 100 prekės ženklų. Plačiausią asortimentą surasti galima „Rimi Hyper” parduotuvėse.
Straipsnį parengė: „UAB RIMI Lietuva“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!